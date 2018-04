Jaké věty a výrazy ničí kariéru a pracovní vztahy

Na správně volená slova by měli dbát nejen personalisté a manažeři, ale i jejich podřízení. Jak říká staré indiánské přísloví: Vyřčené slovo a vystřelený šíp nelze vrátit.

Často se dostáváme do situací, kdy je třeba tlumočit „z češtiny do češtiny“ a používat slova, která nezablokují konverzaci, ale naopak ji dále stimulují, utiší rozepře a posunou danou věc ke zdárnému řešení. Komunikace by měla zabezpečovat včasné předání věcně správných sdělení, která povedou k rychlému efektivnímu výkonu.

Správnou komunikací zvýšíte prosperitu firmy

Uvědomte si, že jedním z finálních cílů komunikace je zákazník, klient, uživatel služeb. V případě, že interní komunikace vázne, nebo je neefektivní, je velmi pravděpodobné, že nebude ideálně fungovat ani ta směrem k zákazníkovi. To bude mít dopad na prosperitu, úspěch a dobré jméno vaší firmy.

Správná komunikace propojuje všechny firemní činnosti jednotlivých oddělení a díky ní existuje dvojitá zpětná vazba - od nadřízeného (manažera) k podřízenému a obráceně.

Slovo „problém“ je problém

Jedním z nejpoužívanějších slov je negativní slovo problém, které místy zcela zbytečně přináší do rozhovoru bariéry a negace. Těm však můžete často předejít, když toto slovo nahradíte alespoň neutrálním výrazem, jako jsou otázka, záležitost, prvek, skutečnost, situace, fakt, okolnost, věc, to, co máme řešit.

Vyhněte se negativním slovům

V rámci správné komunikace a pozitivního přístupu k věci doporučuji minimalizovat počet negativních slov. Lidé by měli mluvit raději o tom, co je, či bude. Druhou stranu totiž nezajímá, co nejde, nebo nemůže být.

Vymažte ze svého slovníku pojmy jako: neumíme, nedokážeme, nelze, nemáme, neznáme, nebude. A naopak používejte aktivní jazyk: uděláme, zajistíme, nalezneme řešení, podnikneme kroky, budeme na tom pracovat.

Stejně tak volte méně neurčitých slov, jako jsou něco, nějak, někteří, několik, nějakým způsobem. Frázi „já nevím“ lze krásně nahradit slovy „ověřím to a budu vás informovat“. Všem dobře známé a nicneříkající „pokusím se“ nahraďte aktivním „budu postupovat takto“, nebo „podniknu následující kroky“.

Nehodnoťte, popisujte

Snažte se danou situaci spíše popisovat než hodnotit (popis neútočí, ale předkládá). Stejně tak zaměňte slova morálního hodnocení (máte to špatně) za faktické posouzení (tady máme chybu). Například běžné fráze „nemáš pravdu“ lze nahradit méně útočnými „vidím to jinak než ty“. A co třeba zkusit místo často používaného „děláš to blbě“ říci trochu milejší větu: „já bych to udělal jinak“.

Vypusťte pasivní obraty

Vyhýbejte se pasivním obratům typu: „mělo by se, byli bychom.“ Často používaný pasivní obrat „bylo by možné, abyste…?“ vyměňte za „můžete prosím“. Když k tomu zvolíte ještě ten správný tón hlasu, udělá podřízený svůj úkol určitě ochotněji.

„Pane Nováku, jistě víte, že v minulé objednávce...“ Obraty paušálního posouzení a fráze osobní nadřazenosti tohoto typu se mohou kolegy dotknout. Radila bych tedy se jim vyhnout, vypustit je.

A ještě rada na závěr: používejte hodně slovesa (zjistit, pověřit, slyšet) na úkor podstatných jmen slovesných (zjištění, pověření, rozhodování). Slovesa jsou dějová a více posluchače aktivizují.