Komunikační a obchodní dovednosti manažera

Vladimíra KhelerováKniha věnovaná manažerům a obchodníkům, kteří mají zájem se zdokonalit v komunikaci. Dobrá komunikace - to je několik dovedností dohromady. Důležité je nejen umění odhadnout partnera, ale také pochopit, co je pro něj důležité, zvážit jeho argumenty a naučit se umění kompromisu. Vyplatí se vědět také něco o neverbální komunikaci. Ten, kdo ji rozumí, ví často ještě dřív, než partner promluví, co si mysli. Podle gest se dá rozpoznat nervozita a nejistota, stejně jako přílišné sebevědomí. S nimi si člověk dokáže připravit předem pomyslný scénář dalšího jednání i úskalí, které je mohou doprovázet. Samostatná, obsáhlá pasáž je v knize věnována vyjednávání. I knoflikt je nedílnou součástí komunikace. Ať už se odehrává v obchodním jednání nebo uvnitř pracovního týmu. Příčinou konfliktu může být řada barier v komunikaci. Jednou z nich je čas. Při časovém stresu je komunikace velmi rychlá, není prostor pro navázání vztahu, aktivní naslouchání ani kladení otázek. Další překážkou komunikaci je porozumění. Partneři vidí věc jen ze svého pohledu a na něm nechtějí nic měnit. Velkým problémem může být i nepozornost. Ten, kdo je nesoustředěný, nedokáže aktivně poslouchat a unikají mu informace. I odlišné vyjadřování může být brzdou komunikace. Konfliktu se dá předejít včasným rozpoznáním nátlakových taktik partnera. Ten třeba tvrdí, že nemá jinou možnost než tu, co prosazuje. Chce dokázat, že jakákoliv jiná varianta by pro něj měla nedozírné následky. V takovém případě je dobré ukázat pochopení pro jeho situaci, ale v žádném případě neustupovat ze svého stanoviska.