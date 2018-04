Končí-li vám podpora, žádejte o dávky

Příspěvek na bydlení

Pro každého by mělo být prioritou udržení důstojného bydlení. S tím by měl pomoci příspěvek na bydlení, který vyřizuje úřad práce v místě vašeho trvalého bydliště. Důležité je především to, že úředníci ho podle zákona přiznají jen tomu, kdo je vlastníkem nebo nájemcem bytu či domu, v němž má hlášený trvalý pobyt. Jestliže bydlíte třeba u příbuzných takzvaně na dobré slovo a jste domluveni, že jim měsíčně na bydlení přispíváte, úřad práce vám s placením nepomůže.

Další hledisko pro výplatu příspěvku je výše příjmů. Šanci uspět má ten, kdo žije mimo Prahu a na bydlení mu nestačí 30 procent veškerých příjmů celé rodiny včetně například rodičovského příspěvku a příspěvku na dítě. Obyvatelé Prahy mají tuto hranici o pět procent výš.



Vyplácené částky mají zákonem stanovený limit. Čtyřčlenná rodina v družstevním či vlastním bytě nebo domě bydlící v obci do 9 999 obyvatel nikdy nemůže dostat příspěvek na bydlení vyšší než 8 516 korun. A to i­ tehdy, když za bydlení včetně energií zaplatí víc. Kdo žije sám, má v takovém případě nárok maximálně na 3 109 korun.





potřebné doklady - příspěvek na bydlení - vyplněný formulář, který dostanete na úřadě práce

- potvrzení o výši příjmů za poslední tři měsíce

- doklad o­ výši nákladů na bydlení

Přídavek na dítě

Stát pomáhá i těm, kdo mají málo peněz na výživu a výchovu dětí. V takovém případě je možné si na sociálním odboru obce, kde máte trvalé bydliště, zažádat o přídavek na dítě. To může být měsíčně 500 (pro dítě do věku 6 let), 600 (do 15 let) a­ 700 korun na dítě do 26 let.



Podmínkou pro výplatu je skutečnost, že čisté příjmy rodiny nesmějí přesáhnout 2,4násobku životního minima. To například u­ čtyřčlenné rodiny s jedním dítětem do věku šesti a­ druhým do patnácti let představuje částku 9 040 korun.





výpočet životního minima Jednotlivec - 3 126 korun



Vícečetná domácnost

1. osoba v domácnosti - 2 880 korun

další dospělá osoba - 2 600 korun



Dítě

do 6 let - 1 600 korun

od 6 do 15 let - 1 960 korun

od 15 do 26 let - 2 250 korun Pozn.: pro výpočet životního minima rodiny jednotlivé částky sečtěte

potřebné doklady - přídavek na dítě - potvrzení o­ výši příjmů všech vydělávajících členů domácnosti

- rodný list nedospělého dítěte nebo potvrzení o studiu u dcery či syna, kteří už­ dokončili povinnou školní docházku

Sociální příplatek

Pokud v domácnosti žije jen matka s jedním dítětem do věku šest až patnáct let, pak životní minimum činí 4 840 korun.Žádost za nezletilé dítě podává jeho zákonný zástupce, tedy rodič či pěstoun. Když už je potomek plnoletý, ale rodina ho stále živí, protože studuje, žádost na úřadě podává sám.

Pro rodiny s dětmi, které jsou na tom ještě hůř, má stát připravený sociální příplatek. Určen je těm, kdo za poslední čtvrtletí neměli víc peněz, než je dvojnásobek životního minima rodiny (lze spočítat na www.mpsv.cz/cs/875).



Důležité je vědět, že do příjmů se počítá i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Sociální příplatek příjmy rodiny do dvojnásobku životního minima vyrovná. Úředníci vyplácejí nejméně 50 korun měsíčně.

Vyšší sociální příplatek dostane rodič, který o dítě pečuje sám, nebo když je dítě dlouhodobě nemocné či postižené, a to i tehdy, když studuje na střední nebo vysoké škole. O tuto dávku se žádá na pracovním úřadě v místě bydliště.

Za vyřízení žádosti nebudete nic platit, rozhodnutí o poskytnutí příspěvku by vám mělo přijít do třiceti dnů.





potřebné doklady - sociální příplatek - občanský průkaz, rodný list dětí

- přehled příjmů všech osob ve společné domácnosti za uplynulé čtvrtletí

- potvrzení o­ studiu dětí

- souhlas manžela či manželky s tím, že jejich údaje uvedené v žádosti mohou být prověřeny

Pomoc v hmotné nouzi

Pro nejvíce sociálně slabé jsou dávky v hmotné nouzi.

Jednou z nich je příspěvek na živobytí, který sociální odbor obce, kde má žadatel trvalé bydliště, vyplatí tomu, kdo po odečtení tabulkových nákladů na bydlení nemá ani takzvané existenční minimum. To je 2 020 korun měsíčně. Do této výše vám úředníci přispějí.

Druhou z dávek je doplatek na bydlení. Abyste na něj měli nárok, musíte už pobírat příspěvek na bydlení a na živobytí. Nárok vám však neuznají, když bez vážného důvodu odmítnete bydlet v levnějším bytě v obci, kde máte trvalý pobyt. Tato podmínka neplatí pro seniory starší 65 let. Výše doplatku by měla být taková, aby rodině po zaplacení nájmu zbyla celá částka existenčního minima.





kde žádat o pomoc Úřad práce

- příspěvek na bydlení

- sociální příplatek

- přídavek na dítě Obecní úřad obce s rozšířenou působností (dřívější okresní úřad)

- příspěvek na péči

- příspěvek zdravotně postiženým

- mimořádná okamžitá pomoc Pověřený obecní úřad v místě trvalého bydliště

- příspěvek na živobytí

- doplatek na bydlení

Třetí dávkou je mimořádná okamžitá pomoc. Ta pomůže těm, které zasáhla živelní pohroma, vracejí se z vězení, z léčby ze závislosti, dětského domova nebo diagnostického ústavu.

Výše okamžité pomoci může být až patnáctinásobek životního minima. To u jednotlivce znamená až 46 890 korun. Mimořádná pomoc se vyplácí ihned.