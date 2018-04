Končí mi fixace úrokové sazby hypotéky. Co bude dál?

Zapomeňte na to, že byste si polepšili

Jestli vám prolétlo hlavou, že když jste do teď spláceli bez problémů, banka vám nechá stejnou sazbu a vy budete platit o něco méně (vždyť část úvěru už jste splatili), zapomeňte na to. A to i když výše úrokových sazeb je dnes zhruba stejná jako před oněmi pěti lety.

Banka není charita a chce na vás především vydělat. Nasadí sazbu o něco vyšší, než by skutečně chtěla, a bude vyčkávat. Když na ni přistoupíte, výborně. Když ne, něco vám sleví. Na vás je, abyste se na jednání důkladně připravili, jen tak se vám podaří usmlouvat vše, co se dá.

Informace shánějte včas

Zhruba dva měsíce před koncem pevné sazby se začněte zajímat o nabídky konkurence. V té době ještě pravděpodobně nebudete mít v ruce dopis od své stávající banky – některé ho posílají dost na poslední chvíli.

Kdyby s vaší bankou o úrocích nebyla řeč, můžete bez velkých problémů přejít jinam. Když se zajdete zeptat do poboček konkurence, bez váhání a ochotně vám udělají propočet. "Já jsem tu od toho, abych vám udělala lepší nabídku než vaše banka," ujistila nás například v pražské pobočce poradkyně České spořitelny Dagmar Zrubecká.

Někde je potřeba se v bance předem objednat, ale i tak se to dá zvládnout za dvě odpoledne. Nemáte­-li čas, oslovte makléře, porovnání udělá za vás.

U finančně nejpříznivější nabídky se začněte zajímat o detaily a shromažďujte potřebné dokumenty. Kromě dokladů a vyplněné žádosti budete potřebovat potvrzení o příjmu a odhad ceny nemovitosti. Ten někdy stačí původní, když ho nemáte, zařiďte si po dohodě s bankou nový. Podle Jiřího Novotného z realitní kanceláře RAK se na něj čeká okolo 14 dní a není velký rozdíl mezi regiony.

Čekejte na dopis z banky

Banky se liší v době, kdy vám dají vědět novou sazbu, minimálně jsou to však tři týdny. Pokud do té doby dopis nemáte, shánějte ho aktivně sami. Dopis totiž všichni neposílají jako doporučenou zásilku, takže když nebudete nijak reagovat, vezmou jako fakt, že souhlasíte s navrženými podmínkami, které k vám třeba vůbec nedoputovaly.

Kdy přijde z banky dopis s nově navrhovanou sazbou Banka Termín (počet dnů či týdnů před vypršením fixace) Česká spořitelna 3 týdny GE Money Bank měsíc Hypoteční banka, ČSOB, Poštovní spořitelna 5 týdnů Komerční banka měsíc LBBW Bank 25 dní mBank 5 týdnů Raiffeisenbank 60 dní UniCreditbank 30 dní Volksbank 30 dní Wüstenrot 4 týdny Poznámka: Uvedeny jsou termíny, kdy vám banka nejpozději pošle potřebné informace. Zdroj: banky

Jakmile vyrozumění přijde, začněte okamžitě jednat. Porovnejte nově navrhovanou sazbu s nabídkami konkurence. Pravděpodobně bude vyšší. Zavolejte do banky a domluvte si schůzku. Mějte s sebou nabídky konkurence, ať se máte o co opřít. Pokud banka nesleví, nahlaste, že budete přefinancovávat. Vystaví vám doklad o zbývající dlužné částce a vy hned začněte vyřizovat úvěr u konkurence. Nezapomeňte, že peníze z nové banky musí na účet původního ústavu dorazit do konce fixace.