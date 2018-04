Končí vám stavební spoření? Radíme, jak dál naložit s penězi

Máte obavy, jestli jsou vaše peníze na stavebním spoření i v době krize v bezpečí? "Nemějte zbytečný strach, peníze jsou pojištěné u státu a úroková sazba je garantovaná," uklidňuje finanční poradce Tomáš Kučera. Spíše přemýšlejte, co dělat, když vaší smlouvě už bude pět let.

Rozhodně ji nemusíte vypovídat. Jestli jste smlouvu podepsali na konci roku 2003, když ještě platily staré, výhodnější podmínky, je pro vás pět let jen minimální povinná doba spoření. Jsou v podstatě čtyři možnosti, jak s takovým spořením naložit.

1. Pokračujte ve spoření

Jestli úspory, které máte ušetřené, ještě zdaleka nedosahují sjednané cílové částky (která určuje, kolik si na smlouvě můžete našetřit) a peníze nutně nepotřebujete, pokračujte ve spoření.

Pokud jste smlouvu uzavřeli někdy v posledním čtvrtletí roku 2003, jednorázově na ni vložili 18 000 korun a doteď spořili po 1 500 korunách měsíčně, budete na účtu mít asi 130 000 korun. Přitom podle statistik Asociace českých stavebních spořitelen se průměrná cílová částka v roce 2003 pohybovala okolo 200 000 korun. Pravděpodobně tedy můžete dál spořit ještě nějaké tři roky a stále pobírat státní podporu až 4 500 korun ročně.

Navyšte smlouvu a ještě spořte

Případné překročení cílové částky si však dobře ohlídejte. Stavební spořitelna je vnímá jako porušení smluvních podmínek. V lepším případě vám přeplatek vrátí, v horším smlouvu rovnou vypoví nebo sama navýší cílovou částku – většinou o 20 000 korun. Automatické navýšení však může znamenat zhoršení původních podmínek.

Druhou možností, jak pokračovat dál, je navýšení cílové částky. To se hodí ve chvíli, kdy už se blížíte jejímu dospoření. Na zvyšování cílové částky si dejte pozor. Poradce se vám tuto variantu možná bude snažit vnutit s argumentem, že si tak prodloužíte dobu, po kterou můžete pobírat vyšší státní podporu.

To je sice pravda, ale tři z pěti stavebních spořitelen navýšení cílové částky podmiňují změnou původního tarifu na současný. To s sebou nese snížení úrokové sazby z vkladů, ztrátu třetiny již připsaných úroků i případného úrokového bonusu. Jediným podpisem tak můžete přijít o tisíce korun.

Staré podmínky si i při navýšení cílové částky můžete ponechat jen u Wüstenrot a Raiffeisen (platí i pro klienty Hypo stavební spořitelny, která teď patří do finanční skupiny Raiffeisen). Buřinka má pro své klienty akci – kdo si navýší smlouvu do 23. prosince, bude mít sice nově nižší úrok dvě procenta, ale dosavadní zhodnocení mu zůstane celé.

Raději si nechte od poradce propočítat, co se s vaší smlouvou stane a zda se vám vyplatí podržet si vyšší státní podporu i za cenu změn.

Jak funguje smlouva o stavebním spoření

3. Vezměte si úvěr

Třetí variantou je vzít si úvěr. Pokud jste pravidelně spořili tak, jak jste podle smlouvy měli, po pěti letech na něj máte už určitě nárok. A po stejné době platí ještě jedno pravidlo – peníze, které jste naspořili do té doby, můžete použít, jak chcete, účelově na bydlení musíte dát jen to, co vám spořitelna půjčí navíc.

Úrokové sazby z úvěru se u smluv z roku 2003 pohybovaly okolo 5 procent. Dnes však seženete úvěr i za 3,5 nebo 3,7 procenta. Nabízí se otázka, jestli se kvůli úvěru nevyplatí změnit tarif. Odpověď není jednoznačná, požádejte opět poradce, aby porovnal obě dvě varianty.

"Ale pozor, i když se změna tarifu klientovi vyplatí, na úvěr může čekat o několik měsíců déle," upozorňuje finanční poradce Roman Sejk. Pokud tedy na úvěr spěcháte, nezapomeňte se zeptat, jestli změna jeho přidělení neoddálí.

Úvěr už za dva roky

4. Smlouvu vypovězte

Pokud chcete úspory vyplatit, musíte o to spořitelnu písemně požádat. Buď vyplníte formulář, nebo stačí napsat i dopis, ten však musí mít notářsky ověřený podpis. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího potom, co spořitelna výpověď dostane. To znamená, že když ji podáte dnes, lhůta poběží od 1. listopadu 2008 do 31. ledna 2009.

Wüstenrot peníze standardně vyplácí už do tří týdnů. Ostatní spořitelny umějí výplatu také urychlit, ale ne zadarmo. ČMSS podmiňuje rychlejší zaslání úspor tím, že vložíte 20 000 korun na spořicí smlouvu, do podílových fondů nebo na penzijní připojištění, které Liška nabízí. Buřinka (SSČS) vybírá poplatek 0,5 procenta z cílové částky, Raiffeisen dokonce 2 procenta – obě pošlou peníze do 5 pracovních dnů. Modrá pyramida zase vyžaduje uzavření následné smlouvy, poté výpovědní lhůtu zkrátí na jeden měsíc.

Spoříte dlouho? Každým rokem úrok klesá

Láká vás vysoké zhodnocení stavebního spoření? Na letácích občas objevíte neodolatelnou informaci o 15 procentech státní podpory ročně. Ale počítejte dál. V prvním roce při stavu účtu 20 000 korun udělají 3 000 korun státní podpory skutečně hezkých 15 procent, po třech letech při stavu účtu kolem 70 000 korun budou tři tisíce ze státní podpory znamenat už jen 4,3 procenta a po šesti letech pouze procenta dvě. Čím víc máte naspořeno, tím je státní podpora méně významná.

Stavební spořitelna vaše vklady navíc zhodnotí dvěma procenty, ale na druhou stranu vybírá poplatky za vedení účtu. Když to všechno započtete, je výsledné zhodnocení vkladů po šesti letech spoření něco přes 5 procent.

I pět procent je však pěkné zhodnocení, zvláště, když uvážíte, že peníze na stavebním spoření jsou uloženy velmi bezpečně. Jsou pojištěné jako v bance (do 90 procent vkladu, maximálně 25 000 eur, tj. asi 650 000 korun). A jedná se o tom, že garance státu se zvýší na 100 procent a až do 50 000 eur.