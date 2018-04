Končí zdražování na pumpách, cena ropy klesá

Proč se letos zdražovalo?

Největší vliv na nárůst cen v tomto roce mělo zvýšení spotřebních daní a DPH, které v lednu zdražilo benzín i naftu o více než dvě koruny na litr během několika týdnů. Další zvyšování cen už bylo pozvolnější a bylo způsobeno hlavně růstem cen ropy na světových trzích.

Nelze ovšem také opomenout jednorázový vliv zvýšení podílu biopaliv v benzínu i naftě, který od začátku minulého měsíce zdražil paliva o několik desetihaléřů. V poslední době se však situace začíná obracet a podstatné nárůsty už by letos neměly přijít. Důvodů k optimismu totiž přibývá. Letos se už nepočítá s jednorázovými vliv, které měly v nedávné minulosti velký podíl na zdražení paliv. Růst spotřební daně nebo DPH u benzínu a nafty je i přes současné snahy o snižování schodku státního rozpočtu nepravděpodobný. Poslední zvýšení daní na začátku tohoto roku způsobilo pokles prodejů paliv na našem území, protože řidiči jezdí hromadně tankovat do zahraničí.

Daně se už zvyšovat nebudou

Daňový efekt se tak může nakonec ukázat jako záporný a je tedy spíše pravděpodobná snaha o srovnání celkových daní z paliv na úroveň okolních zemí. Také biopaliva to budou mít v budoucnu daleko těžší a k dalšímu navýšení jejich podílu v benzínu či naftě by nemuselo dojít ani v příštím roce.

Rostlinné příměsi prodražující benzín mají stále více kritiků, navíc červnovým zvýšením podílu plníme cíl Evropské unie i pro následující rok. Dá se tedy očekávat, že cena paliv na čerpacích stanicích se bude v dalších měsících odvíjet hlavně od pohybů cen ropy na světových trzích. Letošního maxima dosáhly ceny na začátku května a poté nastal prudký propad. I přes červnovou korekci je klesající trend zřetelný a ceny se pohybují jen několik dolarů nad svými letošními minimy.

Cena ropy klesá

Doposud se však nízká cena ropy kvůli sílícímu americkému dolaru příliš neprojevila. Vývoj kurzu amerického dolaru a české koruny je totiž pro pohyby cen na čerpacích stanicích hodně důležitý. Ropa se nakupuje na světových trzích v dolarech a jeho posilování prodražuje ropu pro české spotřebitele. V průběhu června se však situace začala obracet a růst americké měny byl několikanásobně nižší, než v průběhu předchozích měsíců.

Přestože výhled do budoucna je vždy nejistý, tak ani v dalších měsících by ke zdražování dojít nemuselo. Současný globální ekonomický vývoj je horší, než se ještě před několika měsíci zdálo a poptávka po ropě proto poroste pomaleji. Zmíněné faktory by měly působit na pokles či stagnaci cen ropy na světových trzích, což by se pozitivně projevilo také u pokladen čerpacích stanic v následujících týdnech a měsících. Zbytek motoristické sezóny by tak mohl proběhnout v poklidném duchu bez dalších cenových nárůstů.