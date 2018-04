Končím, jdu ke konkurenci

Dostali jste skvělou nabídku od jiné firmy! A musíte nastoupit co nejdříve. Jenže šéf trvá na dvouměsíční výpovědní lhůtě. Co teď? Záleží-li vám na dobrých vztazích, dodržte ji, nebo za sebe nabídněte náhradu. Jiné řešení je nefér. A někdy se vymstí.

Dáte-li zaměstnavateli výpověď, nemusíte to zdůvodňovat. Pravděpodobně však pro něj budete pracovat ještě nejvýše dva měsíce. Na ně má ze zákona nárok, aby si za vás našel náhradu. "Řada zaměstnavatelů se ale snaží odchod pracovníka na jeho žádost vyřídit co nejrychleji. Vědí, že ten člověk už stejně nebude dělat naplno," říká personalistka Jana Lamačová.

To je můj nástupce

Chcete-li odejít co nejdříve, nezbývá vám než nadřízeného pěkně poprosit. Ale co když trvá na dvouměsíční lhůtě? Nabídněte mu za sebe náhradu. Rozhodíte-li včas po svém okolí sítě, možná najdete známého, který by vaše místo zastal. Můžete se domluvit i na tom, že než přijde někdo nový, vaši práci odvedou za vyšší odměnu kolegové. Záleží jen na ochotě všech stran najít řešení.

Když to nejde, někteří lidé začnou hrát nefér. Třeba "náhle onemocní". Na nemocenské pracují pro jiné. Je na nich, jak zváží fakt, že zaměstnavatel má možnost ověřit si dodržování léčebného režimu a vyvodit z toho důsledky.

Jdu pryč hned a basta!

Nechcete-li čekat dva měsíce, další ne právě košer možností je prostě prásknout dveřmi. "To ale může zaměstnavatel považovat za porušení pracovní kázně - šlo by o neomluvenou absenci," vysvětluje právník Libor Hůla. Nechat se zaměstnat u jiného zaměstnavatele, aniž máte v ruce zápočtový list od toho předešlého, je podle něho nesmyslné. "Protože nový zaměstnavatel vám nemůže vydat zápočtový list bez předložení zápočtového listu předchozího a úřad práce v tom bude spatřovat podvod," vysvětluje Hůla. Sankce přijde, pokud se úřad práce o tuto kauzu bude zajímat.

Zaměstnavatel, jemuž jste takto dali sbohem, na vás může požadovat náhradu případné škody, kterou jste mu tím způsobili. Může také jít do soudního sporu o nedodržení podmínek výpovědi z vaší strany. "Lze sebevíc spoléhat na to, že nic takového neudělá, ale prásknutím dveřmi si opravdu pomůžete jen zdánlivě," varuje personalistka Jana Lamačová. To, že musíte kvůli rychlému nástupu k novému zaměstnavateli páchat podobná "harakiri", vypovídá o způsobech vašeho budoucího chlebodárce. "Jestliže jde o solidní firmu, která dodržuje zákony a etiku, dovolí člověku, o kterého stojí, odejít tak, jak mu současný zaměstnavatel umožní. Rozhodně mu nedává nůž na krk. Ví, že na kvalitu se vyplatí počkat," podotýká Lamačová.

Oprávněný okamžitý odchod

Je tu ještě jedna možnost, jak odejít okamžitě - a to ze zdravotních důvodů. Musíte předložit zdravotní posudek od lékaře, jenž potvrdí, že nemůžete dělat svou práci, protože by tak bylo vážně ohroženo vaše zdraví. To se stává například na pracovištích, kde jsou zaměstnanci v kontaktu s chemickými látkami a projeví se u nich těžká alergie.

Důvodem k okamžitému odchodu zaměstnance také je, že nedostane mzdu ani její náhradu do 15 dnů ode dne splatnosti. Vzhledem k tomu, že se tohle stává zejména v regionech, kde není příliš mnoho práce, zaměstnanci doufají v nápravu a výpověď nedávají, protože by stejně neměli kam jít.

C o by vás donutilo dát výpověď?

Kdyby mě práce nebavila 42 %

Neschopný šéf 19 %

Malý plat 28 %

Nic z uvedeného 5 %

Kdybych na práci nestačil 6 %

Zdroj: jobdnes.cz