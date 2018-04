Konec další investiční společnosti?

Již před koncem minulého roku oznámila tehdy ještě OB Invest, že dojde k propojení s další investiční společností – První investiční společností. Všechny fondy (přejmenovaného OB Investu na ČSOB Investiční společnost, První investiční společnosti a zahraniční fondy KBC) jsou nabízeny pod jednou marketingovou značkou – ČSOB fondy. V současné době dochází k očekávanému sloučení fondů První investiční a ČSOB investiční společnosti (obě společnosti jsou kontrolovány ČSOB Asset Management).

Z celkem jedenácti fondů zbude po 31. červenci pouze trojice fondů. ČSOB český peněží trh, český dluhopisový a 1. IN fond peněžního trhu, a dluhopisový fond převezme 1. IN Výnosový fond a pod novým názvem ČSOB bond mix bude spravovat přes 2,5 mld. Kč. Z této pěti fondů je pouze přejímající fond 1. IN Výnosový jiného typu – smíšený (ostatní fondy se orientují na fixně úročené instrumenty), v důsledku však bude výsledný fond dluhopisový.

ČSOB světový akciový, smíšený a evropský akciový spolu s 1. IN akciovým fondem převezme 1. IN fond fondů. Výsledný globální akciový fond bude mít název ČSOB akciový mix. Celkový majetek pod správou všech pěti fondů je v současnosti 432 mil. Kč.

Konečně dochází ke změnám u 1.IN středoevropského fondu (314 mil. Kč), ten zůstane opět smíšeným fondem, změní se však název na ČSOB středoevropský. Z hlediska skupiny ČSOB je tento krok nanejvýše opodstatněný, neboť zatím byla zdvojená nabídka (případně ztrojená, pokud počítáme i fondy KBC) zbytečně nákladná a pro klienty nepřehledná. Větší velikost fondů by měla zajistit větší stabilitu a efektivnější správu. Pro podílníky nebude slučování spojeno s žádnými dalšími administrativními nároky či náklady.

Další propojování bude zaměřeno na bývalé privatizační fondy a konečně i na statutární fůzi společností ČSOB investiční společnost a První investiční společnosti. Jeden z investičních fondů 1.IN – Investiční fond bohatství se přeměnil na otevřený podílový fond 1.IN Fond bohatství v dubnu tohoto roku s tím, že k zahájení prodeje a odkupu podílových listů došlo 5. května. Prvních šest měsíců je uplatňována srážka při odkupu podílových listů zpět investiční společnosti – 6 % od 5. května, postupně se však každý měsíc snižuje o jeden procentní bod.

Spojením ČSOB investiční společnosti a 1. IN bude skupina spravovat 24 % majetku ve fondech členů UNIS ČR, což představuje třetí pomyslnou příčku. První místo patří ISČS s 40,5 %, druhé IKS-KB, která spravuje 26 % majetku společností v UNIS.

Obchodování podle UNISu

Prodejně nebyl uplynulý týden nijak výjimečný. 381 mil. Kč čistých prodejů, z čehož nejvíce získal opět ČSOB výnosový (147 mil. Kč), avšak ani výsledek ISČS Sporobondu (120 mil. Kč) není špatný. Nejvyššího průměrného výnosu dosáhly akciové fondy (0,76 %), následovány smíšenými fondy (0,33 %). (Dluhopisové fondy 0,30 %, fondy peněžního trhu 0,07 %.) V uplynulém týdnu došlo k poklesu výnosů dluhopisů a k mírnému růstu akciových trhů, který byl ponejvíce závislý na zveřejňovaných výsledcích firem, z nichž některé předčily očekávání trhu.

Ačkoli akciové fondy již několik týdnů po sobě vykazují kladné výnosy, celkově na tom nejsou příliš dobře. Od začátku roku pouze jediný fond dokázal přinést kladné zhodnocení po podílníky (ISČS Sporotrend +1,96 %). Ostatní fondy skončily v záporném teritoriu (nejhůře skončil 1.IN akciový fond –11,9 %). U dluhopisových fondů je situace jiná. Většina fondů skončila letošní obchodování s kladným výnosem, ale ten nemůže dosáhnout výnosů, které jsme u fondů viděli např. loni (nejvyšší výnos ISČS Sporobond +2,37 %, nejnižší IKS Plus Bondový –0,4 %).