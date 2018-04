Konec dobrý – všechno dobré?

Poslední týden minulého roku znamenal malou náplast pro, po většinu uplynulého roku ztrácející, podílníky otevřených podílových fondů. Ve třech pracovních dnech české fondy stihly prodat značné množství podílových listů a přitom mírně zhodnotit svá portfolia.

V minulém týdnu se prodaly podílové listy za 313 mil. Kč, fondy odkoupily podílové listy za 1 188 mil. Kč. Odkupy byly výrazně ovlivněny prodejem podílových listů fondu SIS – Český OPF Českou spořitelnou. Pokud odhlédneme od této transakce, čisté prodeje v minulém týdnu činily – 175 mil. Kč, což je na loňský rok velmi dobrý výsledek. Doufejme, že trend zvyšování čistých odkupů bude pokračovat i v letošním roce.

Pokud odhlédneme od výše zmíněného fondu, největší odliv prostředků zaznamenal fond 1.IN IPB restituční s –90 mil. Kč, nejlépe se naopak vedlo fondu fondů IKS (+23 mil. Kč).

V minulém týdne se podařilo akciovým fondům zhodnotit čisté obchodní jmění na podílový list o 0,8%. Největší zhodnocení zaznamenal fond Patria Evropský akciový (+3,4%), těsně následovaný fondem ČSOB světový akciový (+3,3%). Třetí největší nárůst zaznamenal fond IKS světových indexů (+1,6%).

Smíšené fondy dosáhly v průměru stejného zhodnocení jako akciové fondy (+0,8%). Nejvíce vzrostla hodnota podílového listu smíšeného fondu AKRO výnosový (+3,4%). Druhý největší růst ČOJ na podílový list zaznamenal PPF Smíšený (2,8%), následovaný fondem AKRO růstový (2,5%). Růst minulého týdne bohužel u většiny akciových i smíšených fondů nevykompenzoval pokles z předminulého týdne.

V uplynulém týdnu zaznamenaly růst i dluhopisové fondy (+0,09%) Nejvíce rostlo čisté obchodní jmění na podílový list ve fondu IKS Eurobondový (+0,42%). ČSOB český dluhopisový (+0,69%). O čtyři desetiny vyšší průměrný růst ČOJ/podílový list zaznamenaly fondy peněžního trhu, které si v minulém týdnu připsaly v průměru 0,13%. Největší růst v této kategorii zaznamenal fond AKRO Obligace (+0,57%).

Jako jediné tak zaznamenaly pokles fondy fondů, které v uplynulém týdnu poklesly o 2,4%. Nejvyšší pokles v této kategorii zaznamenal fond 1.IN IPB fond fondů (-3,8%).

Výsledky za poslední týden roku nejsou tedy příliš slavné, ponechávají však naději na příznivější vývoj v letošním roce. Letošní rok bude pro české fondy důležitý – pro mnohé z nich bude ve znamení dokončení transformace z kupónových fondů na standardní otevřené fondy, všechny fondy pak budou čelit čím dál ostřejší konkurenci zahraničních fondů. Lze jen doufat, že české podílové fondy obstojí v této zkoušce, a že stále více českých investorů bude nakupovat jejich podílové listy jako nedílnou součást svého portfolia.

Co si myslíte o budoucnosti českých otevřených podílových fondů? Byli byste ochotni investovat do podílových listů, pokud by přinášeli vyšší výnos?