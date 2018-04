Pohled do historie Co zásadního se stalo v našem oběživu za posledních 25 let? Není možné se nezmínit o rozdělení ČSFR na dva samostatné státy – ČR a SR a následující měnovou odluku. V roce 1993 na základě zákona nahradila ČNB původní centrální banku - Státní banku československou (SBČS). V tom samém roce pak vznikla nová měna samostatné ČR – koruna česká, a to v podobě (s malými obměnami – nové vzory nahrazující původní z r. 1993), jakou známe v současnosti. Od téhož roku se objevují v našem oběživu i nové bankovky vyšší hodnoty - 5 000 Kč, od roku 1996 bankovka s nominální hodnotou 2 000 Kč. Opačným jevem bylo pak ukončení platnosti mincí hodnoty 10 h a 20 h.