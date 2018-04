Konec investičních fondů

V roce 2000 bylo u nás již jen 85 investičních fondů, z nichž však bylo 52 v likvidaci. V roce 2004 eviduje Komise pro cenné papíry 51 investičních fondů, z čehož pouze 9 není v likvidaci nebo konkurzu. Stejný obrázek poskytují data z burzy a RM-Systému. V roce 1999 se na BCPP obchodovaly akcie 30 investičních fondů, v roce 2000 již jen 18 fondů, o rok později 7 a v roce 2002 odešel z burzy i poslední investiční fond IF Bohatství.

Na RM-Systému v roce 1998 činil podíl obchodů s akciemi fondů 16 %, v roce 1999, kdy docházelo k mnoha změnám u fondů, se fondy podílely na obchodech dokonce z 33 %. V roce 2000 byl již podíl opět pouze 11%. Za rok 2003 poklesla tržní kapitalizace investičních fondů na RM-Systému z 3,7 mld. Kč na pouhých 123 mil. Kč, tedy o více jak 95 %.

Otevírání fondů bylo pozdrženo žalobami minoritních akcionářů, které byly podány např. na neoprávněnost výmazu investičních fondů z obchodního rejstříku, čímž se zamezilo jejich přeměně na otevřené podílové fondy. Hlavním kamenem úrazu bylo nedostatečné definování přechodu závazků z investičního fondu na nástupce: podílový fond, investiční společnost či podílníky.

Tyto nedostatky, se nyní doslova „s křížkem po funuse“ snaží zákonodárci odstranit novelami zákona o investičních společnostech a investičních fondech. První změna, která již vyšla ve Sbírce se týká právě přechodu závazků z investičního fondu na podílový. Podílníci se tak již nemusí obávat, že závazky investičního fondu budou vymahatelné i na nich. Nyní je totiž v zákoně doslova napsáno, že „podílníci neručí

za případné závazky investičního fondu, které nebyly vypořádány do výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku…“

Poslanci schválili další změnu zákona, která reaguje na problémy fondu KVANTO, kde soud zrušil výmaz z Obchodního rejstříku. Toto prosincové rozhodnutí vyvolalo zděšení mezi investičními společnostmi, které spravují přeměněné investiční fondy, mezi podílníky nových fondů i bývalými akcionáři investičních fondů.

Nový paragraf již nedává možnost zrušit výmaz investičního fondu z rejstříku, a to i v případě již dříve započatých řízení. Výslovně se zde uvádí, že „z důvodu ochrany práv podílníků tuto přeměnu nelze zpochybnit.“

Nová část zákona o investičních společnostech a investičních fondech V § 35j se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Pokud rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti investičního fondu a rozhodnutí o udělení povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření otevřeného podílového fondu (§ 35j) nabudou právní moci, nastávají účinky přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond dnem, kdy je investičnímu fondu doručeno rozhodnutí soudu, kterým se povoluje výmaz. Z důvodu ochrany práv podílníků tuto přeměnu nelze zpochybnit. Ustanovení předchozí věty se použije i na řízení započatá přede dnem účinnosti tohoto zákona.".

Poslední změnou v zákoně je další odložení povinné přeměny na otevřený podílový

Investiční fondy, které nejsou v likvidaci nebo konkurzu CENTO INVESTIČNÍ FOND a.s.

CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond

CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s.

ESPERANZA, a.s. - Investiční fond

Investiční fond energetiky, a.s.

Investiční fond NEWTON, a.s.

KVANTO, investiční privatizační fond a.s.

PROFIT FOND, investiční fond, a.s.

Studentský investiční fond, a.s.

fond do konce roku 2004.

Konec investičních fondů

Strategie nákupu akcií investičních fondů s vysokým diskontem, kterou v minulosti využívalo mnoho investorů, je dnes již vyčerpána. Vysoké hodnoty diskontů (vyvolané mimo jiné odhalenými případy „tunelování“ nebo právě žalobami na přeměny fondů) nabízely s jistou mírou rizika a nejistoty slušný zisk. (V této souvislosti lze uvést i nabídky nevýhodných odkupů, na které často upozorňovala Komise pro cenné papíry.) Z 51 investičních fondů je 42 v likvidaci nebo konkurzu. Zbylé fondy do likvidace vstupují, nebo jsou již těsně před otevřením. Registrované akcie mají již jen dva investiční fondy. Na RM-Systému se obchodují investiční fondy Concordia Invest a Consus Investiční Fond. První jmenovaný s diskontem 28,6 %, druhý s vysokým 52% diskontem. I Consus by však měl brzo odejít z trhu v důsledku likvidace společnosti.

U likvidovaných fondů je situace značně složitější než přeměna, neboť zde musí „investor“ čekat na podíl na likvidačním zůstatku. Oproti přeměně, kde jsou sice většinou odkupy v určité době po otevření (zpravidla 6 měsíců) zatíženy speciálním poplatkem, jde o časově náročnější a nejistější „investici“.

Údaje o investičních fondech k 6.2.2004 Název IF Nominál (Kč) Vlastní kapitál na akcii Kurz (Kč) Diskont (%) CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond 400 406,13 290 28,6 CONSUS INVESTIČNÍ FOND, a. s. 1000 218,3 104,5 52,13 Investiční fond energetiky, a.s. 1000 1928,46 J&T ASSET MANAGEMENT* Investiční fond NEWTON, a. s. 100 27,85 PROFIT FOND, investiční fond, a. s. 800 914,91 KVANTO, investiční privatizační fond a.s. 400 573,67 ČSOB investiční společnost* *u fondů zbývá k přeměně na OPF pouze výmaz z Obchodního rejstříku, údaj představuje investiční společnost, která bude podílový fond spravovat

Nové investiční fondy mohou uspět

Přestože nové peníze do sektoru kolektivního investování proudí výhradně do podílových fondů, nemusí investiční fondy zaniknout úplně. I v novém zákoně o kolektivním investování jsou investiční fondy definovány. Podle Martina Hanzlíka, generálního manažera Unie investičních společností, mají budoucnost především specializované fondy. Příkladem mohou být často zmiňované nemovitostní fondy, apod.

V západních evropských zemích jsou oblíbené investiční fondy s variabilním kapitálem (tzv. SICAV). I u nás se počítalo s úpravou takových fondů, nakonec se však v novém zákoně neobjevily. Martin Hanzlík to vysvětluje tím, že zavedení těchto fondů by si vyžádalo rozsáhlejší zásahy i do jiných zákonů – např. obchodního zákoníku, protože se jedná o subjekt s právní subjektivitou, který se zapisuje do obchodního rejstříku, avšak má variabilní hodnotu základního kapitálu, což současný právní řád nezná – což by se nestihlo do vstupu ČR do Evropské unie, kdy již musí být nová úprava kolektivního investování implementována. Ministerstvo financí (které zákon připravuje), investiční společnosti nebo např. Komise pro cenné papíry se tak „spokojily“ se současnou verzí (u které právě probíhá schvalovací proces v Parlamentu). Fondy SICAV by se v zákoně objevit měly, možná již v některé novele zákona o kolektivním investování, která bude potřebná velmi brzy po schválení současné verze, po vstupu do EU. Mohly by se objevit někdy od konce roku 2005.

Investovali byste místo do podílového fondu raději do fondu investičního? Myslíte si, že mají specializované investiční fondy v České republice budoucnost?