Konec stravenek? Ne, jen místo papírových budou elektronické

"Rozhodujícím impulsem pro spuštění tohoto projektu však bylo velké rozšíření smartphonů a výrazné snížení jejich ceny v posledních dvou letech," říká Václav Kurel, ředitel společnosti Benefit Management.

Zaměstnavatel vytvoří pro své zaměstnance účty v internetové aplikaci, rozdá jim plastové karty podobné těm platebním a každý měsíc jim na ně dobije určitou částku. Zaměstnanci s nimi pak mohou zaplatit za jídlo v restauraci či si objednat oběd do kanceláře přes internet.

Karty jsou bezkontaktní a stejně jako u těch platebních od banky není třeba platbu do 500 korun nijak potvrzovat. Pokud je však útrata vyšší, přijde zákazníkovi na mobil číselný kód, kterým pak platbu potvrdí, podobně, jako když zadá PIN v obchodě. Po každém zaplacení kartou pak přijde majiteli karty SMS potvrzovací zpráva na mobil.

Karta není personifikovaná, nic nebrání tomu, aby ji používali rodinní příslušníci. Jen se musí spokojit s tím, že kód na platbu vyšší než 500 korun a potvrzení o platbě vždy přijde na to číslo mobilu, které je zaregistrované u zaměstnavatele.

Stravenky v ČR 27 procent zaměstnanců využívá stravenky (1,3 milionu lidí)

100 tisíc zaměstnavatelů poskytuje stravenky

25 tisíc restaurací a obchodů akceptuje stravenky

16 miliard korun je hodnota vydaných stravenek za rok zdroj www.apropos.cz

"Platba neprobíhá přes bankovní terminál, ale přes smartphone. Restauracím, které jej nemají k dispozici, jej zapůjčujeme. Ukazuje se, že to již v dnešní době není velký problém," říká Václav Kurel a doplňuje, že provoz e-stravenek zahájili v září 2013 a v současnosti si uživatelé mohou vybrat z nabídky téměř tisíce restaurací označených logem Benefit. Každý měsíc se smluvní síť rozšiřuje.

Aplikace do mobilu má v sobě i lokátor, k nejbližší akceptující restauraci vás zavede navigace. V aplikaci si také můžete zkontrolovat stav svého "stravenkového" účtu.

Kartami zatím nezaplatíte v obchodech, jak je dnes běžné u papírových stravenek. Problém firma řeší a podle slov Václava Kurela jsou ve fázi jednání s některými obchodními řetězci.

Zjednodušení by mělo být pro všechny

"Naši klienti, kteří si e-stravenky začali zkoušet, jsou se službou spokojeni. Chválí si snadnou manipulaci, rychlost a pohodlí. Také oceňují, že mohou platit přesně na koruny a nesetkávají se s nápisem 'Na stravenky nevracíme'. Očekáváme, že do čtyř let se bude 50 procent stravenek vydávat v elektronické podobě," říká Ondřej Tyl, který má ve společnosti Benefit Management na starosti Českou republiku.

O přechodu na e-stravenky by podle průzkumu společnosti PwC uvažovalo 45 procent zaměstnavatelů, kteří v současnosti nabízí svým zaměstnancům papírové stravenky. "Některé firmy považují papírové stravenky za tradici a novinky se obávají hlavně kvůli zaváděcím nákladům. E-stravenky jsou přitom pro firmy zdarma," vysvětluje Václav Kurel.

Mezi podniky, které zavedení elektronických stravenek zvažují, je i ING Pojišťovna. "Výhodou elektronických stravenek je snadná manipulace, šetření nákladů a především šetření našich lesů. Věříme, že naši zaměstnanci tuto změnu jen uvítají," říká Iveta Kvasničková z ING ČR.

Zavedení e-stravenek by mělo ulehčit práci i obsluze v restauracích. Díky automatickému vyúčtování odpadá razítkování a počítání stravenek a jejich doručování k proplacení. Zároveň by peníze za e-stravenky měly přijít na účet automaticky do dvou dnů od vyúčtování, není tedy třeba čekat několik týdnů, jako je to u papírových stravenek. Za službu pak restaurace zaplatí poskytovateli provizi od 3,9 do 4,5 procenta z výše plateb.

"Rozhodli jsme se zapojit do nového projektu, který zákazníkům umožňuje mnohem elegantnější způsob platby odpovídající dnešním trendům. Uvědomujeme si, že posun k všeobecné elektronizaci je nevyhnutelný," uvádí Václav Vojíř, provozovatel několika restaurací Potrefená husa a Bugsy´s Baru.

V Evropě jsou e-stravenky běžné

Podle průzkumu poradenské společnosti PwC Česká republika se v 20 z 25 zkoumaných zemí Evropy vydávají stravenky v elektronické či papírové formě. Přitom ve 14 zemích jsou již k dispozici elektronické stravenky. Zatímco v Rakousku je zavedli už v roce 2008, v Německu se budou zavádět až letos.

V České republice se podle studie PwC PayWell řadí stravenky na šesté místo v oblíbenosti zaměstnaneckých benefitů. Před stravenkami se umístilo například pět týdnů dovolené, služební automobil či příspěvek na penzijní připojištění. Jako benefit pro své zaměstnance používá papírové stravenky v Česku celkem 71 procent firem.