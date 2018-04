Konec pěti procent. Stavební spořitelny změnily tarify.

Hypo stavební spořitelna uvedla v platnost od začátku ledna své nové všeobecné obchodní podmínky, v nichž nejnápadnější změnou oproti staršímu znění je snížení celkové úrokové sazby pro úročení vkladů „přátelských klientů“ z 5% na 4%. Zavedla nový Nadstandard tarif, označený zkratkou NMW, starý tarif Nadstandard platný do 31.12.2001 měl označení CMW. Tarif CL byl úplně zrušen. Dříve platilo, že základní úroková sazba na vklady je 2% a klienti, kteří se zřeknou úvěru, dostanou navíc „věrnostní prémii“ ve výši 3%, takže jejich vklady budou přeúročeny od začátku spoření celkovou sazbou 5%. Dalším dodatečným úrokovým zvýhodněním bylo vrácení části úhrady za uzavření smlouvy ve výši 1% z cílové částky pro ty, kdo zaplatili na začátku vyšší poplatek 1,6% z cílové částky.

Nyní je věrnostní prémie nazvána úrokovým zvýhodněním a je ve výši 2%, takže celková úroková sazba pro vklady pro případ bez úvěru je 4%. Dodatečné úrokové zvýhodnění 1% zůstává ve stejné výši.

Kdo chce úrokové zvýhodnění získat, musí každoročně uložit alespoň jednorázově minimální roční vklad, tedy dvanáctinásobek minimálního měsíčního vkladu (ten je stanoven na 0,3% z cílové částky). Toto je důležité si uvědomit, neboť kdo na počátku po uzavření smlouvy uloží nějaký vyšší vklad a myslí si, že nyní již dále nic ukládat nemusí, přijde o úrokové zvýhodnění. Dalším chytákem je to, že nesmí být snížena cílová částka v průběhu spoření – jinak není na úrokové zvýhodnění nárok.

Další změna se týká cílové částky. Její minimální výše je 50 000 Kč a přespořením cílové částky se podle nových podmínek rozumí stav, kdy zůstatek na účtu převýší 90% sjednané cílové částky. Pokud k tomu dojde, stavební spořitelna zvýší cílovou částku o 20 000 Kč. Je ale zajímavé, že toto bude platit pouze pokud se nezmění její Všeobecné obchodní podmínky či zákon. Není tedy předem zcela jisté, jak to nakonec při přespoření cílové částky vlastně dopadne. O přespoření u smluv uzavřených ve starém tarifu Hypo spořitelna tvrdila, že buď přespořenou částku vrátí zpět klientovi (takže dojde k nakládání s vklady a v prvních pěti letech spoření to povede ke ztrátě státní podpory), nebo druhou možností bylo převedení smlouvy do nového tarifu.

Přespořením však není nijak dotčena možnost zvýšit si přidělovanou částku až na dvojnásobek, pokud si účastník bere úvěr a zaplatil úhradu za uzavření 1,6% cílové částky – tato výhoda se nijak neruší.

Změnila se nepatrně též výše úrokové sazby z úvěru, která poklesla z 5%na 4,9% a minimální výše úvěru musí být alespoň 5 000 Kč.

Ti, kdo si uzavřeli smlouvu do konce roku 2001 se nemusí obávat, že by jejich smlouva snad měla být převedena do nového tarifu. Ne, u nich zůstává v platnosti sjednaný starý tarif CMW.

Raiffeisen stavební spořitelna změnila své obchodní podmínky již s účinností od 1.11.2001. Výše úrokových sazeb se prozatím nezměnila, ale tarify jsou nastaveny úplně jinak, než tomu bylo dříve. Zatímco dříve se lišily především rychlostí, tedy tím, za jak dlouho umožní získat úvěr ze stavebního spoření a jak vysoké budou poté splátky úvěru, nyní jsou tarify rozděleny na „úvěrové“ a „spořicí“.

Úvěrové tarify jsou označeny R-01 „OBNOVA“ a S-01 „DOMOV“ a pro získání úvěru stačí naspořit 40% cílové částky. Jsou rychlejší než oba spořicí tarify, neboť hodnotící číslo u nich narůstá rychleji. U úvěrových tarifů nevzniká nárok na zvýhodněnou úrokovou sazbu, ani tehdy, když se účastník vzdá úvěru.

Spořicí tarify D-01 „JISTOTA“ a M-01 „BUDOUCNOST“ jsou pomalejší a pokud si účastník bere úvěr, je nutno naspořit 50% cílové částky. Splátky úvěru jsou však nižší než u tarifů úvěrových, neboť se mohou splácet delší dobu. Při nečerpání úvěru je zde nárok na zvýhodněnou úrokovou sazbu. Tarif „M-01“ je určen pouze pro mladé lidi do 25 let a podle současného sazebníku je zde snížená úhrada za uzavření smlouvy (0,75% cílové částky) a vedení účtu je zdarma.

Důležité je také to, že měnit tarify lze pouze podle stanovených pravidel. Spořicí tarify lze měnit na jakékoli jiné (na M-01 pouze do 25 let), zatímco pokud si zvolíme jeden z úvěrových tarifů, můžeme je měnit pouze mezi sebou (z R-01 na S-01 a naopak). Tedy ten, kdo chce pouze spořit a nebo neví jistě, zda bude úvěr čerpat a nechce přijít o zvýhodněnou úrokovou sazbu, si musí smlouvu uzavřít ve spořicím tarifu.

Co říkáte změnám tarifů stavebních spořitelen Hypo a Raiffeisen? Jsou nyní podle vás jejich podmínky výhodnější než dříve a nebo naopak?