Konec poplatkových prázdnin v ČSOB

Od 1.2.2004 ČSOB všechny zprávy odesílané službou Info 24 zpoplatní, a to následovně: 2 koruny za sms zprávu, 1 korunu za e-mail. V rámci uvedených balíčků (viz tabulka) bude určitý typ a počet zpráv zdarma. Co tedy klienti mohou nově očekávat?

V nejnižším typu balíčku, který využívá zřejmě většina klientů, jsou zahrnuty zdarma pouze zprávy e-mailové a 5 sms zpráv o provedené autorizaci transakce platební kartou; ostatní (např. sms zpráva o příchozí platbě na váš účet) jsou vždy zpoplatněny. Ani vyšší balíčky počtem sms zpráv zdarma „nehýří“. Studentské konto mezi balíčky s rozšířeným počtem služeb v ceně nepatří - studenti s tímto účtem tedy zaplatí za informační zprávy vždy plnou cenu (1, resp. 2 Kč).

Balíček ČSOB e-mail: počet transakcí zdarma v rámci balíčku sms - autorizace transakce platební kartou: počet transakcí zdarma sms - ostatní: počet transakcí zdarma Osobní konto Plus neomezený 5 0 Aktivní konto neomezený 5 5 Aktivní konto Plus neomezený 5 5

Zdroj: ČSOB

Z uvedeného se tedy zdá, že komfort v podobě příchozích sms zpráv informujících o stavu či pohybech na vašem účtu není zrovna levný; mnoho lidí se zřejmě raději spokojí s informacemi přes e-mail (zdarma v rámci všech balíčků) či jiným způsobem kontroly účtu. Bylo by to u konkurence lepší? Jak jsou na tom klienti jiných bankovních ústavů?

Placení za automaticky zasílané sms zprávy je v českých bankách v podstatě spíše standardem. Cena se obvykle pohybuje právě kolem 2 Kč. Výjimku tvoří eBanka, jejíž cena v programu Základ z řady výrazně vyčnívá. Na opačné straně stojí Česká spořitelna a Komerční banka. Česká spořitelna automatické zasílání zpráv v rámci služby Servis 24 nezpoplatňuje vůbec; klienti si ovšem mohou nechat zasílat v sms zprávách pouze informaci o zůstatku na účtu, resp. jeho změně, či o zadání aktivní operace prostřednictvím služby Servis 24 (e-mailem lze pak posílat zprávu pouze v druhém případě). Mnohým klientům ale tato služba zřejmě postačí. Komerční banka poskytuje zdarma rovněž sms o zůstatku na běžném účtu (a jeho změně), ostatní jsou zpoplatněny.

Jaké informace si lze k automatickému zasílání objednat? Které banky službu nabízí a za jakých podmínek?

Banka Cena za autom. zaslanou sms Cena za autom. zaslaný e-mail Česká spořitelna 0 Kč 0 Kč ČSOB 2 Kč 0 Kč v balíčku eBanka 2,90/3,90 Kč* 2,90/3,90* GE Capital Bank 2,50 Kč - Komerční banka 0/2 Kč** 0 Kč Raiffeisenbank 1 Kč - Živnostenská banka 1,90 Kč - Pozn.: *) program Plus / Základ; kurzívou jsou uvedeny banky umožňující zasílání pouze jednoho či dvou typů informace; **) zůstatek/ostatní transakce; zdroj: banky

Alespoň v určité podobě nabízí službu automatického zasílání nastavených informací sedm větších bank – Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Capital Bank, Komerční banka, Raiffeisenbank a Živnobanka. HVB Bank nabízí pouze v rámcimožnost nechat si na vlastní popud zaslat zprávu; službu automatického zasílání informací zvažuje. Citibank hodlá službu zavést ještě letos, Poštovní spořitelna s největší pravděpodobností také. Obvykle je informační servis navázán na jednu z forem, příp. vlastnictví platební karty (poté je ovšem možno získávat informace pouze o této kartě, nikoliv o účtu samotném) - proto jej obyčejně lze zřídit i bez návštěvy pobočky (existují ale i výjimky). Návaznost na přímé bankovnictví či kartu, za které klient platí měsíční či roční poplatek, je zřejmě také důvodem, proč zřízení ani vedení služby nebývá paušálně zpoplatněno.

Základní informací, kterou se přes sms zprávu dozvíte, je zůstatek na vašem běžném účtu. Čistě tuto informaci přes automaticky generovanou sms zprávu nabízí Živnobanka (informace je odesílána při změně účetního zůstatku, tzn. dojde-li k zaúčtování jakékoliv transakce; banka připravuje informování formou e-mailu) a spolu s informací o přijetí příkazu službou Servis 24 dále Česká spořitelna. Raiffeisenbank automaticky nabízí pouze karetní sms servis – tedy informace o každém použití platební karty; 1.4.2004 ovšem hodlá zavést novou službu, která by automatické zasílání zpráv nabízela a stála by mimo stávají kanály přímého bankovnictví. Ostatní banky mají výběr větší - dalšími informacemi, které vám nabídnou, budou např. tyto: sms o příchozí, odchozí platbě, ale i přihlášení do internetbankingu, výběru hotovosti, podání platebního příkazu; dále se klient může nechat informovat kupříkladu o nepovoleném debetu, termínu nutnosti zaplacení určité platby, zbývajícím limitu na platební kartě či o kurzech nebo úrokových sazbách banky. Některé banky nabízejí přímou specifikaci - zpráva může být zasílána např. pouze o konkrétně definované platbě, o níž chcete být informováni co nejdříve, nebo o dosažení určitého zůstatku na účtu; možné je i informování o termínovaném účtu či kreditní kartě.

Rozsah poskytovaných služeb se mezi bankami samozřejmě liší a některé z nich klient opravdu ocení. Ovšem je nutno podotknout, že jde o poněkud drahý špás, který se většině lidí zřejmě nevyplatí. Informaci o zůstatku a provedených transakcích může někdo získat levněji např. na stránkách služby internetbanking či prostřednictvím telefonního bankovnictví. Pokud banka nabízí rovnocennou možnost zasílání zpráv e-mailem a tato volba je zdarma, lze ušetřit takto (oproti internetbankingu je výhodou např. možnost nechat se informovat o autorizaci platby kartou, která vás případně upozorní na její zneužití). Pravdou ovšem je, že automatické sms "zpravodajství" (pokud je již objednáno) poskytuje informace bez akce ze strany klienta a „do ruky“, tedy i v momentě, kdy nejste u počítače. Nenutí klienty kontrolovat e-mail či stránku vašeho internetového bankovnictví a tím si získává své příznivce.

Informace o účtu a transakcích s ním spojených lze v některých bankách získat rovněž faxem či poštou – tyto zprávy ovšem odrážejí vyšší náklady a bývají tedy dražší. Postrádají samozřejmě navíc operativnost sms zpráv posílaných na mobilní telefon.

Zpoplatnění informačních zpráv u ČSOB Jak budou klienti o zpoplatnění informováni? Uživatelé služby obdrží mail či SMS (podle toho, jaký způsob zasílání zpráv využívají) s touto informací Jak mohou klienti službu zrušit či změnit její nastavení a kolik je to bude stát? Nastavení služby Info 24 je možné přes pobočku, call centrum či internetbanking. Změna nastavení i zrušení služby je zdarma.

