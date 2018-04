Personalista radí, co dělat, když vám končí pracovní smlouva

Pokud někdo má termínovanou smlouvu, měl by se o svou pracovní budoucnost začít starat mnohem dříve, než mu smlouva skončí. Ideálně měsíc dva dopředu. Rozhodně není dobré otálet.

Zjistěte, zda vás zaměstnavatel bude stále chtít

Ukončení nebo naopak prodloužení smlouvy je dobré probrat se zaměstnavatelem v předstihu. Není nic špatného na tom pokusit se zjistit, zda s vámi zaměstnavatel v příštím roce má nějaké plány, jaké to konkrétně jsou a zda vám vyhovují. Požádejte šéfa o schůzku a promluvte si o tom.

Pokud víte, nebo zjistíte, že s vámi firma už nebude chtít smlouvu prodloužit, ptejte se proč. Důvodem může být to, že firma nemá zakázky, omezuje počet míst a vaši pozici ruší. Anebo nemusí být nadřízený s vaší prací spokojen. V takovém případě ovšem máte ještě šanci.

Domluvte si hodnotící kritéria

Na poslední chvíli můžete zkusit ještě jednu podstatnou věc: domluvit si hodnotící kritéria, tedy podmínky, které, pokud jich dosáhnete, vám zajistí, že smlouva bude prodloužena. Šéf uvidí, že o místo stojíte a může k tomu přihlédnout.

Stát se ovšem může cokoliv. I to, že už firma nebude mít žádný zájem vaši smlouvu prodloužit. Pokud to víte dopředu, neztrácejte pochopitelně čas a začněte se poohlížet po nové práci.

Na pohovor k příštímu potenciálnímu zaměstnavateli vás musí současný zaměstnavatel bez problémů uvolnit, a to na polovinu pracovního dne týdně. Stanovuje to zákoník práce v § 52.

Jak praxe ukazuje, s velkou pravděpodobností se propuštěnému na poslední chvíli práci sehnat nepodaří. Pak je důležité zaregistrovat se na úřadu práce, který za nezaměstnaného odvádí sociální a zdravotní pojištění. Zároveň dotyčný získá státní podporu. A dál hledat, rozesílat životopisy a ptát se přátel.

Lidé do 50 let věku získají podporu na pět měsíců. První dva měsíce dostanou 65 % z průměrného čistého měsíčního výdělku, který měli jako zaměstnanci. U podnikatelů se to vypočítává z příjmu z daňového přiznání. Další dva měsíce je to 50 % mzdy a po zbytek 45 %. Maximálně ovšem 14 604 korun. Lidé ve věku 50 až 55 let mají podporu v nezaměstnanosti na osm měsíců a starší 55 let na 11 měsíců.