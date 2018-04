Konec roku: nenechte státu ani korunu navíc

Daňový základ lze snížit maximálně o 12 000 Kč za příspěvky zaplacené penzijnímu fondu a o stejně vysokou částku poslanou pojišťovně na životní pojistku. Celkové snížení daňového základu o 24 000 Kč odpovídá konkrétní daňové úlevě od 2 880 do 7 680 Kč. Výše úspory se odvíjí od příjmu klienta (v jakém daňovém pásmu se nachází) a od výše platby do finančního produktu.

Penzijní připojištění

Protože je prvních 500 Kč měsíčně zaplacených účastníkem na penzijní připojištění již zvýhodněno státním příspěvkem, daňová úleva se uplatňuje až u vyšších úložek. Nejvyšší odpočet od daňového základu může být 12 000 Kč ročně a vztahuje se na klienty, kteří spoří více než 6 000 Kč ročně. Pozor! Pokud si sice platíte na penzijní připojištění například 1 500 Kč měsíčně, ale celková platba v tomto roce nedosáhla 6 000 Kč (například z důvodu uzavření smlouvy až ke konci tohoto roku), nezískáte za tento rok žádnou daňovou výhodu.

Částku potřebnou k získání maximální daňové úspory, tedy 18 000 Kč mínus platby na penzijní připojištění v průběhu roku, je nutné poukázat penzijnímu fondu v prosinci jednorázově. U penzijních fondů (s výjimkou těch, které poskytují speciální službu – viz tabulku níže) je nutné písemně (zpravidla dopisem či faxem) oznámit, že zvýšená platba v prosinci slouží k získání daňové úlevy za tento rok.

Pokud by účastník penzijního připojištění toto neučinil, penzijní fond by vnímal vklad v prosinci jako předplatné na další období a daňové úlevy za tento rok by nebylo dosaženo. Písemně oznámit fondu mimořádný příspěvek není nutné u následujících fondů, pouze však za předpokladu, že je sjednána uvedená služba:

Penzijní fond Název služby Allianz PF Daňový automat ČSOB PF Stabilita Komfort ČSOB PF Progres Optimum ING PF Daňové optimum PF ČS Maximum

Pokud penzijní připojištění dosud nemáte, je možné ještě u nových smluv získat úsporu i za tento rok. Počátek účinnosti smlouvy však musí být k 1. prosinci 2006.

Výše měsíční úložky (Kč) 1 000 1 300 1 500 Roční daňová úspora – sazba 12 % 720 1 152 1 440 Roční daňová úspora - sazba 19 % 1 140 1 824 2 280 Roční daňová úspora - sazba 25 % 1 500 2 400 3 000 Roční daňová úspora - sazba 32 % 1 920 3 072 3 840

Pozn.: výše daňové úlevy závisí na tom, jakou vysokou sazbou daně z příjmu fyzických osob jsou příjmy zdaňovány

Životní pojištění

Na životní pojištění není poskytován žádný státní příspěvek, proto se daňová úleva poskytuje na veškeré zaplacené pojistné do limitu 12 000 Kč ročně. Podmínkou je, aby smlouva splňovala zákonné podmínky (smlouva s pojistnou dobou nejméně 5 let, výplata plnění nejdříve v 60-ti letech věku aj.).

Pokud bylo zaplaceno v tomto roce na životní pojištění méně než 12 000 Kč a je požadováno získat maximální daňovou úlevu za tento rok, je možné tuto částku doplatit formou mimořádného pojistného. Tato možnost je však dána pouze u některých flexibilních produktů, které mimořádné pojistné umožňují.

Zde ovšem pozor, neboť mimořádné pojistné je nutné poslat pod jiným označením než běžně placené pojistné (nejčastěji je pojišťovnami vyžadováno při platbě mimořádného pojistného uvedení specifického symbolu).

V případě, že životní pojištění dosud nemáte, je možné i u nových smluv získat úsporu za tento rok. Počátek pojištění musí být v prosinci. U životních pojištění, které automaticky vznikají první den následujícího měsíce, tj. 1. 1. 2007, již tato možnost není.

Výše měsíční úložky 500 1000 Roční daňová úspora - sazba 12% 720 1440 Roční daňová úspora - sazba 19% 1140 2280 Roční daňová úspora - sazba 25% 1500 3000 Roční daňová úspora - sazba 32% 1920 3840

Pozn.: výše daňové úlevy závisí na tom, jak vysokou sazbou daně z příjmu fyzických osob jsou příjmy zdaňovány

Stavební spoření

Vedle penzijního připojištění a životního pojištění je státem dotováno i stavební spoření. I u smluv stavebního spoření je možné v prosinci provést jednorázový vklad do částky 18 000 Kč až 20 000 Kč za účelem získání plné státní podpory ve výši 3 000 Kč až 4 500 Kč v závislosti na typu smlouvy. Tato možnost je dána u všech smluv a není nutné stavební spořitelně nic oznamovat. Stejně jako u předešlých produktů by měla platba na účet finanční instituce dorazit nejpozději do konce prosince.