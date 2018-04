Konec růstu? Ne, jen nadechnutí před dalším posilováním

Přestože v září by měl prázdninový klid na trzích vystřídat čilý ruch, na výrazné změny jsme čekali marně. Září, jakožto poslední měsíc třetího čtvrtletí, bylo skoupé jak na makroekonomická data, tak na výsledky firem, které můžeme čekat až v říjnu, kdy se budou zveřejňovat výsledky právě za třetí kvartál. Z těchto důvodů trhy jakoby nevěděly, jakým směrem se vydat, a tak se růstová vlna z předešlých měsíců zastavila. Ke konci měsíce akciové indexy zaznamenaly pokles, což je posunulo mírně pod hodnoty z konce srpna. To mohlo být způsobeno horšími ukazateli spotřebitelské důvěry, obavami z hurikánu Isabel, růstem ceny ropy, či spíše zasedáním skupiny G7, po kterém se propadl nejdříve kurz dolaru, a poté i akciové indexy.

Index Změna S&P 500 -1,25% DJIA -1,50% Nasdaq Composite -1,30% FTSE 100 -1,68% DAX -6,54% CAC 40 -5,33% Nikkei 225 -1,20%

Zdroj: Fincentrum

Nicméně optimistické nálady na trzích dále převládají. Ta jsou podporována pozitivními předpověďmi o růstu ekonomiky v USA a dalšími ukazateli, a tak mohou očekávání dále zvyšovat atraktivnost akciových trhů. Poslední čtvrtletí je po dlouhé

době jedno z nejlepších. Od roku 1997 je to poprvé, co indexneskončil za třetí čtvrtletí ve ztrátě.

Příznivá očekávání investorů se rovněž promítají do nárůstu cen růstových (growth) akcií. Zatímco ještě v druhém čtvrtletí byly tahounem posilování hodnotové (value) akcie, v současnosti jsou na špici žebříčku růstové akcie, a to jak u velkých (large-cap), tak malých (small-cap) společností.

Největší zisky si připisují akcie technologických společností a firem spojených se zlatem a průmyslem, avšak daří se např. i bankám.

Index Hodnota 29.8.2003 Hodnota 30.9.2003 Změna (%) PX-50 618,5 602 -2,67 PX-D 1537,6 1484,8 -3,43

Zdroj: BCPP

Domácí akcie v září rovněž příliš úspěšné nebyly. Jak hlavní index pražské burzy PX-50, tak index nejlikvidnějších titulů PX-D skončily v červených číslech. Největší pokles dopadl na Český Telecom, který z tříměsíčního maxima 333,8 na začátu září poklesl na 274,5 Kč, o 14,5 % za jediný den. Propad mělo na svědomí ohlášení TelSource, minoritního akcionáře Telecomu, že hodlá prodat svůj podíl (27 %) v Telecomu. Za celý měsíc tak Telecom ztratil celých 18,5 % své hodnoty. Analytici se však domnívají, že dlouhodobě by cena již neměla být pod 280 Kč za akcii.

Největší investiční extrémy za měsíc Nejlepší změna (%) Nejhorší změna (%) Domácí akcie (bez SPADu) SPOLANA 36,1 KABLO ELEKTRO -3,8 SPAD ERSTE BANK 3,1 ČESKÝ TELECOM -18,5

Zdroj: BCPP

Ostatním SPADovým akciím se však nevedlo lépe. V kladném teritoriu se udržela pouze Erste Bank, která se stále drží okolo 2700 Kč z akcii. A ČEZ, který skončil na nule. Nejvíce (kromě Telecomu) ztratil Unipetrol (-2,6 %) a Philip Morris (-2,6 %).

Třetí čtvrtletí bylo pro české akcie úspěšné, index PX-50 si připsal 12,5 %, PX-D necelých 12. Posilování akcií doma i v zahraničí se projevilo na růstu akciových fondů, které sbíraly vysoké prodeje drobných investorů. Ti začali nakupovat především akciové fondy, které mají v průměru čtvrtletní výkonnost (domácí fondy z UNIS) na úrovni 9,4 %, zatímco dluhopisové fondy (ještě před půl rokem favorité v prodejích i výkonnostech) ztratily v průměru 0,27 %.

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový ČPI Fond farmacie a biotech. 0,84 IKS fond světových indexů -5,56 -2,74 Smíšený ČPI Moravskoslezský 0,64 AKRO mezinárodní balancovaný -3,79 -0,83 Dluhopisový ISČS SPOROBOND 0,76 IKS Plus bondový -1,99 0,23 Peněžního trhu ISČS SPOROINVEST 0,38 AKRO OBLIGACE -2,66 0,29

Zdroj: UNIS ČR

Výkonnost fondů za poslední měsíc kopíruje vývoj na akciových a dluhopisových trzích, akciové fondy mírně ztratily, zatímco dluhopisové si mohly připsat několik desetin procenta. Pouze se prohodila místa úspěšných a méně úspěšných dluhopisových fondů. Fondy hledající výnos v zemích střední Evropy (Polsko a Maďarsko) zaostaly tentokrát za dluhopisovými fondy zaměřenými na domácí obligace. Z fondů nejúspěšnější ČPI Fond Farmacie a biotechnologie těží z úspěchu biotechnologií na zahraničních trzích.

Fondy zaměřené na biotechnologie byly totiž v minulém měsíci jedny z trojice neúspěšnějších. Na špici žebříčku se kromě těchto fondů drží ještě fondy zaměřené na Asii a Japonsko a také fondy investující do technologií. Domácí investory možná potěší vysoké umístění fondů sázejících na konvergenční strategii, tzn. investují do zemí, které budou přistupovat do Evropské unie. Parvest Converging Europe skončil na šestém místě a Raiffeisen Convergence na dvanáctém.

V ročním horizontu je z akciových fondů nejúspěšnější fond Credit Suisse Global Internet se 111% zhodnocením. Žebříček vedou fondy zaměřené na technologie a internet, případně Latinskou Ameriku. Z fondů denominovaných v korunách si nejlépe vede ING akciový fond se 45 %, avšak dohání ho akciový fond Consequ s 30% výkonností.

Zahraniční fondy s registrací od KCP Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový CI ASIA STOCK 14,75 KBC EQUITY FUND MEDIA -7,78 2,63 Smíšený PIONEER MIX 1 6,35 ABN AMRO MODEL FUND 6 -2,86 0,19 Dluhopisový Pioneer EURO CORPORATE BOND 6,75 Pioneer U.S. DOLLAR SHORT TERM -5,17 0,21 Peněžního trhu KBC MULTI CASH CAD MEDIUM 0,60 ESPA Český hypoteční -0,27 0,06

Zdroj: AKAT ČR

Na měnovém trhu jsme byli svědky několika výrazných posunů. Pokud začneme v České republice, nejprve koruna oslabovala až k 33 Kč za euro, což bylo způsobeno politickou nejistotou ohledně schválení státního rozpočtu a zákonů vedoucích k reformě veřejných výdajů. Poté vláda jednak schválila rozpočet a přestála hlasování o důvěře, ale parlamentem prošly první reformní zákony. To mělo pozitivní vliv na kurz koruny, který se znovu vrátil pod 32 Kč až k 31,5 Kč za euro.

Druhý výrazný posun zaznamenal kurz dolaru. Z 1,097 USD/EUR se propadl až na 1,172 USD/EUR, což představuje posun takřka o 7 %. Kurz koruny a dolaru měl stejný vývoj, koruna po celý měsíc vůči dolaru posilovala. Z 29,6 Kč/USD se kurz posunul až na hodnotu 27,3 Kč/USD. Depozitum 100 000 Kč směněné na začátku září za aktuální kurz na dolary a na konci záři zpět do korun by mělo hodnotu již

jen 92 125 Kč.

Reakcí na oslabení dolaru byl růst ceny zlata, která se pohybuje recipročně s cenou dolaru. Investice do zlata se v posledním roce určitě vyplatila. Zlato v září (25. 9.) dosáhlo sedmiletého maxima a obchodovalo se za 390,7 USD za troyskou unci. Překonána byla i cena 382 USD za unci, kde se zlato obchodovalo krátce před vypuknutím války v Iráku. Oproti začátku měsíce zlato posílilo o 3,1 %, od začátku roku o 12,9 %.

Cena další důležité komodity – ropy – ke konci září rovněž vyskočila vzhůru. OPEC totiž oznámil snížení těžebních limitů o 900 000 barelů denně, platných od 1. listopadu. Okamžitě po zveřejnění se cena ropy zvedla o jeden dolar, stále se však obchoduje pod 30 USD za barel. Není však vyloučeno, že tato hranice v brzké době padne. OPEC totiž reaguje na zvyšování těžby v Iráku a na rostoucí produkci v Rusku a snaží se snižováním kvót udržet cenu nahoře.

Myslíte si, že akciové trhy dále porostou, nebo patříte k pesimistům, kteří jim prorokují pokles např. kvůli vysokým hodnotám P/E poměrů? Těšíme se na vaše názory.