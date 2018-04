Konflikt může být i klidná a rozumná záležitost

Chtít svéhlavě harmonické vztahy dlouhá léta na jednom pracovišti, a ještě od světa požadovat, aby to pracoviště bylo zrovna tam, kde si přejete, to je jako chtít kulatý čtvereček. Každý zaměstnavatel si neustálým průběžným procesem hledá k sobě optimální zaměstnance, avšak stejně tak si v tržním světě každý zaměstnanec častým a pravidelným zamýšlením se nad svou pracovní situací hledá k sobě optimálního zaměstnavatele. Překročí-li protivenství kolegy či šéfa únosnou mez, stává se střet menším zlem než mlčení. Nezapomínejte, že se při něm vůbec nemusíte rozčílit. Naopak rozčilení snižuje vaše momentální IQ a mohlo by vést k nejhoršímu - k vaší totální prohře v konfliktu. Pamatujte, že rozčilováním nahráváte soupeři. Váš hlas v konfliktu nechť je silný, jasný, avšak vyzařující klid a převahu jako hlas Old Shatterhandův. Nevyhrožujte, co vy sami učiníte, pokud vám nebude vyhověno. Nevnucujte protistraně větu, že vás "přece musí chápat". Klaďte raději otázky. Například: "Co se asi stane, když budou přetrvávat a sílit tyto problémy?" "Jistě nejste tak hloupý, abyste si myslel, že sklopím uši a nechám si tohle všechno líbit? Zkrátka, cestu k rozumnému kompromisu vydlážděte protivníkovi zlatem. Zlatem vašich pochval, jak on je skvělý, inteligentní, rozumný, tolerantní. Ono to tak totiž při rozumném kompromisu opravdu je - a pochvala bude upřímná, tudíž účinná.Jak přijmout kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky či jak se vyrovnat se stresem? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem knih s touto tematikou.Když něco pálí, je lépe to hasit než nechat dům vyhořet i když každé hašení je vždy riskantní a může mít i nepříjemné následky. Důležitější než finanční ohodnocení je však svědomí, protože zatímco peníze se rozkutálejí rychle - se svědomím musíme žít do posledních dnů.