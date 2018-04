Nemožný šéf, páchnoucí kolega. Jak řešit konflikty v práci?

„Společným jmenovatelem většiny konfliktů jsou obecně lidské slabosti, ješitnost, nízká sebedůvěra, nepřijetí kritiky či neochota a obava přiznat chybu,“ říká Jitka Tejnorová, partnerka společnosti DMC management consulting.

Dnešní pracoviště, takzvaný open space, v němž se vyskytuje více lidí pohromadě v jednom sdíleném prostoru, vyžaduje od zaměstnanců větších firem velkou míru tolerance a respektu k ostatním.

„Potřebujeme se soustředit a neomezovat ostatní svým chováním,“ říká Daniela Hylmarová, ředitelka HR Services z Vodafone a dodává: „Když pomineme nedodržování základních hygienických návyků, stěžují si zaměstnanci nejvíce na kolegy, kteří hlučně vyprávějí historky ze soukromého života, hlasitě telefonují nebo okatě poslouchají hovory ostatních.“

Co ještě může na pracovišti způsobit problém? Čtěte, jak se postavit k pěti nejčastějším konfliktním situacím v zaměstnání.

1 Mezinárodní tým - střet kultur

Na problém, se kterým se zřejmě bude potýkat čím dál tím více firem, upozorňuje Michaela Žáčková z KPMG Česká republika. „Nadnárodní společnosti se často snaží o diverzitu ve svých pracovních týmech, stává se tak, že každý člen týmu má jiné hodnoty a nepsaná pravidla.“

Nemusí jít hned o náboženské rozdíly, problémem se může stát odlišný přístup k práci, k dodržování termínů apod. Řešení je poměrně jednoduché: „Hned na začátku seznamte celý tým s národními zvyklostmi a kulturními rozdíly. Ideální je forma workshopu. Díky tomu všichni lépe porozumí vzájemným odlišnostem, ale samotný workshop funguje i jako stmelovací prvek týmu,“ radí Michaela Žáčková.

Podle psychologa Dalibora Špoka chybí lidem velice často prosté umění tolerance. „Partnera nebo kamarády si totiž vybíráme podle sympatií a vzájemné vhodnosti. U kolegů to tak neplatí. O to více je zde tolerance potřeba. Jde o mentální dovednost: začíná vnitřním souhlasem s tím, že lidé mohou být jiní (i nesympatičtí), a přesto je kvůli tomuto nebudeme odmítat nebo chtít měnit. Je to složité umění, které nelze naučit za pět minut,“ říká Dalibor Špok.

2 Problémy s nadřízeným

Nespokojenost se šéfem je poměrně běžná. Třeba když není v kanceláři a za žádnou cenu se ho nedaří sehnat, i když jej v práci nutně potřebujeme. V takovém případě je řešení poněkud náročnější. Šéf může jednoduše prohlásit, že očekává od svých podřízených flexibilitu a proaktivní přístup k zadaným úkolům. Účinná může být rozmluva s vyšším nadřízeným, řešením by mohl být i požadavek na písemné pokyny k práci.

Další konflikty Kolega má vyšší mzdu . Chce to průhledný systém odměňování. Vyplatí se diskrétnost, o svém platu nemluvte.

. Chce to průhledný systém odměňování. Vyplatí se diskrétnost, o svém platu nemluvte. Má práce závisí na práci někoho jiného . Kolega nedodržuje termíny. Počítejte s tím a určete dřívější termín nebo kolegu hlídejte a připomínejte se mu.

. Kolega nedodržuje termíny. Počítejte s tím a určete dřívější termín nebo kolegu hlídejte a připomínejte se mu. Dělají mi naschvály . Vzájemná nevraživost a rivalita může přerůst ve válku. Měl by rázně zasáhnout nadřízený.

. Vzájemná nevraživost a rivalita může přerůst ve válku. Měl by rázně zasáhnout nadřízený. Kolega chodí kouřit, já pracuji . Šéf by měl kuřácké pauzy evidovat a požadovat jejich napracování.

. Šéf by měl kuřácké pauzy evidovat a požadovat jejich napracování. Pracuji za nemocného kolegu. Zaměstnanec by měl mít ve smlouvě rozsah a objem práce, pokud přebírá úkoly za kolegu. Práce navíc by měla být brána a hodnocena jako přesčas.

Rozdílný přístup k řešení problému nebo horší domluva s šéfem jsou to nejmenší. Komplikace nastávají, když si nadřízený na svého podřízeného zasedne. V tom případě jde o šikanu zvanou bossing.

„Pokud se po zaměstnanci takzvaně vozí šéf, platí stejná doporučení jako u šikany na pracovišti obecně. V některých společnostech může nejlépe pomoci zásah vyššího nadřízeného, postižený se též může obrátit na místně příslušnou inspekci práce. Teoreticky by mohla pomoci i odborová organizace. Není vyloučena ani soudní cesta. Většina těchto možností je však bezzubá nebo příliš zdlouhavá. Někdy nezbývá než situaci vzít do vlastních rukou a pracovní poměr ukončit,“ radí Lucie Kalašová, advokátka spolupracující s bpv Braun Partnes.

3 Sousedské spory přenesené do práce

K dalšímu typu konfliktů na pracovišti dochází hlavně ve velkých fabrikách v regionech. „Jsme jeden z největších zaměstnavatelů v dané oblasti, a tak není výjimkou, že mnozí naši zaměstnanci jsou rodinní příslušníci nebo sousedé. Čelili jsme například přenesení sousedského sporu do pracovního prostředí. Snažili jsme se situaci vyřešit domluvou, ale protože to nebylo možné, přistoupili jsme k přesunu zaměstnanců do jiného výrobního úseku,“ uvádí příklad problému a způsob řešení Alena Jindráková, marketingová manažerka Blanář nábytek.

4 Nedostatek slušného vychování

Jaké další konflikty mohou na pracovišti vzniknou? „Kolegové se na chodbách míjí bez pozdravu, nepoužívají deodorant a nevadí jim nosit špinavější oblečení,“ vyjmenovává Alice Hamidová z personální společnosti Mercury Group některé přestupky pracovníků. Zapáchající kolega je kancelářský evergreen, snad každý něco podobného zažil nebo o tom minimálně slyšel.

„Konflikt nebo spory bychom pochopitelně měli řešit vzájemnou efektivní komunikací. Nezapomeňme, že můžeme využít různých stupňů přímosti komunikace a různých fint: můžeme kolegovi věc nenápadně naznačit, postěžovat si na daný problém u jiného člověka nebo o něm mluvit obecně. Pomáhá také domluvit se s více kolegy, že se o věci taktně zmíníme, nebo na to jít zpříma a zvolit komunikaci typu: ‚pojďme si o tom promluvit‘. Jakákoli kritika nebo i naznačení by se však mělo odehrát vždy v soukromí, nikdy ne před dalšími lidmi,“ nabízí řešení psycholog Dalibor Špok.

5 Milostné vztahy

Na pracovišti se občas zrodí milostné vztahy mezi kolegy. „Dokud vztah funguje, tak se zdá, že to není žádný problém, avšak pokud něco zaskřípe, může se to projevit v atmosféře celého týmu nebo i firmy. Totéž, jen ve větším měřítku, pak platí i o případném rozchodu, protože pár se v práci vídá dál a má spolupracovat. Často to dopadá tak, že jeden z dvojice je nucen společnost opustit,“ říká Tomáš Surka z personálněporadenské společnosti McROY Czech.

Samostatnou kapitolou jsou pak vztahy mezi nadřízeným a podřízeným. Ty by měly být tabu už jen z toho důvodu, že ostatní kolegové pak podřízeného vnímají jako privilegovaného člena týmu. „V mnoha firmách je toto vyloženě proti etickému kodexu společnosti,“ dodává Tomáš Surka.