Konkurence nás nutí být lepší, říká marketingový ředitel Quelle

6 let práce pro jednu značku je jistě dlouhá doba… Co vás k tomu přivedlo? Proč zrovna zásilkový obchod?

Upřímně řečeno jsem vůbec netušil, co Quelle na trhu nabízí, a rozhodně jsem nepatřil k jeho zákazníkům. Po zjištění prvních informací o firmě mě ale zaujalo svou pestrostí v oblasti odbytových cest. Nezabývá se pouze klasickým katalogovým prodejem, ale je velmi aktivní v oblasti e-commerce a také se věnuje provozování téměř 400 Quelle shopů v rámci ČR.

. nenechte si ujít seriál o úspěšných podnikatelích Připravili jsme pro vás seriál rozhovorů se zajímavými osobnostmi, které se pustily do netradičního podnikání a uspěly. V jednotlivých dílech se s vámi podělí o své zkušenosti ze světa byznysu mimo jiné i známí herci, zpěváci či modelky. V předchozích dílech jste se mohli například dočíst, jaké to je, podnikat v showbyznysu, obchodovat s kávou či prodávat zbraně.



Čtěte další příběhy známých i méně známých podnikatelů

Jak si vede zásilkový obchod Quelle na současném českém trhu? Je to "dobrý" byznys?

Podle výzkumu odborného časopisu Textil žurnál je Quelle na 4. místě mezi textilními obchody v České republice. Před námi jsou kamenné obchody, velké řetězce, takže tento výsledek je pro nás samozřejmě velmi potěšující. Jsme na trhu již 16 let, nabízíme pestrý sortiment módy a vybavení domácnosti včetně řady značek – spolupracujeme i s firmami jako je S.Oliver, Esprit, Adidas, Puma a další. Marketingovými aktivitami i celkovým přístupem rozšiřujeme naši cílovou skupinu – zaměřujeme se i na velmi mladé zákazníky a zákaznice.

Byznys je zajímavý, zásilkový obchod má v ČR tradici. Naší nezbytnou součástí se stal také fenomén posledních 10 let – internet. Stále více našich zákazníků si vybírá k nákupu právě internetový obchod Quelle. Čeští spotřebitelé si také velmi rádi pořizují kvalitní značkové zboží a naše nabídka značek to umožňuje i lidem z míst, kde nejsou velká obchodní centra na dosah.

Jaký je typický zákazník zásilkového obchodu? A jsou Češi těmi, kteří rádi takto nakupují? Z čeho tato tradice vychází?

Současný uspěchaný svět nahrává nakupování na dálku. Velmi důležitá je také pozitivní zkušenost, která se předává v rodině a okruhu přátel velmi rychle, a to je pro nás ta nejpříjemnější akvizice nových zákazníků. Velkou roli hraje obrovská šíře nabídky, která se hlavně na internet "vejde". Důležitou součástí je také prezentace kompletních outfitů. Naše katalogy tak slouží nejen jako prodejní kanál, ale i jako módní poradce zákazníků.

Prozradíte nám nějaká čísla? Kolik máte zaměstnanců, kamenných obchodů….?

Máme 300 zaměstnanců, 400 Quelle shopů – neboli našich kamenných obchodů, které jsou rozmístěny po celé republice. V roce 2007 jsme nabídli našim zákazníkům 63 druhů katalogů v celkovém nákladu 17,3 milionu kusů. Přijali jsme 2 miliony objednávek a vyexpedovali přibližně stejný počet balíků.

. Martin Katzer Marketingový a obchodní ředitel společnosti Quelle se v oblasti obchodu pohybuje již třináctým rokem, značce Quelle je věrný téměř šest let. I z těchto důvodů jsme jej požádali o rozhovor na téma "úskalí a přednosti zásilkového obchodu".

S čím musíte nejvíce bojovat, kdo je pro vás konkurencí?

Konkurence je obrovská a vnímáme ji jako faktor, který nás nutí být neustále lepší. Největší překážkou v boji s kamennými obchody je čas, ve kterém můžeme reagovat na vývoj a potřeby trhu. Musíte si uvědomit, že většina katalogů má platnost 7 měsíců a je připravována cca 3 měsíce před jejich vytištěním a distribucí. Z toho vyplývá složitost cenotvorby u krátkodobých módních trendů prezentovaných zákazníkům. E-commerce nám v tomto směru výrazně ulehčuje situaci a je vidět, že jsme zákazníky internetovou nabídkou zaujali, podíl objednávek učiněných přes internet dosahuje významných 37 %.

Kde jsou nejsilnější a nejslabší místa zásilkového obchodu?

Silným místem je určitě naše práce v regionech. Zde je velký potenciál, protože obyvatelé menších měst nebo vesnic nemají vždy možnost dojet do nákupních center a lokální obchody jim mnohdy neposkytují takový výběr. U nás nakoupí nejen oblečení pro celou rodinu, ale třeba i vybavení domácnosti nebo hračky pro děti. Tím ušetří spoustu času. Výhodou zásilkového obchodu je například také možnost vrácení zboží, velká nabídka velikostí oblečení, celková pestrost nabídky.

V trochu nevýhodné pozici jsme třeba v době slev, kdy kamenné obchody zlevňují klidně každý den, u nás je ten proces trochu delší. Ale i na to se snažíme pružně reagovat, kromě tištěných slevových katalogů nabízíme zboží za akční ceny a výprodeje v našem internetovém obchodě.

Co děláte pro udržení stávajících zákazníků a pro získání nových?

Máme speciální program "Family club", díky kterému mají věrní zákazníci množství výhod, sbírají body, které potom mohou proměňovat za slevy a dárky, mají zajištěnou nabídku všech našich katalogů, prodlouženou lhůtu na vrácení zboží apod. K získání nových zákazníků máme zase program, kdy při objednávce nového zákazníka získá dárek ten, kdo nákup u nás doporučil. Pro všechny zákazníky bez výjimky soustavně zlepšujeme a rozvíjíme naše služby.

Podílí se Quelle na nějakých charitativních projektech?

Dlouhodobě spolupracujeme s Dětským krizovým centrem, finančně přispíváme na ZŠ a MŠ Prointepo, která pořádá mj. dovolenou u moře pro tělesně postižené děti. Podporu formou věcných darů ve výši 1,2 mil. korun získaly v tomto roce také další regionální instituce – dětské domovy, oblastní charity atd.

Jaké si kladete cíle na rok 2009?

Naše cíle jsou ambiciózní. Chceme dál obratově růst a rozšiřovat nabídku doplňkového sortimentu a služeb pro naše zákazníky.