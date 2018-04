Konkurence nutí banky rušit poplatky

Otázkou, zda je od bank férové účtovat klientům peníze na odchodu, se zabývá také antimonopolní úřad. Za opuštění banky se v Česku platí nejméně stokoruna, v některých ústavech i víc. Banky navíc účtují desítky korun za to, že klient spolu s účtem ruší některé doprovodné služby, jako jsou trvalé příkazy nebo platební karta.

Sdružení na ochranu spotřebitele zastává názor, že poplatky omezují konkurenci. "Pokud by spotřebitel ušetřil na poplatcích konkurenční banky třicet korun měsíčně, ale musel by za zrušení stávajícího účtu uhradit 300 korun a většinou i poplatky za zrušení trvalých příkazů a inkas, a připočteme-li další starosti se změnou účtu, většina klientů bank se ke změně neodhodlá," uvádí mluvčí sdružení Ivana Picková.

Chtít po klientovi peníze, když opouští banku, je podle členů sdružení stejně absurdní, jako kdyby řidič autobusu chtěl doplatek za otevření dveří na konečné nebo kdyby se na parkovišti platilo za příjezd i odjezd. Podle průzkumu sdružení v EU jsou ve většině zemí poplatky za zrušení účtu nepředstavitelné. V USA, Británii či Skandinávii se nic neplatí, ve Francii či v Itálii se však poplatky objevují. Některé pobočky zahraničních bank poplatky účtují v Česku, ale v domovské zemi nikoli.

Banky, které poplatky účtují, argumentují tím, že s rušením účtu jsou spojeny zvláštní administrativní procedury, které nejsou zadarmo. "Nechceme tyto náklady přenášet na všechny klienty," uvádí mluvčí České spořitelny Klára Gajdušková. Menší banky dále uvádějí, že poplatky jsou v Česku zvyklostí a že se ústav pouze přizpůsobuje trhu.

André Léger z Komerční banky tvrdí, že zrušení poplatku má banku odlišit od konkurence. Komerční banka ruší poplatek od února, dál bude účtovat peníze za zrušení trvalých příkazů či povolení k inkasu. Citibank ruší poplatek od března.

Podle Martina Boháčka, odborníka na soutěžní právo z pražské Vysoké školy ekonomické, by případ sice byl teoreticky napadnutelný, ale příliš komplikovaný. Po vstupu do Evropské unie by však mohlo být přitěžující okolností, když stejná banka poplatek v jedné zemi účtuje, ale ve druhé nikoli.





Kolik stojí odchod z banky* HVB Bank 400 Raiffeisenbank 400 Česká spořitela 300 eBanka 290 GE Capital Bank 260 ČSOB 250 Poštovní spořitelna 240 Citibank 150 Živnobanka 130 Komerční banka 120

Pozn.: *(kolik stojí opustit banku a zrušit účet s jednou platební kartou, dvěma trvalými příkazy, jedním povolením k inkasu a telefonním bankovnictvím, v Kč)

Pramen: banky, Citibank od března neúčtuje nic





