Pracovní smlouva mi brání změnit zaměstnání. Co dělat?

V pracovní smlouvě mám doslova uvedeno, že po podle paragrafu 310 zákoníku práce, nebudu po dobu jednoho roku od skončení pracovního poměru vykonávat vlastním jménem činnost, která je předmětem činnosti zaměstnavatele. Může to ode mě firma požadovat? Je to jediná činnost, kterou umím, jsem účetní. Mám jinou nabídku, chci odejít, jen se bojím, že to bude problém.

Jde o paragraf, který upravuje konkurenční doložku. Tu je možno sjednat, jen když to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat (například u recepční by to bylo nespravedlivé), a to s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které zaměstnanec získal u zaměstnavatele. Jde o to, aby zaměstnanec neztížil závažným způsobem činnost bývalého zaměstnavatele tím, že využije získané znalosti pro svou další práci.

Musí být tato doložka uvedena přímo ve smlouvě?

Pokud byla konkurenční doložka platně sjednána, což se musí stát formou písemné dohody, ať obsažené přímo v pracovní smlouvě, dodatku k ní, či v samostatném dokumentu, pro zaměstnance z ní vyplývá povinnost, že po určitou dohodnutou dobu po skončení zaměstnání se zdrží výdělečné činnosti, jež by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Tato doba nemůže být delší než jeden rok.

Zeptejte se právníka Nevíte, na co máte v zaměstnání nárok, nejste si jisti, jaké pracovní podmínky vám musí zaměstnavatel poskytnout či v jakém případě může dát výpověď? Posílejte nám své dotazy na e-mail: prilohy@mfdnes.cz. Zodpoví je advokát Jan Kozubek.

Aby mohla být s vámi konkurenční doložka sjednána, musí být splněny výše popsané podmínky a jednou z nich by mělo být, že váš zaměstnavatel má v předmětu činnosti své firmy uvedeno, že se zabývá účetnictvím, například vedení účetnictví, činnost účetních poradců, poskytování účetnických služeb. Mám pochybnosti, zda ve vašem případě byla konkurenční doložka sjednána po právu.

A co mám tedy teď dělat?

Pokud by konkurenční doložka byla sjednána pouze v té podobě, jak ji citujete v dotazu, byla by neplatná, a vy byste se jí nemusel po skončení pracovního poměru řídit. Mohl byste tedy bez omezení ze strany současného zaměstnavatele dále pracovat či podnikat jako účetní.

Aby byla platná a vy jste měl povinnost dodržovat to, co máte v pracovní smlouvě uvedeno, musí být dosaženo i dohody o vašem peněžitém vyrovnání. Nebude-li dosaženo dohody o výši peněžitého vyrovnání, nebude ani dohoda o konkurenční doložce platně uzavřena, i kdyby další podmínky pro její platné sjednání byly splněny.

Tip na práci Najděte si novou práci, kde se budete cítit dobře. Vybírejte ze žhavých pracovních nabídek na jobDNES.cz. Nevíte si rady? Zeptejte se v poradně JobDNES.cz

Jaké peněžité vyrovnání mohu požadovat?

Zaváže-li se zaměstnanec, že nebude pracovat pro konkurenci či podnikat ve stejném oboru, musí být přiměřeně kompenzován. Zaměstnavatel mu pak musí každý měsíc vyplatit peněžité vyrovnání, jež musí dosahovat nejméně poloviny jeho průměrného měsíčního výdělku. Můžete ale například trvat na tom, aby se peněžité vyrovnání rovnalo plné výši vaší měsíční mzdy.

Platnost doložky je možno ukončit samozřejmě dohodou mezi stranami nebo v případě zaměstnavatele odstoupením, k němuž může sice dojít kdykoliv i bez udání důvodu, ale jen v době trvání pracovního poměru.

Zaměstnanec má možnost konkurenční doložku vypovědět, ale až po skončení pracovního poměru, a to jen pokud by zaměstnavatel byl v prodlení s úhradou peněžitého vyrovnání o více než 15 dnů. Je možno též sjednat smluvní pokutu pro případ, že by zaměstnanec závazek porušil. Zaplacením této pokuty pak závazek zaměstnance zanikne.