Konkurenční doložka v pracovní smlouvě

Zákoník práce skutečně umožňuje sjednat se zaměstnancem v pracovní smlouvě konkurenční doložku, v níž se zaměstnanec zaváže, že nebude vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která je předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo činnost, která by měla konkurenční charakter. Jde tedy předně o omezení maximálně na dobu jednoho roku, a ne na tři roky, jak požaduje zaměstnavatel, a kromě toho nemá každý strojírenský podnik konkurenční charakter s vaším podnikem. Konkurenční doložku lze navíc uzavřít pouze za podmínek, kde to lze spravedlivě od zaměstnance požadovat a konkurenční doložka odporující uvedeným podmínkám je neplatná. To znamená, že by zaměstnavatelé neměli plošně uzavírat se všemi pracovníky konkurenční doložku, zejména v těch případech, kdy nepřicházejí do styku s obchodním tajemstvím, nebo když jim neumožnili rozšiřovat nebo prohlubovat si svou kvalifikaci. Postup vašeho zaměstnavatele lze tedy právem pokládat za zneužití jeho postavení vůči právům zaměstnance. Máte možnost se bránit použitím paragrafu 7 zákoníku práce.