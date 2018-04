Konkurují cestovní šeky platebním kartám?

Nejdříve si pojďme vysvětlit, co vlastně cestovní šek představuje. Jedná se o cenný papír, který opravňuje osobu v něm uvedenou k přijetí určité částky při jeho předložení k výplatě, a to podle podmínek stanovených výstavcem šeku. Nejznámějšími společnostmi vydávajícími cestovní šeky jsou American Express a Thomas Cook. Cestovní šeky můžete nejen proměnit v bankách či směnárnách za hotovost, ale lze jimi také platit v hotelích, na letištích a v obchodech v zahraničí. To, které hotely či restaurace cestovní šeky přijímají, poznáte podle toho, že nesou logo společnosti, která je vydává.

Šeky jsou vystavovány v různých měnách a nominálních hodnotách. V případě odcizení jsou nahrazeny obyčejně do 24 hodin. Pokud nejsou použity, můžete si je nechat pro příště – jejich platnost obvykle nebývá omezena. Přes všechny své klady je však počet vydaných cestovních šeků relativně malý. Zatímco například Česká spořitelna jich dosud prodala zhruba 130 tisíc kusů, platebních karet vydala cca 2,4 miliónu.

Je karta výhodnější než cestovní šek?

Šance platit platební kartou je bezesporu větší, jinak je situace u obou produktů prakticky totožná. Ovšem pokud chcete na svých cestách vybírat hotovost, je vhodné porovnat poplatky související s kartami i šeky. Jak vyplývá z následující tabulky, tvoří nejběžnější poplatek za prodej cestovního šeku v bance jedno procento z částky, na niž je vystaven (často s maximálním limitem 1000 Kč). Výběr platební kartou z bankomatu je nejčastěji zpoplatňován 0,5 procenty z vybírané částky (uvažujeme nejběžněji používané debetní platební karty s mezinárodní platností; poplatky za kreditní karty a charge karty mohou být vyšší). Minimální poplatek spojený s výběrem z bankomatu způsobuje, že ze srovnání na první pohled vycházejí při nižších vybíraných částkách hůře právě karty. Musíme ovšem počítat s tím, že nákupem cestovního šeku celá procedura teprve začíná. Při jeho proplacení v zahraničí si bude zahraniční banka účtovat další poplatek, který bývá obdobný – standardně se pohybuje mezi jedním a dvěma procenty z hodnoty šeku. Pokud bude šek proplácen v měně, která je pro příslušnou banku měnou cizí, bývá poplatek vyšší. Je proto vhodné nakupovat cestovní šeky v měně té země, kterou chcete navštívit.

Banka Poplatky Prodej cestovního šeku z účtu banky Prodej cestovního šeku hraz. v hotovosti Výběr peněz z bankomatu v zahraničí Česká spořitelna 0,5 %, min. 20 Kč, max. 1000 Kč 1 %, min. 50 Kč, max. 1000 Kč 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky ČSOB 1 % z částky 1 % z částky 80 Kč + 0,5 % z vybírané částky Citibank 1 %, min. 300 Kč 1 %, min. 300 Kč 1,75 % z vybírané částky, min. 90 Kč GE Capital Bank - - 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky eBanka - - 1,5 % z vybírané částky, min. 140 Kč HVB 1 %, min. 150 Kč 1 %, min. 150 Kč 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky Komerční banka 1 %, min. 30 Kč, max. 1000 Kč 1 %, min. 50 Kč, max. 2000 Kč 1 % z vybírané částky, min. 100 Kč Raiffeisenbank 1 % z částky 1 % z částky 1 %, min. 125 Kč Živnostenská banka 1 %, min. 50 Kč, max. 200 Kč 1 %, min. 50 Kč, max. 200 Kč 105 Kč + 0,5 % z vybírané částky

Zdroj: Banky

Zda se vám více vyplatí cestovní šek, nebo platební karta, tedy do značné míry závisí na tom, jakou částku budete v zahraničí potřebovat a jaké poplatky si účtuje banka, u níž máte možnost šek proměnit. Pokud byste například v případě ČSOB nakoupili cestovní šek v hodnotě 300 euro, zaplatili byste za nákup v přepočtu zhruba 93 korun + dalších 93 za předpokladu, že si zahraniční banka bude účtovat za proplacení pouze 1 %. Celkové poplatky za provedené operace by tedy činily 186 Kč, zatímco za výběr stejné částky z bankomatu byste zaplatili cca 127 Kč (uvažován je devizový kurz 31 Kč/euro). U částky 100 euro by za jinak stejných podmínek byla situace opačná - nákup cestovního šeku a jeho proměnění by vás stálo 62 Kč, zatímco výběr kartou cca 96 Kč; poměr příznivý pro šeky by trval i za poplatku zahraniční banky za proplacení ve výši 2 % z částky šeku. Při nižších částkách je tedy cestovní šek levnější, zatímco u vyšších vede karta.

Ačkoliv srovnání poplatků nevyšlo jednoznačně ve prospěch platebních karet, čísla hovoří jasně – zákazníci si cestovní šeky neoblíbili. Kromě nepohodlí s šeky spojeného (nutnost dvojí cesty do banky, závislost na otevírací době) může být příčinou i fakt, že platební karty jsou nástrojem, který se neustále zdokonaluje a nabízí přidružené služby – pojištění, úvěr (kreditní karty) nebo jiné výhody. Hlavním důvodem nejspíš ale zůstává, že platební karty jsou přece jen pro své majitele uživatelsky příznivější a představují pro ně při cestách do zahraničí ideální spojení komfortu a flexibility.

Jedete do zahraničí? Uvažovali jste o nákupu cestovních šeků, nebo vám stačí vaše platební karta? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.