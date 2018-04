Svou firmu mohl prodat za stovky milionů korun. Odmítl

Kde a jak jste se poprvé přesvědčil o léčebných účincích konopí?

Moje přítelkyně trpěla kožním problémem, se kterým jí žádný lékař nedokázal pomoci. Já jsem tehdy četl o léčebných účincích konopí a napadlo mě to zkusit. Sehnat mast ovšem nebylo vůbec jednoduché. Oficiálně se nevyráběla ani neprodávala, tehdy bylo konopí zakázané. První mast jsem získal od kamaráda. A měla výborné účinky. Moji přítelkyni během krátké doby vyléčila.

To byl ten hlavní impuls vyrábět konopné přípravky komerčně?

V podstatě ano. Konopí je klenot mezi bylinami a když víte, co z něj použít, můžete mnoha lidem pomoci. Jenže v té době nebyla firma, která by konopné přípravky vyráběla správně, inteligentně. To znamená v čistém farmaceutickém prostředí a pod dozorem doktorů farmacie a hlavně z kvalitních surovin. A protože jsem chtěl lidem dát ten správný produkt, rozhodl jsem se začít vyrábět sám.

Jak jste začínal? V malé alchymistické laboratoři? Nebo rovnou ve velké továrně?

Pokud chcete vyrábět kvalitní přípravky, musíte pracovat šetrně a v čistém farmaceutickém prostředí, abyste splnila přísné parametry pro výrobu zdravotnických přípravků. Takže žádná laboratoř, ale velká fabrika. Tu jsem ale nestavěl, to by dlouho trvalo a já chtěl začít vyrábět a prodávat hned, takže jsem si profesionální prostory pronajal.

Musel jste do výroby hodně investovat? Kolik stál rozjezd výroby a musel jste se zadlužit?

Rozjezd výroby stál několik milionů. O úvěr jsem ale nežádal, ani nevím, jak by to dopadlo, kdybych přišel do banky s projektem "Výrobky z konopí". Prodal jsem svůj byt, vzdal jsem se jiných věcí a finančně přispěl i můj společník.

Jak velký je váš tým a jak jste ho dával dohromady? Inzeroval jste "Zaměstnám vědce, laboranty, prodavače, značka: výroba a prodej konopí v Česku"?

Když jsem začínal, oslovil jsem všechny své přátele, kamarády a známé. Většina z nich se mnou do toho šla a postupně se přidávali další. Kmenový tým má zhruba třicet lidí a mojí pravou rukou ve firmě je přítelkyně Hanka. Ano, ta, které konopná mast pomohla. Ale nikoho nezaměstnávám, všichni pracují na živnostenský list. Jsem přesvědčen, že když se člověk musí sám snažit o to, aby si vydělal, motivuje ho to. Přichází i s vlastními nápady a opravdu maká. Zaměstnanec, který má svou výplatu jistou, časem prostě zleniví. Vím, o čem mluvím, kdysi jsem nebyl jiný.

Zbohatl jste na konopí?

Slovo zbohatnutí je pro mě zatím v nedohlednu, protože si nevyplácím obří částky ze zisků jako mnozí nezkušení podnikatelé a raději investuju do kvalitních projektů. Ano, nežiju si špatně. Mohl bych ale zbohatnout velice snadno a rychle, dostal jsem před nedávnem nabídku na prodej Carun Pharmacy za astornonomickou sumu peněz.

Prozradíte kolik? A proč neprodáte?

Prozradím. Nabídka byla ve stovkách milionů korun. A proč neprodám? Copak se dá prodat vlastní dítě? A Carun je moje dítě.

Co všechno dnes vyrábíte?

Konopné výrobky vyrábím už pět let, máme zaregistrovánu značku Carun. Vyrábíme dnes nejkomplexnější dostupnou konopnou péči na světě, potraviny, kosmetiku a třeba také lázeňskou SPA edici. Zadáváme poptávku po konopí v celé EU v řádech několika měsíců i let. Neobchodujeme s čínským konopím jako mnozí a podporujeme Českou republiku v rozvoji konopí.

Přece jen konopí je trochu kontroverzní. Co je pro vás největší problém?

Největším problémem jsou někdy úředníci, kteří vůbec nemají ponětí, co vlastně děláme. Ovšem těch pár pánů v kravatách mě nemůže zastavit v poselství, které jsem se rozhodl předat lidem, tedy že konopí má léčebné účinky.

Lobbing abych přestal, vyhrůžky a další mašinérie ze strany úředníků proběhly a stále probíhají, nikdy se však nespřátelím s korupcí. Ta vždy zkrachuje a neexistuje taková moc, která by mě zastrašila a přesedlala na druhou kolej. Samozřejmě jsou nám udělovány pokuty a probíhají zbytečné kontroly. Tyto pokuty a buzerace jsou čistě věc arogance a komplex méněcennosti úředníka i konkurence. Kdo by křížil cestu tak známé rostlině jako je konopí? To musí být hloupý člověk, nebo hloupé oddělení.

V čem může konopí pomoci?

Konopí obsahuje kanabinoidy, účinné látky, které se vyskytují v přírodě právě pouze v rostlinách konopí. Díky těmto látkám mohou zmizet některé nemoci a většině pacientů může konopí pomoci od nepříjemných bolestí. Je škoda, že lékaři nemohou konopí předepisovat. Jsem přesvědčen, že přírodní látka je vždy lepší než syntetické léky.

Kolik provozujete lékáren a bylo složité konopnou lékárnu zaregistrovat?

Provozujeme dnes už dvanáct konopných lékáren a ze začátku to bylo těžší kvůli faulům úředníků. Paradoxně to, že nás chtěli poškodit, nakonec naší značku jen posunulo blíže k pacientům. Hlavně já jsem od začátku věděl, že se ničeho zlého ani nezákonného nedopouštíme.

Prodáváte výrobky i do zahraničí. Jak jste se na zahraniční trh vůbec dostal?

Díky mým koníčkům v muzice mám mnoho přátel, kteří jsou rozmístění takřka po celé planetě a spojuje nás obchodní duch a kamarádství. Mám obchodní aktivity na Ibize a znalost světového obchodu. Denně jsem v kontaktu s více než 40 lidmi v zahraničí a je super, co moderní technologie přinášejí za nástroje v komunikaci.

Nelitujete toho, že jste kuchařinu opustil? Nebo vás nebavila?

Obor kuchař, který jsem vystudoval, mě baví dodnes. I když z mého pohledu zní lépe gastronom nebo možná v mém případě spíš alchymista s bylinkami. A kuchařinu, jak tomu vy říkáte, jsem neopustil. V gastronomii jsem se nepřestal vzdělávat a nyní jsem zakotvil v raw food a ve veganství. A vám to prozradím jako prvním, připravuji konopné veganské recepty, brzy spustíme web a taky hodlám otevřít síť veganských restaurací.

Aha, takže nejíte maso? Proč?

Moje první oficiální práce začala v Irsku, kde jsem pracoval na jatkách jako řezník a musím říct, že už bych to nikdy nedělal. Tato zlá zkušenost mě navždy změnila. Jsem velký propagátor vegetariánství, podle mě je to zdravý životní styl i určitá filozofie.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Dobrá otázka. Víte, že takhle jsem nad tím ještě nepřemýšlel? Úspěchem jsou určitě konopné lázně, úspěchem je lékárna v Praze na Václaváku, o které se dokonce psalo v novinách. Úspěchem je druhé místo na prestižním londýnském veletrhu v kategorii nejlepší organický výrobek. Ale asi za největší úspěch považuji to, že jsou naši zákazníci spokojeni. Nemáme jediný špatný ohlas, ale spousty e-mailů od lidí, kterým naše přípravky pomohly. A když na zastávce slyšíte, jak si dvě babičky vyprávějí o tom, že na klouby je výborná konopná mast z lékárny na Václaváku, tak to je úspěch.