Konsolidace dluhů: jaké podmínky banky nabízejí

Máte více půjček a začíná vám jejich splácení dělat problémy? Bawag Bank, GE Money Bank a Komerční banka nabízejí takzvanou konsolidaci neboli přefinancování úvěrů. Pod složitým názvem se skrývá jednoduchá služba.

Představte si, že splácíte několik různých půjček: nakupovali jste na dluh pomocí kreditní karty, vzali jste si spotřebitelský úvěr od banky a splátkové společnosti, využíváte kontokorent a tak dále. Každý úvěr je jinak drahý, to znamená s jiným ročním úrokem, s každým jsou spojené poplatky. Banky nyní nabízejí: můžete mít u nás jediný dluh, s jednou úrokovou sazbou a jedním poplatkem. Na původní půjčky zapomeňte, sprovodíme je ze světa za vás.

Je to výhodné? Podle manažerky společnosti Sophia Finance Jitky Šimánkové ano. Tato služba se hodí zejména pro lidi, kteří se předlužili, tedy nabrali množství – i drahých – půjček a teď mají potíže se splácením. „Klient zaprvé zpravidla získá ke konsolidovanému úvěru výhodnější úrok. Zadruhé si může splácení rozložit na delší dobu. Sníží se splátky, a tedy i zatížení jeho rodinného rozpočtu,“ vysvětluje. Jako třetí důvod hovořící pro konsolidaci je jednodušší administrativa. Nemusíte mít kvůli splátkám tolik trvalých příkazů nebo složenek a platíte jen jeden poplatek za správu úvěrového účtu.

Nezaplatíme nakonec víc?

Možná vás však napadne: jestliže se prodlouží doba splatnosti, můžeme za půjčené peníze zaplatit v konečném důsledku víc než s původními úvěry. Nezaplatíte. „I kdyby konečná suma byla stejná, nemusí to být nevýhodné. Je třeba vzít v úvahu časovou hodnotu peněz,“ říká Jitka Šimánková. Klient, který si momentálně nemůže dovolit měsíčně splácet například pět tisíc korun, si díky jednomu úvěru sníží splátku třeba o 1500 korun. Ty pak zaplní mezeru v domácím rozpočtu a po čase je může například začít i spořit. „Do hry vstupuje i inflace. Dnešních pět tisíc korun bude mít za několik let jinou hodnotu,“ doplňuje Jitka Šimánková.

Pokud jste v situaci, že by vám nevadilo platit vyšší splátky, můžete zachovat stávající dobu splatnosti. S velkou pravděpodobností se sníží i splátka konsolidovaného úvěru oproti původním splátkám více půjček. I když ne už o tolik, o kolik vzroste v případě, že „natáhnete“ splatnost.

Pro příklad: banka Bawag spočítala, že by klient s dluhy 240 tisíc korun převedenými na jeden úvěr platil měsíčně zhruba o 3600 korun méně než s původními čtyřmi půjčkami, tedy namísto 8300 zhruba 4700 korun. To v případě, že by chtěl co nejvíc snížit splátku a „smířil“ by se s dobou splatnosti 72 měsíců. I v případě, že by chtěl zachovat původní dobu splatnosti (48 měsíců), posílal by bance v porovnání s původními úvěry měsíčně zhruba o 2000 korun méně. Výše splátek, úrokové sazby a doba splatnosti se přitom stanovuje na základě individuálního posouzení klienta, jeho bonity, výše úvěru, splatnosti a podobně.

Konečné podmínky služby se liší také mezi jednotlivými bankami. Ke starým půjčkám nová Bawag Bank uvádí, že úroková sazba u IQ půjčky, tedy služby přefinancování úvěrů, začíná na 7,15 procenta. V Komerční bance je minimální úroková sazba v případě produktu KB Optimální půjčka 9,66 procenta ročně. Zástupkyně Komerční banky Romana Ondrůšková upozorňuje, že stávajícím klientům tu poskytují službu bez poplatků. Úroková sazba v GE Money Bank činí nejméně 9,9 procenta.

Pozor, úroková sazba není totéž co RPSN (roční procentuální sazba nákladů), která zahrnuje i veškeré poplatky spojené s úvěrem). V rámci služby „konsolidace“ můžete získat i nový úvěr. To v případě, že vás banka vyhodnotí jako klienta, který je schopný po konsolidaci původních úvěrů „utáhnout“ další půjčku. „V případě, že má klient dostatečnou bonitu, může dostat neúčelově i částku navíc.

Její velikost pak závisí na dosažené bonitě klienta. Jediné omezení je celková maximální částka Konsolidace ve výši 200 tisíc korun,“ říká mluvčí GE Money Bank Eva Chaloupková. V Bawag Bank si můžete půjčit další peníze neúčelově, tedy na cokoli do výše 500 tisíc korun.

Bawag Bank zároveň nabízí i přefinancování hypoték. Například v lednu činila roční úroková sazba při pětileté fixaci 4,25 procenta. Jen pro spolehlivé Službu přefinancování úvěrů však nezíská automaticky každý zájemce. Banky si ověřují v bankovních registrech jeho platební morálku. „Při posuzování žádosti je důležité, zda klient včas a řádně splácí a otevřeně komunikuje s bankou bez zatajování informací. Problémy se splácením v minulosti nemusí automaticky znamenat zamítnutí žádosti,“ říká Martina Lambert z Bawag Bank.

Žadatel o konsolidaci musí také splňovat předepsané podmínky. Banky obvykle mimo jiné požadují minimální čistý měsíční příjem. Například Bawag Bank 10 tisíc u zaměstnance a 15 tisíc korun v případě podnikatele. Také ne všechny půjčky lze přefinancovat. „Konsolidace je možná u nezajištěných a neúčelových bankovních úvěrů či úvěrů splátkových společností s pravidelným splácením,“ říká Eva Chaloupková. V Bawag Bank doplňují, že lze konsolidovat i kontokorentní úvěry či úvěry z kreditních karet.

„Půjčky od soukromých osob přefinancovat nelze, jelikož neexistuje možnost ověřit si správnost údajů a platební morálku dlužníka v úvěrovém registru,“ uvádí Martina Lambert.

Co všechno je dobré zvážit před konsolidací úvěrů

1. Vyberte si finanční ústav

Pro přefinancování úvěrů si zvolte banku, která je schopná konsolidovat všechny vaše „nevýhodné“ úvěry.

2. Kdy se vyplatí jeden úvěr

Rychlé úvěry, například od splátkových společností, bývají někdy drahé, ročně za ně platíte na úrocích i více než 20 procent navíc. Konsolidované úvěry mívají roční úrok už od zhruba 10 procent, v tomto případě se tedy konsolidace vyplatí. Ale nemusí to tak být například u levných stavebních spoření nebo hypoték. I v jejich případě však existují výjimky.

3. Splacení dříve něco stojí

Mějte také na paměti, že u leckterých bank i splátkových společností si účtují nemalý poplatek za předčasné splacení. Některé půjčky dokonce dříve umořit nelze.

4. Raději se pojistěte

Přestože bude konsolidovaný úvěr nejspíš levnější oproti původním, může se stát, že ho nebudete schopni splácet. Pro tento případ se pojistěte. Pojištění nabízejí přímo banky, které vám úvěr poskytnou.

5. Komunikujte s bankou

Jestliže se dostanete do potíží a nemáte na splátky, ihned to bance oznamte, komunikujte s ní. Hlavně „nestrkejte hlavu do písku“. Banky spolu s vámi najdou řešení pro momentální nedostatek peněz.