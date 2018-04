Koupil si prý svatý klid. Měsíčně pak splácel přes 74 tisíc korun

Pár let po rozvodu se znovu oženil, s novou ženou si pořídil byt na hypotéku a založil rodinu. Teprve pak začal počítat a hledat řešení, jak finančně nezatěžovat novou domácnost.

„Richard je velmi inteligentní. Ale některé věci po rozvodu zkrátka potřeboval vyřešit až příliš rychle. A vzhledem k tomu, že má nadstandardní příjmy, je v bankách celkem oblíbený. Banky mu proto nabízely vysoké limity na kreditních kartách, předschválené úvěry a tak podobně. A on je čerpal. Štěstí měl, že vydělával více, než musel splácet,“ popisuje Richardův příběh Jaroslav Gall, finanční poradce společnosti Partners.

Sám Richard na tehdejší dobu vzpomíná takto: „Měl jsem smůlu, protože bývalá manželka byla u soudu jako doma, takže jsem se s ní částečně z lenosti, ale i obavy z nekonečných soudních tahanic domluvil na z mé strany poměrně štědrých podmínkách našeho vypořádání. S tím jsem problém neměl, ale i potom jsem byl často v situaci, kdy jsem byl varován, že pokud nedám další peníze, ocitnu se u soudu kvůli zvýšení alimentů, a tak jsem jí raději platil další a další peníze.“

Článek vznikl ve spolupráci se společností Partners

Peníze si přitom bral z úvěrů, které mu nabízely banky. Platil úroky z kreditky bez splácení dluhu, což je čistá ztráta, ale čerpal i osobní půjčku od kamaráda, naštěstí bezúročnou. I když věděl, že půjčovat si je nákladné, akceptoval to, protože jeho cílem bylo finanční nároky své někdejší ženy uspokojit co nejrychleji.

„Všechno to byl svým způsobem mnou řízený proces, i když jsem často musel rychle lepit, co šlo. Když jsem měl pak konečně klid, začal jsem svoje finance s pomocí mého nového poradce dávat do pořádku,“ říká Richard, jehož měsíční příjem dlouhodobě a poměrně výrazně přesahuje 100 000 korun.

Sražení nákladů na úvěry

Celková výše Richardova dluhu se nakonec vyšplhala na 6,4 milionů korun – 4,6 milionu činíila jeho hypotéka a 1,8 milionu korun nabrané úvěry. Jeho měsíční splátka tak vyšplhala na 74 044 tisíc korun.

„Bylo třeba skoncovat s těmi nejdražšími úvěry, to znamená kreditkami, kontokorenty a sloučit sedm spotřebitelských úvěrů do tří s celkovou nižší sazbou. Mezitím klesly sazby u hypoték a se skončením doby fixace u jeho hypotečního úvěru jsme celkovou měsíční splátku nejprve v roce 2015 ponížili na necelých 57 tisíc korun. Refinancováním všech svých úvěrů Richard již v prvním roce uspořil 207 456 korun za rok,“ vysvětluje Jaroslav Gall.

Úspora po konsolidaci v roce 2015: (74 044 – 56 756) = 17 288 krát 12 měsíců = 207 456 Kč

V současné době platí Richard o 28 tisíc korun nižší splátku než na začátku.

Jak se podařilo srazit konsolidací finanční zátěž 2014 – před konsolidací 2017 – po konsolidacích Rozdíl Celkový dluh 6 359 628 Kč 5 800 785 Kč 558 843 Kč Celkové splátky úvěrů 74 044 Kč měsíčně 45 328 Kč měsíčně 28 716 Kč měsíčně Průměrná sazba úvěrů 18,55 % p.a. 3,50 % p.a.* -15,05 % p.a. Zdroj: propočet Partners, * sazba na hypotečním úvěru 1,79 % p.a., sazba na spotřebitelských úvěrech 5,1% p.a.

„Problém u Richarda byl v klamném pocitu, že má takový příjem, že zvládne všechno v pohodě splácet, aniž by si současně tvořil nějakou finanční rezervu, a to při vědomí, že limit na kreditce finanční rezerva není. To vnímám jako největší chybu z hlediska financí. Jakékoli výraznější nečekané zakolísání jeho příjmu by totiž mohlo snadno skončit dalším navýšením úvěrů, anebo neschopností je splácet,“ říká Jaroslav Gall.

Sám Richard tak ostře situaci nevnímá. Pracuje v oboru, v němž je stálá poptávka po odbornících. Stejně placenou práci, jako má nyní, sežene prý kdykoli. Vnitřně je přesvědčen navíc o tom, že na trhu práce se dnes uchytí každý, kdo přemýšlí a něco umí. Avšak ani při tomto názoru nepodceňuje rizika, a to hlavně ty zdravotní.

„Mám finanční rezervu na pokrytí tří měsíců, uzavřel jsem i životní pojistku, pojišťovně měsíčně posílám šest tisíc korun, takže, když by se mi něco stalo, dostane moje rodina každý měsíc 60 tisíc korun. Každý měsíc si pak stranou odložím několik desítek tisíc korun podle toho, jak dopadnou v práci prémie,“ říká Richard.

A co má v plánu s naspořenými penězi dělat? „Nejdříve splatím dluhy. Pak budu investovat do nemovitostí. A pak, až budu mít na účtu dostatek peněz, už nebudu dělat nic a budu žít jen z úroků. Těch peněz nemusím mít zas až tak moc, já umím být skromný,“ říká s nadsázkou.

Jak zvládnout konsolidaci: