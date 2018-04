Konsolidace úvěrů může být fiasko. Jak neprodělat, radí odborníci

Příklad Investiční záměr: koupě domu za 3,5 milionu korun hypotéka: 2 975 000 Kč Sazba HÚ 1,99 % p.a., 5letý fix, splatnost 30 let



Splátka 10 981 Kč měsíčně

spotřebitelský úvěr: 525 000 Kč při 85procentním LTV na 7 let sazba 6,9% p.a.



splátka 7 898 Kč měsíčně

Po pěti letech: hypotéka: zbývající jistina 2 593 793 Kč



spotřebitelský úvěr: jistina 176 575 Kč



sankce za předčasné splacení 1 % z výše úvěru, tedy 1 766 Kč.

Řešení: při úvaze o stejné úrokové sazbě po 5 letech při refinancování hypotečního úvěru k bance, činí nová výše hypotéky 2 770 368 Kč (součet jistin obou úvěrů) sazba 1,99 % p.a., splatnost 25 let



splátka 11 729 Kč měsíčně



úspora na měsíční splátce oproti původní variantě dvou úvěrů je 7 150 Kč

Při sjednání předčasné splátky bez sankce u hypotečního úvěru do výše 20%, můžeme uspořené prostředky odložit a provést mimořádnou splátku, a ušetřit i na zaplacených úrocích