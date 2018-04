Konto pro studenty nabídnou v šesti bankách

Nejde v žádném případě o produkt, který lze standardně najít ve všech bankách – speciální účet pro studenty nabízí pět větších finančních ústavů. Šestým je jedna z menších bank – Waldviertler Sparkasse von 1842.

Co je třeba k založení konta? Doklady totožnosti a potvrzení o studiu, případně index. Potvrzení o studiu je nutné předložit vždy jednou za rok, jinak se totiž může stát, že studentský účet bude převeden na běžné konto bez jakýchkoliv výhod.

Česká spořitelna

Program Student+ je určen studentům ve věku 15 až 30 let, a to i českým působícím v zahraničí, nebo naopak zahraničním studentům v České republice. Balíček služeb zahrnuje kromě konta platební kartu, službu Servis 24 – telefonní a internetové bakovnictví a volitelný kontokorent až 20 000 korun.

Zdraží banky služby přímého bankovnictví? Více ZDE.

Zůstatek je úročený sazbou 1,6 procenta. Majitel účtu pouze platí poštovné za odeslání výpisu, a to 6,40 koruny za měsíc. Nabízenými kartami v ceně jsou Visa Electron Student+ nebo Maestro UK Student+. Nastavené limity pro výběry z bankomatu či placení v obchodech se liší podle věku a pohybují se od 2000 do 30 000 korun.Rovněž výše kontokorentu se různí, a to podle typu studia – úvěr od pěti do dvaceti tisíc korun je úročen sazbou ve výši 12,9 procenta za rok. Základní podmínkou je věk 18 let. Minimální vklad na účet činí 100 korun. Součástí balíčku může být úvěr na vysokoškolské studium.K výhodám lze připočítat příspěvek 200 korun na ISIC kartu. Roční prémie 400 korun bude letos naposledy vyplacena, a to jak pro program Student+, tak účet Sporostudent. Podmínkou pro výplatu je potvrzení o studiu, které je třeba předložit do 30. listopadu 2003.

+: vysoký kontokorent, zvýhodněná úroková sazba,

-: poplatek za výpis

Komerční banka

Komerční banka nabízí konto Gaudeamus – to je určeno pro středoškoláky a pro studenty vysokých škol i postgraduálního studia. Jedinou podmínkou je věk 18 až 26 let a trvalý pobyt v České republice.

Gaudeamus je balíček služeb, jehož základem je běžný účet – ten je úročen sazbou 1,15 procenta za rok. Vedení účtu včetně výpisů je zdarma. Kromě toho obsahuje bezplatné vedení karty Styl Maestro Gaudeamus, slevovou kartu EURO<26, telefonní a internetové bankovnictví a možnost získání kontokorentu až 10 000 korun. Nabízená platební karta má standardně nastaven týdenní limit ve výši 2000 korun pro výběr hotovosti a 2000 korun pro bezhotovostní platby.

Podmínkou pro povolené přečerpání účtu je průměrný zůstatek studenta vysoké školy za poslední 3 měsíce ve výši alespoň 2000 korun – kontokorent lze tedy získat až po uplynutí této lhůty. Úroková sazba činí 12 procent, zřízení není bezplatné – stojí 200 korun.



Nevíte, kde po škole hledat práci? Inspirujte se naší přílohou pro absolventy.

Kromě karty EURO<26 patří k bonusům poskytovaným ke kontu každoroční prémie 333 korun připisovaná na účet na konci roku. Pro zřízení konta není vyžadován žádný minimální vklad. Rovněž není potřeba žádný minimální zůstatek – na účtu pouze musí zbýt dostatek peněz na uhrazení poplatků za provedené operace. K účtu je možné získat i úvěr na financování studia až půl milionu korun.

+: žádný počáteční vklad, nízká úroková sazba kontokorentu, každoroční prémie

-: kontokorent po třech měsících, poplatek za jeho zřízení

ČSOB

ČSOB nabízí mladým lidem dva typy kont: Studentské a Junior konto. ČSOB Studentské konto je určeno studentům vysokých škol, tuzemských i zahraničních, ve věku 18 až 30 let. Trvalý pobyt v České republice podmínkou není – účty jsou určeny i pro zahraniční studenty.

Jde o balíček služeb; ten zahrnuje bezplatné vedení účtu včetně výpisů; zdarma je také přímé bankovnictví a karta Maestro Student. Zůstatek je úročen 1,2 procenta ročně. Zdarma je zřízení a vedení kontokorentu.

Standardní limit platební karty je 5000 korun na měsíc. Kontokorent je možno získat po třech měsících, a to ve výši 6000 korun, dlužná částka je úročena 12,9 procenta ročně.

Další výhodou je vydání jedné karty ISIC zdarma či snížený první vklad u spořícího účtu či termínovaného vkladu. Studenti mají také nárok na zvýhodněné cestovní pojištění. Minimální vklad i zůstatek činí 200 korun.

+: GSM banking zdarma

-: nízký kontokorent až po třech měsících, malý standardní limit karty; určeno hlavě vysokoškolákům

ČSOB Junior konto je určeno všem mladým lidem ve věku 15 až 21 let. Poplatky jsou obdobné jako u Studentského konta, úročení je však o něco nižší – 0,8 procenta. Dále nabízí majitelům zdarma první vydání slevové karty EURO<26, snížený první vklad u spořícího účtu a termínovaného vkladu a zřízení, změnu, zrušení trvalého příkazu zdarma. K účtu není poskytován kontokorent, minimální vklad je rovněž 200 korun.

Poštovní spořitelna

Junior program má ve své nabídce i Poštovní spořitelna. Je určen fyzickým osobám od 15 do 18 let, maximálně však 26 let věku. Program Junior stojí 10 korun měsíčně. Poplatek zahrnuje vedení a výpis z účtu, vydání Maxkarty, zřízení kontokorentu či vydání karty EURO<26.

Vedení Maxkarty stojí pět korun měsíčně. Poplatek za užívání GSM bankovnictví je v programu Junior osm korun, jinak 30 korun za měsíc.

Výše kontokorentu může dosáhnout až 20 000 korun, minimální je 2000 korun. Osoby od 15 let věku si mohou rovněž zřídit program Elektron. Měsíční poplatek za jeho vedení však činí 70 korun.

+: pobočky spořitelny na každé poště

-: poplatky, chybí internetbanking

eBanka

Zajímají vás kreditní karty? Navštivte naši SPECIÁLNÍ PŘÍLOHU .

Rovněž eBanka se studenty počítá. Program Student nabízí veškeré klasické služby včetně užití kanálů přímého bankovnictví za zvýhodněné ceny. Kromě toho banka zdarma umožňuje vydání karty ISIC a roční vedení platební karty Maestro. Podmínkou získání programu je řádné studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole a věk do 26 let.

Vedení účtu stojí 19 korun za měsíc, výpis 3,90 koruny. Banka vyžaduje nejvyšší minimální vklad – 1000 korun. Zároveň nabízí nejnižší úročení z jmenovaných bank – 0,15 procenta.

Student může získat přechod do minusu ihned při založení účtu, nemusí mít tedy veden účet po určitou dobu. Výše kontokorentu je v rozpětí 5000 až 150 000 korun. Schválení úvěru a příprava úvěrové dokumentace stojí 200 korun. Majiteli účtu však musí být alespoň 18 let a potřebuje také potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele, nebo ručitele. Na rozdíl od ostatních bank je potřeba dlužnou částku splatit už do 180 dnů, nikoliv do roka.

eBanka rovněž zvýhodňuje studenty-podnikatele, poskytuje jim podobné zvýhodnění u podnikatelského účtu jako u osobního.

+: měsíční paušál za služby přímého bankovnictví zdarma

-: vysoký minimální vklad, nízké úročení, platí se za přidělení kontokorentu, málo bankomatů