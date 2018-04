Službu nevyužila, banka jí za to nově naúčtovala 30 korun

Kde a za kolik poskytnou k účtu kontokorent

Banka Úvěrový rámec v Kč Poplatek v Kč Roční úrok

Air Bank Kontokorent nenabízí - -

Citibank Kontokorent nenabízí - -

Česká spořitelna 5 000 až 100 000, možnost až 200 000 zdarma 18,9

ČSOB 5 000 až 100 000/ mladí do 30 let do 20 000 zdarma 18,9/17,9 (2)

Era 2 000 až 100 000/ mladí do 26 let do 20 000 19/zdarma (1) 17,9

Equa bank Kontokorent nenabízí - -

Expobank IQkredit (3)/ od 1.1.2015 kontokorent nenabízí 30 (3) 15,5 (3)

Fio banka Od 5 000 do 500 000 (výběr ze tří tarifů) 100/100/zdarma (4) 8,3/14,3/18,9

GE Money bank Od 5 000 do 100 000/ mladí do 27 let od 2 000 do 10 000 29 (5) Od 14,9 do 21,99

Komerční banka 2 000 až 60 000/ možnost až 100 000 zdarma 19,99/12 (6)

mBank 5 000 až 300 000 zdarma Od 12,9 do 18,9

Raiffeisenbank 5 000 až 150 000 (7) zdarma 21,9

Sberbank 5 000 až 200 000 zdarma 19,99

UniCredit Bank 5 000 až 150 000 zdarma 18

Zuno 7 500 až 100 000 zdarma 17,9

(1) zdarma u Era on-line účtu, na který měsíčně přijde minimálně 15 tisíc Kč (poplatek za služby spojené s kontokorentem); (2) nižší sazba je pro mladé do 30 let; (3) u kontokorentu sjednaného do 31.12.2014 je od 1.1.2015 účtován poplatek za rezervaci zdrojů; (4) poplatky za přistavení/obnovu kontokorentu dle volby tarifu: 4 % - min. 100 Kč ročně u kontokorentu s úrokovou sazbou 8,3 %, 1 % min. 100 Kč ročně u sazby 14,3 %, zdarma u sazby 18,9 %; (5) při čerpání kontokorentu u kont Genius Basic a Genius Aktive; (6) nižší sazba ke studentským účtům G2 a G2.2; (7) při drobném přečerpání účtu lze využít bez poplatku bezúročnou rezervu ve výši 1 000 Kč