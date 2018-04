Kontokorent: finanční první pomoc

Přečerpání účtu nabízejí skoro všechny banky

Téměř všechny velké banky umožňují svým klientům přečerpávat běžný účet. Pokud je v jejich očích schopen dostát svým závazkům, což banka většinou vysleduje z jeho finanční historie (pohybu na účtu), teoreticky nic nebrání sjednání kontokorentu. Navíc, v rámci některých balíčků služeb může zájemce získat kontokorent dokonce okamžitě při zakládání běžného účtu (ČSOB - Osobní konto plus, Raiffeisenbank - Kompletkonto apod.). Získá však jen takový úvěrový rámec, který je standardně nabízený k příslušnému balíčku. Pokud bude klient čerpat vyšší částky, opět bude muset nechat banku, aby posoudila jeho schopnosti splácet. Jinak řečeno, bude si muset nějaký měsíc počkat a posílat přitom na příslušný účet pravidelně příjmy.

Kolik stojí kontokorent?

Cena kontokorentu se skládá ze tří složek: poplatku za zřízení kontokorentu (až 500 korun), poplatku za jeho vedení (až 50 korun měsíčně) a nakonec úrokové sazby. Ta se běžně pohybuje mezi 10 a 15 procenty. Kontokorent tak lze zařadit spolu se spotřebitelskými úvěry mezi levnější úvěry.

Další úrokovou sazbou je sankce za přečerpání úvěrového rámce kontokorentu. Tato sazba je stejně vysoká jako sazba, kterou banka naúčtuje v případě, že kontokorent sjednaný není a klient přečerpá účet do minusu. Úrok se v takovém případě pohybuje mezi 23 až 31 procenty, což není málo.

K žádosti je potřeba doklad o příjmu

Některé banky vyžadují před přidělením kontokorentu ještě další dokumenty. Je to například potvrzení příjmů od zaměstnavatele nebo daňové přiznání spolu s dokladem o zaplacení daně z příjmu u podnikatelů. Množství požadovaných dokladů se liší, některým bankám postačí k rozhodnutí, zda kontokorent poskytnou a v jaké výši, pouze historie běžného účtu. Mezi tyto méně náročné peněžní domy patří například Komerční banka a Raiffeisenbank.

Součástí žádosti o kontokorent je jeho požadovaná výše. Limitem možného přečerpání kontokorent trochu pokulhává za nákupními úvěrovými kartami a kreditními kartami. Zatímco nákupní úvěrové karty nabízejí úvěr až ve výši 70 tisíc korun bez jakéhokoli zajištění a závislosti na bonitě klienta, kontokorent tak štědrý většinou není. Banky často umožní čerpat jej pouze do výše dvojnásobku čistého příjmu nebo jen do výše příjmu.

Splácí se automaticky

Kontokorent se splácí automaticky a majitel účtu pro to nemusí nic dělat. Banka si totiž sama strhává požadované částky z vkladů, které na účet přicházejí. Klient by měl jen zhodnotit, zda bude mít takové příjmy (vklady na účet), které stačí dluhy umořovat. A jak je to s platností kontokorentního úvěru? Většinou tak, že pokud jej majitel účtu celý splatí do předem stanovené doby (většinou do půl roku nebo jednoho roku), je mu následně obnoven na další období. Pokud jej nesplatí, nejenže o kontokorent přijde, ale může se připravit na další náklady v podobě upomínek.

