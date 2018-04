Kontokorent – okamžitá finanční rezerva

Obecné podmínky pro získání kontokorentu jsou pouze následující. Žadatel o povolené přečerpání účtu musí být občanem ČR, a to starším 18 let, musí mít v ČR trvalé bydliště a musí mít u banky, kde o kontokorent žádá, založen běžný účet. Některé z bank také například vyžadují potvrzení o příjmu či u vyšších objemů úvěrového rámce přítomnost ručitele.

Splňujete-li tyto požadavky banky, zbývá vám už jen se s bankou dohodnout na výši povoleného přečerpání do záporného zůstatku. Se samotným splácením kontokorentu nemáte žádné starosti, vyčerpaný kontokorent si banky splácí automaticky, a to z plateb či vkladů, které na vaše konto průběžně přicházejí. Kontokorent není samozřejmě jedinou možností, jak se dostat k potřebným penězům.

Do nepříjemné situace se ale můžete dostat, pokud z nějaké příčiny nejste schopni kontokorent včas splatit (jinak řečeno – na váš účet nepřijde do stanovené doby takový objem plateb, který by kontokorent dorovnal na nulu). Kromě úroků z vybraného kontokorentu vás totiž čekají navíc sankce v podobě upomínek a další procenta z vyčerpané částky. Více informací o sankcích za nevčasné splacení kontokorentu naleznete ZDE.

Podmínky jednotlivých bank, za které jsou ochotny vám kontokorent nabídnout, se od sebe dosti liší. Například eBanka pro kontokorentu nad 150 000 Kč vyžaduje ručitele, u HVB Bank zase musíte mít založený běžný účet minimálně tři měsíce, abyste kontokorent vůbec dostali. Jako jediná z velkých bank kontokorent nenabízí Citibank. Abyste si mohli udělat představu, jaké podmínky ve spojení s kontokorentem nabízí právě vaše banka a jak si stojí podmínky vaší banky v porovnání s konkurencí, vám nabízíme následující tabulku:

úroková sazba (p.a.) dokdy musí být kontok. splacen/výše kontok. poplatek za zřízení/ vedení kontok. jaké alternativy banka místo kontokorentu nabízí CITI - - - kredit. kartu, bezúroč. období 51 dnů, RPSN 18 % ČSOB Osobní konto - 13,9 %, Aktivní konto 12,9 % do jednoho roku / max. 750 000 Kč zdarma kred. kartu - do 250 000 Kč, 45 dní bezúro., úrok 19,2 % pro klienty ČSOB, 21,6 % pro neklienty eBanka 13 % do 180 dní / 5 000 - 500 000 Kč 200 Kč / zdarma spotřebitelský úvěr s úrokovou sazbou od 8,4 % p.a. GE Capital Bank Flexikredit - 16 % do 180 dní / 5 000 - 100 000 Kč 250 Kč / 29 Kč měsíčně GE Credit Card – 50 bezúr. dnů, splátka 1,79% měsíčně HVB Bank dle sazebníku do jednoho roku / 15 000 - 50 000 Kč, po 6 měs. lze navýšit na 100 000 Kč 250 Kč / zdarma kredit. karty - 45 bezúr. dnů, částku vrátit najednou, 16 % pro klienty, 23,4 % pro neklienty KB Start – 16,5 %, povolený nezajištěný debet – od 16 % Start – splatnost 30 dní;2 000 - 10 000 Kč p.n.d. – splatnost 180 dní; do 60 000 Kč 200 Kč / zdarma kreditní kartu (MasterCard) - 350 Kč za vedení karty +20 Kč měsíčně, úrok 18,9 %, 45 dní bezúročných Raiffeisenbank (Komplekonto a Zlaté konto) – 12,35 % do jednoho roku / max. 50 000 zdarma / 20 Kč měsíčně, v rámci balíčků zdarma kreditní karty: Visa Classic (ročně 420 Kč, úvěr 10 000 – 150 000 Kč, úrok 22,68 %, atd. Volksbank 10,5 – 14 % na dobu neurčitou / 5 000 – 60 000 (max. trojnásobek čistého příjmu) zdarma / 50 Kč měsíčně (z toho 25 Kč za vedení účtu) Diners Club Charge Card 56 dnů bezúročných, (poplatek za pozdní úhradu 2,5% měsíčně, upomínka 250 Kč) Živnobanka od 10,7 % x / 10 000 - 150 000 Kč 200 Kč / 20 Kč měsíčně, v rámci balíčků zdarma kreditní karta Visa Classic – 10 000 – 80 000 Kč, 45 bezúr. dní, úrok 15,4 %; účelový úvěr

banky- banka kontokorent nenabízíp. n. d. – povolený nezajištěný debetx – tuto hodnotu banka neuvedla

Kontokorent rozhodně není určen k dlouhodobým půjčkám, nebo snad k půjčkám v řádu šestimístných cifer. Představuje ovšem ideální rezervu pro případ, kdy se dostanete z jakýchkoli důvodů do finanční tísně (zaměstnavatel vám nepošle včas plat, potřebujete nenadále vydat větší obnos, atd.). Pokud si chcete kontokorent zřídit, měli byste kromě úroků (nejnižší u Volksbank od 10,5 % a naopak nejvyšší v rámci programu Start u KB – 16,5 %) a dalších nákladů také zvážit, jak velkou finanční rezervou budete chtít v budoucnu disponovat. Její výše totiž můžete být mezi jednotlivými bankami velice rozdílná. Zatímco u ČSOB si lze na kontokorent vypůjčit až 750 000 Kč, u Komerční banky je to (k programu Start) pouze 10 000 korun.

