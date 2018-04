Kontrola vás nenašla v posteli? Může vás to stát peníze i místo

Miroslav pracoval v jedné českobudějovické firmě dva roky jako brusič. Jednoho dne dostal virózu a zůstal týden doma. V pátek, kdy mu nemocenská končila, se vypravil k matce na oběd mimo stanovené hodiny léčebného režimu.

"Říkal jsem si, že je to poslední den nemocenské a že už žádná kontrola nepřijde. A jakmile jsem zamkl dveře od bytu a vyšel na ulici, zastavilo u chodníku auto mého šéfa," vypráví mladý muž, který si následující pracovní den vyslechl od zaměstnavatele znění různých paragrafů a po krátké diskusi se dohodli na okamžitém zrušení pracovního poměru dohodou.

"Řekl mi, že mi nechce dělat problémy, že by se to se mnou táhlo a že bude rozumnější, když podepíšu výpověď dohodou. Druhý den už jsem byl nezaměstnaný," vzpomíná Miroslav.

S kontrolou v době nemoci se setkalo přes 40 procent zaměstnanců. A někteří na vycházku mimo povolenou dobu doplatili podobně jako Miroslav. Nedodržení léčebného režimu totiž mohou zaměstnavatelé trestat i výpovědí.

Bylo to hrubé porušení povinnosti?

Klára Valentová, expertka na pracovní právo z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners, ale upozorňuje na to, že výpověď je možné dát pouze zaměstnanci, který léčebný režim porušil zvlášť hrubým způsobem.

"Zákoník práce nedefinuje, co se tím rozumí, takže to vždy bude záviset na úvaze soudu. Ten přihlédne k osobě zaměstnance, k pracovnímu místu, k dosavadnímu plnění pracovních úkolů, k míře zavinění i ke způsobu a důsledkům porušení povinnosti. Oběd u matky mi ale nepřijde jako porušení léčebného režimu zvlášť hrubým způsobem, takže podle mého názoru nebylo možné se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí," říká Klára Valentová, podle níž stačilo přistoupit ke snížení nebo neposkytnutí náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti.

Kontrol bude přibývat

Od ledna do září 2012 provedla správa sociálního zabezpečení zhruba 115 tisíc kontrol u nemocných zaměstnanců. Firmám to ale podle průzkumu společnosti LMC nestačí. A tak si téměř 38 procent zaměstnavatelů své lidi prověřuje. "Dalších 27 procent firem zapojených do průzkumu kontroly odmítá a pouhých 12 procent je s prací sociálky spokojeno. Zbylých 23 procent společností uvádí, že jejich zaměstnanci nemocenskou moc nečerpají, a proto kontroly dodržování léčebného režimu nepovažují za důležité," říká Tomáš Ervín Dombrovský, mluvčí společnosti LMC.

A doplňuje, že část zaměstnavatelů svým lidem poskytuje možnost vzít si takzvaný sick day, díky jemuž zaměstnanci mohou v případě potřeby zůstat den či dva doma bez zbytečného papírování a ztráty příjmu. "Při chřipce či některé lehčí nemoci to obvykle na uzdravení stačí a lidé se díky tomu také vyhýbají zbytečnému stresu. Je to výhodné pro obě strany," vysvětluje trend Dombrovský. Podle průzkumu mají lidé zatím více zkušeností se státními kontrolory. S těmi se před svými domovními dveřmi setkalo 28 procent respondentů. Se zaměstnavatelem jen 13 procent dotázaných.