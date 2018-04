Konzervativci si mohou mnout ruce

S účinností od 3. června 2002 dochází na základě rozhodnutí představenstva společnosti OB Invest, investiční společnost, a.s. ke změně v metodě stanovení hodnoty podílových listů vybraných otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností OB Invest, investiční společností, a.s., a to k přechodu z tzv. backward pricing (principu ceny známé) na tzv. forward pricing (princip ceny neznámé). Jedná se o následující podílové fondy:

ČSOB český peněžní trh

ČSOB český dluhopisový

ČSOB smíšený

ČSOB světový akciový

ČSOB evropský akciový

Změna zařazení fondu

Kromě změn u OB Investu došlo ke změnám i u společnosti J&T Asset Management. Konkrétně se týká fondu J&T AM Komenius. Týká se přeřazení fondu ze skupiny fondů peněžního trhu do skupiny fondů smíšených.

Obchodování dle UNISu

S obchody v celkové výši bezmála 2 miliard korun se tento týden zařadil mezi ty rušnější. Nejvíce se na tom podílely staří známí, tedy ČSOB Výnosový, ISČS Sporoinvest a IKS Peněžní trh. Celkově do fondů sdružených v Unii investičních společností přiteklo 946 milionů korun. Drtivý podíl na tom mají tři výše jmenované fondy, ostatní je sledují jen zpovzdálí. Na konzervativním zaměření českých investorů se tedy nic nemění. Tento stav by se mohl změnit kolem konce září, kdy se nízký základ pro výpočet výkonnosti (září 2001) projeví na roční výkonnosti fondů. To je sice nedostatečný argument pro investiční rozhodování, ale to si mnozí investoři neuvědomují a očekávají, že fond bude schopen tyto výsledky opakovat i nadále.



Uplynulý týden se nesl opět ve znamení slabé výkonnosti akciových fondů, což se odrazilo i na výkonnosti fondů fondů a smíšených fondů. Fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy tak nadále díky své výkonnosti a nízkému investičnímu riziku přitahují daleko větší zájem investorů. Ani snížení úrokových sazeb v Polsku o 0,5 procentního bodu se neprojevilo (zatím) na výkonnosti dluhopisových fondů zaměřených na střední Evropu - tedy IKS Plus bondového a ISČS Trendbondu.

O celkovém obchodování si můžete udělat vlastní obrázek pomocí následující tabulky:

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ČSOB Výnosový 538 mil. 1. IN – PIF -119 mil. ISČS Sporoinvest 236 mil. 1. IN - Restituční -48 mil. IKS Peněžní trh 172 mil. ISČS Sporomix 3 -47 mil. Akciové fondy Akro Svět 0,0 % Akro Mezin. akciový -5,0% 1. IN Akciový -1,28% Akro Eurotech -4,28% Živnobanka- AF -1,66% IKS Světových indexů -3,9% Dluhopisové fondy ISČS Sporobond 0,24% IKS Plus bondový -0,15% ČSOB Nadační 0,20% ISČS Trendbond -0,06% ISČS Bondinvest 0,17% ČSOB Český dluh. 0,04% Fondy peněžního trhu IKS Peněžní trh 0,11% Akro Obligace -0,57% J&T Perspektiva - P 0,11% ČSOB Český peněžní 0,02% ISČS Merkur 0,09% ČPI Peněžní 0,05% Fondy fondů 1. IN Fond fondů -2,12% ISČS Globaltrend FF -2,66% IKS Fond fondů -2,81% Smíšené fondy ISČS Výnosový 0,26% Newton Euro -3,11% InvestAGe Agb 0,22% ČSOB Smíšený -2,21% ŽB-Balancovaný fond nadací 0,21% ISČS Sporomix 5 -2,09%

Zdroj: UNIS ČR