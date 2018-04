Kooperativa zamíchala pořadím

Kooperativa Marek Vích, tiskový mluvčí Kolik klientů má vaše pojišťovna? Více než dva miliony. Co je vaší konkurenční výhodou proti jiným pojišťovnám? Naším klíčovým záměrem, a věříme, že i konkurenční výhodou, je kvalita a rychlost služeb klientům. To znamená nejen flexibilní a přehledné produkty, ale i rychlé a precizní vyřizování pojistných událostí – ne nadarmo se říká, že pojišťovnu pořádně poznáte, až když se vám něco stane. Umožňujete uzavírání smluv přes internet? Standardně nabízíme cestovní pojištění a povinné ručení, protože to jsou dva produkty, které jsou pro tento obchodní kanál nejvhodnější. Škody na majetku a na vozidlech lze také přes internet nahlásit. Příští rok ale bezpochyby on-line služby pro klienty dále rozšíříme.