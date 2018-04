Koruna dále sílí a těší spotřebitele

Koruna vypadla v posledních několika týdnech ze zájmu českých médií. Po skokovém posílení na konci července se její kurz ustálil a žádné zajímavé pohyby nenabídl. S koncem prázdnin se však na trhy vrátili zpátky obchodníci a ti zatím dali české měně jasný směr vzhůru.

V pátek se koruna dokonce dotkla hranice 24,60 korun za euro a v případě americké dolaru směřuje opět k devatenáctikorunové hranici.

Co stojí za současným růstem?

Koruně aktuálně pomáhá uklidnění situace na finančních trzích, kde rostou rizikovější aktiva včetně naší měny. Dluhovou krizi v eurozóně, která ohrožovala stabilitu středoevropského regionu na jaře, se zatím podařilo zvládnout a zpomalení amerického hospodářství se doposud na výkonu české ekonomiky neprojevilo.

Dlouhodobě pozitivní vliv na kurz naší měny také přinesly výsledky voleb a povolební uspořádání zajišťující silnou vládní koalici. Závazek vlády o snižování zadlužení byl přesně to, co chtěli obchodníci s českou měnou slyšet. V těchto dnech se také projevuje vyjádření některých členů bankovní rady z posledního zasedání na konci srpna, kteří neuvažují o dalším snížení úrokových sazeb. Tento krok by odradil investory a oslabil korunu. Naopak se zvýšením sazeb na jedno procento se počítá už během prvního čtvrtletí následujícího roku.

Dovozci vs. vývozci a spotřebitelé



Zájmy dovozců a vývozců jsou vzhledem ke kurzu koruny protichůdné. Zatímco dovozci chtějí nakupovat silnou korunou v zahraničí, tak vývozci chtějí naopak obdržet ze své produkty v zahraničí co nejvíce. Obě skupiny se však shodují, že nejhorší jsou rychlé pohyby kurzu, které jim znesnadňuje jakékoliv finanční plánování.

Spotřebitelé jsou vždy spokojeni s růstem měny, protože dovážené spotřební zboží, komodity nebo dovolená v cizině jsou levnější. Ani jedna skupina naštěstí nemá páky k dlouhodobému ovlivňování kurzu koruny. Kurz, což je v podstatě cena měny, totiž vzniká na trhu.

Co určuje kurz koruny?

V případě malých měn, ke kterým řadíme i korunu, přichází většina faktorů ovlivňující jejich kurz paradoxně ze zahraničí. Pro naši měnu jsou nejdůležitější pohyby eura, dolaru a dalších velkých světových měn na základě ekonomického vývoje. Až pak přicházejí na řadu domácí události a statistiky z ekonomiky.

Měnu také ovlivňuje nastavení úrokových sazeb v ekonomice a předpoklad jejich zvýšení či snížení. Úroky přitahují investory a koruna tak má při jejich zvýšení tendenci zpevňovat. Často je však velmi obtížné určit všechny faktory, které se na pohybech měn podílejí a míru s jakou se každý faktor do kurzu měny promítne.

Výkonnost měny se vždy sleduje v měnovém páru s další měnou. Pokud by existovala pouze jedna měna, stanovovala by se její hodnota pouze ke statkům a službám v ekonomice.

Důvodem k posilování koruny nemusí být pouze pozitivní zpráva pro českou měnu, ale také negativní zpráva oslabující druhou měnu, ke které je kurz stanoven. Ovšem také negativní zpráva, která na korunu působí méně, než na druhou měnu tak zapůsobí na posílení české měny.

Možností pohybu kurzu je samozřejmě více, ale pravdou zůstává, že silnou měnu mají úspěšné a stabilní země. Z tohoto hlediska je pak růst koruny výhodný pro celou ekonomiku.