Koruna pokořila rekord vůči euru, akcie jsou na tom stále zle

Pondělí zcela patřilo šéfovi americké centrální banky Benu Bernankemu, který zopakoval obavy z rostoucích inflačních očekávání a potvrdil tak, že Fed již dále nebude zvyšovat úrokové sazby. Zároveň uvedl, že riziko recese v USA se v posledním měsíci snížilo. Trhy tak začínají započítávat zvyšování sazeb v USA koncem tohoto roku. Americká měna proto během pondělí a úterý smazala utrpěné ztráty vůči euru po zasedání ECB. Euru v tomto týdnu nepomohly ani dobré výsledky německé obchodní bilance. Ta dopadla nad očekávání a potvrdilo se tak, že německým exportérům se stále daří navzdory silnému euru.



Ve čtvrtek pak zveřejněná čísla průmyslové produkce v eurozóně za duben dopadla také nad očekávání, ovšem z USA jsme se dočkali mnohem významnějších dat. Především tedy maloobchodních tržeb, které rostly v květnu dvakrát více, než se očekávalo, a o šest desetin více než v minulém měsíci. Jádrový ukazatel maloobchodních tržeb, tj. s vyloučením prodeje aut, po dubnovém růstu zrevidovaném nahoru, rostl i v květnu vysoce nad očekávání analytiků. Příznivou zprávou je především růst tržeb z prodeje spotřebního zboží a také stavebních materiálů a bytového zařízení. To svědčí o tom, že domácnosti znovu dostávají chuť nakupovat. Poslední fundamenty zveřejněné v USA nasvědčují tomu, že situace v americké ekonomice se začíná stabilizovat a obracet k lepšímu.



Dolar posílil minulý týden k euru téměř o 3 %, na kurz 1,5345 USD/EUR, a měl tendenci posilovat i k ostatním světovým měnám. Libra ztratila k dolaru asi 1,3 %, ztrácel i švýcarský frank či japonský jen.



Akcie v červených číslech

Akciové trhy táhly dolů obavy z vysokých ztrát z kreditní krize, drahá ropa a vysoká inflace navíc snižují potenciální výnosy. Index S&P ztratil v minulém týdnu asi 1,7 %, Nasdaq až 3 % a Dow Jones jen 0,7 %. Japonský Nikkei zakončil týden také se ztrátou, tentokrát -1,02 %. Vysokou ztrátu utrpěl londýnský FTSE, asi 2,4 %, německý DAX asi 1,2 %.



Oslabovaly také středoevropské akcie, nejvíce burza ve Varšavě

Varšavský index ztratil překvapivě v minulém týdnu asi 4,5 %, což je nejvíce ve středoevropském regionu. Pražský index PX ztrácel jen asi 1,8 % a maďarský BUX asi 1,0 %. To je již druhý týden v řadě, co středoevropské burzy zakončily týden v záporném čísle.

Mnohem lépe se dařilo středoevropským měnám. Premiantkou byla opět česká koruna. Lze pozorovat, že investoři se po posunutí parity na slovenské koruně zaměřili opět na korunu českou, kde potenciál dalších zisků je mnohem vyšší. Koruně nejspíše pomohly i čísla květnové inflace, která byla zveřejněna v pondělí. Meziroční inflace zůstala na stejné úrovni jako v dubnu, tj. 6,8 %. Investoři zřejmě stále vidí potenciál vyšších výnosů na české koruně vzhledem k tomu, že inflace již několikátý měsíc v řadě výrazně převyšuje inflační cíl České národní banky. Koruna si tak v minulém týdnu připsala k euru asi 1,6 %, když posílila až ke kurzu 24,17 korun za euro, a vytvořila tak nový rekord.



Ropa se drží blízko rekordu, zlato šlo dolů

Poté, co cena ropy 6. června vyskočila na své maximum 139 USD/barel, měla spíše tendenci korigovat a investoři nejspíše vybírali zisky. Ovšem pravidelné zveřejnění zásob ropy v USA ukázalo, že se opět snížily. Napětí na trhu s ropou tak pokračuje. Cena ropy Brent spadla v průběhu minulého týdne z 136 na 134 USD/barel, a drží se tak stále velice blízko svých maxim.

Cena zlata měla v průběhu týdne tendenci klesat v reakci na silný dolar. Zlato oslabilo asi o 36 USD, na 866 dolarů za unci.



Zajímavé bylo také dění na trhu se zemědělskými komoditami, kdy ceny táhl nahoru vývoj na trhu s kukuřicí, který byl ovlivněn nepříznivým počasím v USA. To ohrožuje již tak nízkou očekávanou úrodu v americkém kukuřičném pásmu. Cena kukuřice proto vzrostla asi o 8,6 % a dosáhla nového maxima na 7,22 dolarech/bušl. Cena pšenice vzrostla o 4 %, na 8,59 USD/bušl, a sójových bobů asi o 4,8 % vytvořila tak své nové maximum na 15,34 USD/bušl.