Koruna slábne, Vánoce už však neovlivní

Zatímco ještě na začátku listopadu lámala koruna dvouleté rekordy, tak nyní se pohybuje na několikaměsíčních minimech s velkou pravděpodobností dalšího poklesu. Ceny dováženého zboží by se však do Vánoc už příliš měnit neměly.

Česká měna se během pátečního dopoledne dostala na 24,79 korun za euro, když od začátku měsíce ztratila 0,6 procenta. Oslabující trend je zřetelnější k americkému dolaru, který se dal v pátek koupit za 18,75 korun. Ke stále nejdůležitější světové měně už česká koruna v listopadu ztratila téměř šest procent. Špatné výkony měn se však týkají celého regionu a ve srovnání s polským zlotým či maďarským forintem vychází koruna ještě nejlépe.



Graf zvětšíte kliknutím.

Evropská dluhová krize opět v hlavní roli

Osud koruny je v současnosti v rukou evropské dluhové krize. Přestože Česká republika není členem eurozóny a nemusí odvádět přímé platby na záchranu jejich členů, její problémy se české kotliny bytostně týkají. Do eurozóny směřuje 65 procent exportů, a pokud by se poptávka z těchto zemí kvůli ekonomickým problémům snížila, začaly by mít problémy také české firmy.

Negativa dotýkající se zemí platících eurem se pak u nás násobí. Toho jsou si obchodníci na měnových trzích moc dobře vědomi. Cíleně tak oslabují korunu, přestože dluhová krize na domácí scéně není na pořadu dne.

Obchodníci s českou korunou také vnímají postupné zdražování půjček České republiky na finančních trzích. V důsledku nejistoty na dluhopisových trzích způsobené problémy evropské periferie požadují investoři vyšší úroky také po České republice. Aktuální problémy Irska se tak naší země přímo dotýkají a v konečném důsledku mohou stát i několik miliard korun. Kvůli prolínání různých faktorů je těžké určit konečný účet, koruna ho však dozajista pocítí i v budoucnu.

Důsledky poklesu koruny

Slabá koruna zdražuje řadu výrobků a služeb ze zahraničí, i když zvýšení cen přichází postupně a obvykle je rozloženo do několika měsíců. Do Vánoc by tak k žádnému zdražování v důsledku oslabující měny docházet nemělo a na začátku příštího roku by mohly být jeho důsledky tlumeny novoročními výprodeji.

Klesající koruna se obvykle nejdříve a nejvýrazněji projevuje na zboží dováženém z Asie, za které velkoobchodníci platí v amerických dolarech. Jedná se hlavně o elektroniku a textilní výrobky. Slábnoucí měna však také ovlivňuje dovozní ceny automobilů. Přesto v zimních měsících v tomto segmentu obvykle ke zdražování nedochází a slabší koruna by se projevila až na jaře.

Slábnoucí koruna má negativní vliv na dovážené suroviny jako ropu či zemní plyn. Podstatnou složku rodinného rozpočtu také tvoří zahraniční dovolené, které by kvůli slabší koruně mohly začít postupně zdražovat. Jednou z mála skupin, které se ze současné situace mohou radovat, jsou čeští vývozci. Ve srovnání s předchozími dvěma roky je však česká koruna stále jen několik desítek haléřů od svých nejsilnějších hodnot.