Koruna zřejmě posílí, devizové účty se nevyplatí

A jak to bude s českou korunou dál? Odborníci předpovídají, že tuzemská měna bude spíše posilovat, ale nijak rapidní změny očekávat nelze. Pro drobné střadatele to má jasný následek - nechávat peníze na devizových účtech v bance bude ztrátovou záležitostí. Spíše se vyplatí úspory v korunách. Markéta Šichtařová, hlavní ekonom Volksbank, k tomu říká: „Pro konec roku 2003 očekáváme kurz 30,90 koruny za euro. Vůči dolaru koruna také do konce roku ještě posílí, ale v roce 2004 se již bude držet na víceméně stabilní úrovni 26,40 a 26,80 koruny za dolar.“ To potvrzuje také Ivo Nejdl, finanční analytik Raiffeisenbank: „V červnu příštího roku se můžeme dočkat kurzu nad úrovní pětadvaceti korun za dolar. Letošní podzim proto bude výhodným obdobím pro směnu dolarů do korun.“

Uplynulých 12 měsíců nebylo pro majitele devizových vkladů příliš příznivých. Vydělali pouze na vkladech v eurech - na rozdíl od účtů vedených v amerických dolarech a britských librách. Díky posilující koruně nepřekonaly úrokové výnosy účtů propad kurzu obou měn.

Je jednoduché mít účet v zahraničí?

Vyplatí se vám účet v cizině? Čtěte ZDE.

Kdo například vsadil před rokem na společnou evropskou měnu, mohl si připsat sice malý, ale přesto výnos. Loni v srpnu se euro prodávalo za zhruba 30,80 koruny, letos je to už 31,30 koruny. To znamená, že každé euro přineslo „zisk“ 1,50 koruny. Pokud by měl člověk uloženo například 500 eur, mohl by jen na posílení této měny vydělat 750 korun. K tomu je nutné připočítat i připsané úroky, zároveň však odečíst poplatky za vedení účtu a patnáctiprocentní daň z úroků.

Ten, kdo naopak věřil americkému dolaru, skončil ve ztrátě. Před 12 měsíci se kurz americké měny pohyboval okolo 31,80 koruny, nyní se prodává už za 29,70 koruny; to je téměř dvoukorunový propad. Z uložených 500 dolarů tak za rok ubylo skoro 1000 korun.

Ani třetí nejčastější měna na devizových kontech - britská libra - své majitele příliš nepotěšila. Česká koruna si totiž vůči ní polepšila o téměř 1,60 koruny. V loňském srpnu se kurz libry blížil hodnotě 48,40 koruny, letos se kurz pohybuje okolo 46,80 koruny.