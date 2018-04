Kosmetička: práce, která každému voní

Jako druhá Češka prošla výběrem mezinárodní komise a reprezentovala republiku na mezinárodním podnikatelském fóru v roce 2000. Zařadila se mezi podnikatelky s titulem Vedoucí podnikatelka světa. Co stojí za jejím úspěchem? „Snažíme se soustředit na pohodlí zákazníka při obsluze a jeho důkladné informování. Tedy na to, co postrádá v supermarketech,“ říká.

Firma Ryor, kterou jste v roce 1991 založila, oslavila v loňském roce patnácté výročí existence. Jaké byly její začátky?

Tehdy jsem samozřejmě netušila, jak vše dopadne. Plánovala jsem podnikání, které by živilo tak deset lidí. Na začátku nebylo z čeho se učit a odkud brát zkušenosti. Jednali jsme živelně, podle toho, co obchod právě potřeboval. Až čas ukazuje, které kroky byly nasměrovány správně a kde jsme udělali chyby. Myslím, že velmi dobrým rozhodnutím bylo postavit vlastní výrobní základnu v Kyšicích, kde jsme i přes velké vstupní náklady získali nezávislou výrobu.

Co se při budování firmy naopak nepovedlo?

Při pádu českého velkoobchodu v roce 1998 jsme utrpěli poměrně velké ztráty. Jednak hmotné a finanční, jednak se úplně rozpadla vybudovaná síť. Poučila jsem se, že je třeba pokrýt odběratelskou síť několika dodavateli, a rozčlenit tak vznikající problémy. A důsledně se řídit heslem - důvěřuj, ale prověřuj. A často. Dělám to dodnes a ve zvýšené míře.

Řada vašich pražských obchodů byla vážně zasažena při ničivé povodni v roce 2002. Jak jste to překonávali?

Naše tradiční prostory v Soukenické ulici, kde jsme byli osm let, byly nenávratně zničeny a ztraceny, dodnes tam žádná prodejna nezakotvila. Ale na Národní třídě po skutečně nezáviděníhodných začátcích, které nám braly iluze, se prodej začal zvětšovat a stále narůstá. Velkou zásluhu na tom má náš tým prodavaček, který nepustí zákaznici bez informace, vysvětlení, doporučení. A zákazníci se vracejí.

Sázíte tedy na péči o zákazníka, aby vůbec navštívil maloobchodní prodejnu místo supermarketu?

Je to jediný způsob. Důvodem, proč navštěvovat maloobchod, je komfort při obsluze a informování zákazníka. Takový přístup kupující ve velkých obchodních řetězcích postrádají. Nejsou to jen nějaké hypotézy nebo úvahy, ale osvědčená praxe, kterou nám potvrzuje provoz v naší prodejně na Národní třídě v Praze.

Váš sortiment je poměrně široký. Jsou prodavačky nějak speciálně školeny?

V prodejně na Národní třídě i v Lotyšské ulici jsou opravdu vyrovnané prodejní týmy a funguje tam i poradna. Naše zaměstnankyně jsou samozřejmě profesionálně školeny a většinou už mají vzdělání kosmetičky, aby mohly řešit i složitější problémy. Snažíme se pomáhat při zaučování prodejců, zkvalitňovat jejich přístup i vědomosti, aby mohli zákazníkovi poradit. Ten si je schopen zapamatovat pouze omezenou část informací a tu mu musíme zdůraznit, vypíchnout, přednést a zafixovat jako důležitou a nezaměnitelnou. V rámci poradny tedy chceme tu nejdůležitější informaci „uložit“ zákazníkovi do paměti.

Jste sice česká firma, ale své výrobky uplatňujete i v zahraničí. Dobýváte trh také prostřednictvím velkých reklamních kampaní?

Právě proto, že jsme česká firma a vyděláváme české peníze, nemůžeme si dovolit finančně náročné kampaně, ale musíme vymýšlet aktivity, které jsou v našich možnostech a silách. Reklama v televizi by nás samozřejmě potěšila, pomohla by nám. Ale finančně bychom zvládli tak jednu kampaň, při cenách reklamních časů by ani pět milionů nic nevyřešilo. Každá další reklamní aktivita by už byla pro Ryor neúnosná. Vidíme to i na firmách, které už tuto anabázi prodělaly a potom následovalo neúměrné zdražování, aby se náklady daly utáhnout. Doufám, že vymyslíme aktivity, které zákazníka také přilákají, i když ne tak masivně. Chce to ovšem čas a dobré nápady, které je potom nutno dovést do konce. Loni to například byla soutěž, která probíhala šest měsíců a bylo při ní možné dostat za odebrané přípravky jeden ze tří dárků. V současnosti se do podobných aktivit snažíme zapojit prodejny.

Jak při svém pracovním vypětí zvládáte rodinné povinnosti a relaxaci?

Rodinné povinnosti zvládám tak na hranici únosnosti. Někdy jsem už hodně unavená a vyčerpaná. Snažím se nabíjet - máme psa, který je takové vstřícné, laskavé povahy. Pokud to jde, tak s dcerou chodíme do divadla, mám ráda hudbu, i koncerty gospelu mi proto dovedou dodat energii. Ráda čtu, ale teď spíše odbornou literaturu, a snažím se navštěvovat kurzy automatické kresby.

