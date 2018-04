Novinky v kotlíkových dotacích. Půjde to i bez zateplení

Na jaké kotle lze žádat o dotaci a na jaké ne?

V podzimní výzvě dojde k drobným změnám, nicméně cíl zůstává stále stejný. Podpora bude opět poskytována na výměnu N stávajícího zdroje tepla u rodinných domů vytápěných kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Do této skupiny lze zařadit všechny druhy kotlů s ručním přikládáním paliva (uhlí, koks nebo dřevo). Mezi kotle na dřevo lze rovněž zařadit i staré zplynovací kotle. Naopak nelze žádat o dotaci na výměnu uhelných automatů a automatických kotlů a kamen na biomasu, kamen a krbových vložek bez teplovodního výměníku a nových spalovacích zařízení podpořených již z jiných dotačních titulů. Při kombinaci zdrojů vytápění by měl starý neekologický kotel splňovat funkci hlavního zdroje vytápění.

Bude třeba současně s výměnou kotle i zateplovat či dělat nějaké další úpravy?

V podzimní výzvě bude novinkou, že se již nebude muset realizovat alespoň jedno takzvané ,mikroopatření‘ nebo prokazovat úsporná třída energetické náročnosti budovy dle průkazu energetické náročnosti budovy. Z tohoto důvodu se i tato část stane neuznatelným nákladem. Nicméně pokud žadatel zkombinuje žádost z Kotlíkové dotace a z programu Nová Zelená Úsporám, bude mu poskytnut dotační bonus na výměnu zdroje. Mezi uznatelnými náklady nadále zůstávají například úpravy otopné soustavy, kouřovodu, testy, zkoušky, stavební nebo projektové výdaje související s instalací zdroje a podobně.

Bude možné žádat o podporu na výměnu, která již proběhla? Za jakých podmínek?

Datum uznatelných nákladů bylo pro všechny kraje stanoveno shodně, na 15. červenec 2015. Teoreticky tak lze žádat na všechny instalace po tomto datu. Prakticky v minulé výzvě došlo k drobnému posunu termínu v několika krajích. Druhou základní podmínkou je, že instalované zařízení musí splňovat moderní standardy dle požadavků programu. Instalovaný výrobek, který podmínky splňuje, je zapsán v seznamu dostupném na webových stránkách SFŽP ČR. Pokud tam váš výrobek není, doporučuji před jeho instalací zavolat výrobci a ověřit, zda zapsán do seznamu bude. Finální podmínky pro čerpání dotace budou zveřejněny formou výzvy, která zpravidla bývá vyvěšena 30 dnů před příjmem žádostí na úředních deskách jednotlivých krajů. Všechny kraje mají pro tento účel zřízeny webové stránky, kde jsou informace dostupné pro žadatele a za těch 30 dnů je možné podrobnosti prostudovat.

Když už někdo dotaci dostal, může čerpat znovu? Třeba se rozvedl, přestěhoval... původní dotovaný kotel slouží staré rodině a on by teď chtěl pořídit další do domu, kde žije teď.

Dotace je lokalizována na rodinný dům, respektive na popisné číslo. Při podpisu smlouvy se žadatel zavazuje, že bude zdroj užívat v předmětném objektu minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Toto musí být uvedeno i při prodeji nemovitosti ve smlouvě. Nepředpokládá se tedy, že by dotace na jeden objekt byla žádána vícekrát, program to ani neumožňuje. Pokud má žadatel více nemovitostí, které splňují podmínky programu, může podat žádost o dotaci i na tyto objekty.

Co vše je potřeba k žádosti dodat za ,papíry‘, když jde jen o výměnu kotle?

Žádost se skládá ze samostatné žádosti a jejích příloh. Ve formuláři žádosti se nechystají žádné výrazné novinky. Ve zkratce řečeno, jsou trochu přepracované kolonky u popisu stávajícího zdroje tepla a je třeba přesnější specifikace nemovitosti – informace o plynové přípojce a podlahové ploše. Jako u původní výzvy bude povinnou přílohou fotodokumentace původního kotle, z které bude patrné napojení kotle na otopnou soustavu a komínové těleso, písemný souhlas druhého z manželů nebo jiných spoluvlastníků ať už objektu, nebo pozemku, na kterém se nemovitost nachází.

Kotlíková dotace Podzimní výzvu vypisují jednotlivé kraje. I když výzvu bude každý kraj prezentovat trochu odlišně, tak mají shodný základ, kterým jsou závazné pokyny uvedené v 67. výzvě vyhlášené SFŽP ČR prostřednictvím OPŽP 2014-2020.

Novinkou bude nutnost doložit doklad o kontrole původního spalovacího zdroje, který má sloužit k prokázání jeho emisní třídy. Pokud byl původní zdroj nahrazen před koncem roku 2016, bude možné tento doklad nahradit fotografií štítku kotle, návodem nebo čestným prohlášením. Bude-li vyměněn po roce 2016, lze předpokládat, že bude dostačující předložit revizi kotle. Další povinné přílohy a vzhled žádosti může stanovit kraj. Dle zkušeností s předchozí výzvou lze předpokládat, že bude potřeba navíc doložit například kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu a podobně. Po schválení dotace a podepsání smlouvy bude nutné doložit další přílohy. A to zejména fotodokumentaci nového zdroje, doklad o instalaci, potvrzení o likvidaci starého kotle, faktury (označené číslem a názvem projektu – stanoví kraj) a doklady o zaplacení. Novou povinnou přílohou, v případě instalace spalovacího zdroje, bude protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016. Další přílohy může opět stanovit kraj.

Kde se bude žádat? Když si najmu firmu, která za mne vše zařídí, bude možné její honorář platit ze získané dotace?

Žádosti budou přijímány jednotlivými kraji. Jaký odbor bude žádosti přijímat, stanoví přesněji výzva, zpravidla jde o odbor životního prostředí příslušného kraje. Rovněž ve výzvě jednotlivých krajů bude uvedeno, jakým postupem a formou budou žádosti přijímány. Doporučuji sledovat webové stránky vašeho kraje. Podání a vyřízení žádosti firmou bylo a bude i v této výzvě neuznatelným nákladem. Nicméně jak žadatel naloží s penězi z dotace, je jeho volba. Program Kotlíkových dotací byl vždy primárně určen pro fyzické osoby, v předchozích výzvách byly vyžadovány především fotografie původního kotle a faktury, tudíž si žadatelé podávali žádost na kraji sami. Kvůli mikroopatřením se podávání žádosti v minulé výzvě trochu zkomplikovalo, ale k původnímu směru se program, zdá se, opět vrací.

Když dotaci dostanu, může přijít nějaká úřední kontrola, která bude chtít kotel vidět?

Ano, vše se žadatel dozví při podpisu smlouvy. Nicméně délka udržitelnosti projektu a tím možnost kontroly ze strany poskytovatele dotace je pět let, v tomto rozmezí vás může navštívit kontrola, a to jak na prohlídku nového zdroje vytápění, tak na kontrolu finančních dokladů, které jste předložili při proplacení.