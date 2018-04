Kouč naučí, abyste si pomohli sami

Výhoda tohoto postupu je zřejmá - neexistuje totiž univerzální návod, jak řešit různé problémy či situace. Pokaždé do hry vstupují jiní hráči a ani hřiště není vždy stejné. Proto je potřeba naučit se stále hledat nová řešení.

Další výhodou toho, že si na řešení přijdeme sami, je:

Řešení nejlépe odpovídá našemu očekávání a dané situaci.

Máme radost, že jsme to zvládli. To nám dodá sebedůvěru a chuť pouštět se do dalších problémů.

Lépe řešení přijímáme.

Změny v našem myšlení jsou trvalejší.

Později umíme postup sami aplikovat na pozměněné situace.

Při koučinku pomáhá kouč člověku zorientovat se sám v sobě, uvědomit si osobní cíle, potřeby, své silné stránky. Jedním slovem jej motivuje. Kritika koučovaného rozhodně není na místě. Zní to banálně, ale dobrému kouči k dosažení cíle stačí umění naslouchat druhému s účastí, umět situaci analyzovat, podívat se na ni zvenčí, nezúčastněně. To však neovládá mnoho lidí.



K do má být koučem?





Z výše uvedeného vyplývá, že koučem by měl být spíše najatý manažer, než některý z vaší firmy. Ten se více soustředí na řešení problému než na koučovaného. Dalším důvodem bývá, že se koučovaný s některými věcmi nechce manažerovi svěřovat, protože má strach z jejich budoucího zneužití.



Oproti tomu by měl kouč výhradně pracovat pro koučovaného, to jest pomáhat mu řešit jeho problémy a zároveň zachovávat mlčenlivost, třeba jako lékař či advokát. Jinak se poruší důvěra, bez které nelze v koučinku pokračovat.

Koučink probíhá tak, že kouč pomůže koučovanému:

Určit co nejkonkrétněji cíl, kterého chce dosáhnout.

Vybrat nápady vedoucí k dosažení cíle.

Připravit konkrétní plán vedoucí k cíli a pomáhat ho realizovat.

Koučink je vhodný především pro zaměstnance v manažerských pozicích, kteří mají zájem nejen o řešení konkrétních problémů, ale celkově jsou připraveni na celoživotní rozvoj a otevřeni spolupráci. V praxi se často setkáváme s neochotou změnit způsob myšlení a vyžadováním jednoduchých návodů či universálního desatera.



Pro takové lidi koučink ještě není, protože jedním ze základních principů je změna "zevnitř ven". Jinými slovy - nemůžeme změnit druhého člověka, pakliže on sám nechce. Ochota ke změně musí vycházet zevnitř člověka, pak může být koučink úspěšný.