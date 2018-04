Co je dobré znát, když na koupi auta chybí část hotovosti

"Možnost sjednat vše na jednom místě je jistě výhodou a taková služba může ušetřit hodně času, co se však týká úspory peněz, může tomu být právě naopak," upozorňuje finanční poradce Partners Lukáš Urbánek. Podle něj sice může většina prodejců aut nabídnout zajímavé finanční podmínky u úvěrů díky velkému objemu zprostředkovaných služeb, určitě se ovšem vyplatí nabídku porovnat i s jinými možnostmi. Jak ukazují jeho zkušenosti, rozdíly jsou totiž docela veliké.

Rozdíly v úrocích jsou až 15 procent

Roční úrokové sazby u úvěrů na nákup auta mohou být v rozmezí 5 až 20 procent. Pokud bychom tedy uvažovali například o úvěru ve výši 300 tisíc, který bychom spláceli pět let, pak výsledný rozdíl v měsíční splátce může být až 2 300 Kč. "Za dobu pětiletého splácení úvěru tedy můžeme zaplatit až o 138 tisíc korun více a to už je téměř třicet procent ceny kupovaného vozu," upozorňuje Urbánek. Vyjednání co nejlepších podmínek se nám tedy určitě vyplatí a výrazným způsobem ovlivní celkové náklady spojené s koupí nového vozu.

Kalkulačka půjček Vyberte si nejvýhodnější půjčku od solidních úvěrových společností zde

Letošní novela v zákoně o spotřebitelském úvěru posílila práva spotřebitele, například zakázala poplatek za předčasné splacení úvěru a účtování měsíčního poplatku za vedení úvěrového účtu. Úvěrová společnost je také povinna přehledně a srozumitelně informovat zákazníka o úrokové sazbě a roční procentní sazbě nákladů (RPSN), o délce bezúročného období, o výši a počtu splátek, o všech poplatcích, podmínkách ukončení smlouvy i o sankcích v případě neplnění smluvních povinností.

"Po celou dobu trvání spotřebitelského úvěru je věřitel povinen informovat spotřebitele o každé změně výpůjční úrokové sazby, a to v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti, jinak není tato změna vůči spotřebiteli účinná," informuje likvidační specialistka Šárka Dušková.

Pozor na poplatky

Jenže zákon je jedna věc a praxe druhá. Podle zkušeností poradců dTestu i nadále platí spotřebitelé řadu nesmyslných poplatků, kterými se úvěrové společnosti snaží obcházet zákon, například si účtují extrémně vysoké částky za uzavření úvěrových smluv. "Některé úvěrové společnosti požadují po klientech při sjednání půjčky ve výši sto dvacet tisíc korun poplatek vyšší než čtyřicet tisíc korun," varuje vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený. A fint úvěrových společností je více.

"Nejčastějším trikem úvěrových společností je soustředění pozornosti zákazníka na samotnou výši splátky, kterou prodejce operativně nastavuje na výši přijatelnou pro zákazníka," doplňuje Zelený. Zákazník pak s radostí, že dosáhl částky, kterou je schopen měsíčně splácet, úplně přehlédne, že se mu v kalkulaci prodloužila délka splácení, a ve výsledku tedy zaplatí mnohem víc. A tak se jistě vyplatí srovnávat a počítat. Nejjednodušší variantou je sečíst splátky i veškeré požadované poplatky a výslednou částku pak porovnat.

Z pohledu práva je auto na úvěr výhodnější

"Velkou výhodou leasingu je, že jeho vyřízení je poměrně snadnou záležitostí, nevýhodou leasingu je fakt, že bývá v porovnání s úvěrem obvykle poněkud dražší, a to zejména u ojetých vozů," uvádí likvidační specialistka Partners Šárka Dušková. Navíc je u leasingu zpravidla potřeba složit jistou akontaci. Samozřejmě existují i speciální akce leasingových společností s nulovou akontací. "Další položkou, která leasing oproti úvěru svým způsobem znevýhodňuje, je fakt, že vůz pořízený na leasing musí být vždy havarijně pojištěn," doplňuje Dušková. Díky tomu se leasingová splátka zvýší minimálně o tisíc korun měsíčně.

"Jako podnikatel bych jistě se svou účetní probíral, co je daňově výhodnější," odpovídá na otázku zda je výhodnější leasing nebo úvěr advokát Pavel Nastis. Pokud ale kupujete auto jako soukromá osoba, daňová hlediska jsou pro vás zbytečná. Základním rozdílem mezi autem koupeným na leasing nebo na úvěr je to, že zatímco u leasingu je až do doby splacení majitelem leasingová společnost, v případě úvěru jste majitelem již od počátku vy. "Vlastní auto mohu kdykoli prodat, ale třeba taky dát do zástavy nebo dát jinému do nájmu, u leasingu jsem pouze nájemcem a nic takového nemůžu," shrnuje problém advokát. A navíc, pokud by leasingová společnost skončila v konkurzu, o auto přijdete.