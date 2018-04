Při výběru nového auta si řekněte o slevu, ušetříte i desítky tisíc

Není sleva jako sleva Zákazníci by se neměli spokojit s lákavým označením sleva. Mnohdy totiž platí okřídlené rčení „nechci slevu zadarmo“. Vyzkoušeli jsme to osobně. U Citroënu C3 v Poděbradech nám nabídli dva modely splácení. V prvním případě byla cena vozu 268 600 korun, nebo bylo možné získat slevu 40 tisíc korun. Než jsem začala počítat, prodejkyně mě sama upozornila, že výhoda je jen zdánlivá, u úvěru byla vyšší RPSN. Ve výsledku by tak auto vyšlo o deset tisíc dráž než u první varianty.