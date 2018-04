Koupě automobilu: leasing, nebo úvěr?

Nejenže si leasingová forma financování našla velkou oblibu především v řadách podnikatelů, ale v posledních letech se výrazně rozšířil i podíl občanského neboli spotřebitelského leasingu. Spotřebitel je v porovnání s podnikatelem-plátcem DPH v nevýhodě, neboť si nemá jak nárokovat odpočet DPH (uplatněním odpočtu DPH se rozumí snížení celkové daňové povinnosti DPH u plátce). Poslední novela zákona o dani z přidané hodnoty ovšem výrazně omezila i možnosti podnikatelů s uplatňováním odpočtu.

DPH z finanční marže přechází do základní sazby

J aké jsou tedy hlavní novinky směřující ke skutečnému zdražení leasingu?

V první řadě došlo ke zvýšení daně z přidané hodnoty u finanční služby leasingové společnosti – a to z pěti na devatenáct procent. Pokud je součástí leasingových splátek i pojištění, pak i pojistné rozpuštěné ve splátkách podléhá základní sazbě DPH. Leasingové společnosti v této souvislosti přicházejí s prodejními akcemi, kde pojistné stojí mimo finanční službu a není DPH zatíženo.

Další méně příjemnou novinkou je zatížení jednorázové splátky (akontace) daní z přidané hodnoty, což při stejné výši akontace (porovnávám podmínky před a po 1. květnu) zvyšuje ze strany leasingové společnosti financovanou částku, právě o DPH z akontace (tedy o 19 procent).

Zaměřme se nyní na modelový případ srovnávající oba druhy financování (úvěr a leasing) který zohledňuje změny v legislativní oblasti po 1. květnu.

Typ financování a předmět leasingu:

Nový osobní automobil, 48 měsíčních splátek, akontace 20 procent, havarijní ani zákonné pojištění není ve splátkách obsaženo, poplatek za uzavření smlouvy činí jedno procento z pořizovací ceny, zůstatková hodnota 1.000 Kč (bez DPH)

Cena Celkem (vč. DPH) Z toho DPH (19 %) Pořizovací cena vozidla 350.000 Kč 55.882 Kč Jednorázová splátka předem 70.000 Kč 11.176 Kč Pravidelná měsíční splátka 7.255 Kč 1.159 Kč Poplatek za uzavření smlouvy 4.165 Kč 665 Kupní cena na konci leasingu 1.190 Kč 190 Celkem zaplaceno 423.602 Kč 67.634 Kč

Stejný předmět financování bude pořízen formou spotřebitelského úvěru s dobou splatnosti čtyři roky. Podobně jako finanční leasing bude i úvěr splácen prostřednictvím pravidelných splátek fixovaných na celou dobu splatnosti. Pro dodržení srovnatelných podmínek bude klient banky financovat dvacet procent z pořizovací ceny vozidla z vlastních zdrojů a půjčí si na dobu čtyř let pouze 280.000 Kč. V případě bankovních spotřebitelských úvěrů se pohybují sazby někde v rozmezí deseti a čtrnácti procent, a tudíž budeme uvažovat průměrnou sazbu ve výši 12 procent.

Výše spotřebitelského úvěru Doba splatnosti Pravidelná měsíční splátka 280.000 Kč 48 měsíců 7.345 Kč Celkem zaplaceno bance (včetně úroků) 352.560 Kč Celkem zaplaceno za vozidlo (včetně úroků bance a akontace 422.560 Kč Předpokládané výdaje s úvěrovou dokumentací 10.000 Kč Celkem zaplaceno 433.560 Kč

Komentář: Modelové srovnání sice vyznělo pro leasingové financování, avšak opačná situace by byla již v případě, že by klient získal u banky úvěr úročený jedenácti procenty namísto kalkulovaných dvanácti. Pak by finanční zatížení klienta vypadalo následovně.

Výše spotřebitelského úvěru Doba splatnosti Pravidelná měsíční splátka 280.000 Kč 48 měsíců 7.237 Kč Celkem zaplaceno (včetně úroků) 347.376 Kč Celkem zaplaceno za vozidlo (včetně úroků bance a akontace) 417.376 Kč Předpokládané výdaje s úvěrovou dokumentací 4.000 Kč Celkem zaplaceno 421.376 Kč

Další podstatnou proměnnou hraje pojištění. Havarijní i zákonné pojištění by opět přineslo do kalkulace nový impuls. Pojistky uzavírané ze strany leasingových společností zpravidla těží z hromadných slev, avšak v případě zahrnutí do finanční služby by bylo i pojistné zatíženo DPH.

Získat úvěr je zdlouhavé, leasing zase omezuje uživatelská práva

P orovnání obou produktů ovšem nelze v žádném případě postavit výlučně na ceně dluhového financování. Finanční leasing není pravým dluhovým financováním, avšak jde vlastně o pronájem s nabytím předmětu leasingu do vlastnictví klienta až po skončení doby trvání leasingu. Naopak v případě bankovního úvěru klient získává financovaný předmět okamžitě. Z toho vyplývá i větší možnost dispozice s financovaným předmětem. V případě leasingu je problematické po dobu trvání nájemního vztahu činit na předmětu jakékoli úpravy. Ty zpravidla podléhají souhlasu pronajímatele – tedy leasingové společnosti.

Na druhé straně trvá sepsání leasingové smlouvy zpravidla několik minut a leasingová společnost nijak detailně nezkoumá nájemcovu schopnost splácet. V případě bankovního úvěru je tomu naopak a spotřebitelské úvěry takového rozsahu bývají zajišťovány obvyklými zajišťovacími instrumenty. Ve většině případů může jít o ručitele, ale v případě některých bank a určitých výší úvěru může být po klientovi požadována jako záruka nemovitost. Uvidíme, co udělají se sazbami za účelových úvěrů na nákup auta americké hypotéky – tedy neúčelové úvěry zajištěné nemovitostí.

