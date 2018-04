Koupě nemovitosti prostřednictvím hypotéky

V porovnání s koupí nemovitostí za hotové přináší pořízení nemovitosti prostřednictvím hypotéky další komplikaci navíc. Do hry samozřejmě vstupuje další subjekt v podobě hypoteční banky, která vybranou nemovitost zaplatí. Ze zákona vyplývá, že hypoteční úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti

K čerpání hypotečního úvěru a s tím spojeným zaplacením prodejní ceny nemovitosti ze zákona nemůže dojít dříve než je v katastru nemovitostí vloženo zástavní právo k této nebo popřípadě i jiné nemovitosti. Je to logické, neboť hypoteční banka se snaží minimalizovat riziko špatných úvěrů a nevyplatí ani korunu z úvěru dříve než bude na zmiňovanou nemovitost přidáno zástavní právo ve prospěch banky a zároveň s pojistným plněním vinkulovaným v její prospěch.

Hypoteční banky nemají ve zvyku vyplácet prostředky z hypotéky v hotovosti. Po pravdě řečeno by toto nemělo být zas až tak velkým problémem, neboť dnes má účet již v podstatě každý. Ideální tedy je, když prodávající nemovitosti uvede číslo svého účtu již do kupní smlouvy.

Celý proces je tedy odlišný v porovnání s koupí za hotové pouze o vložení zástavního práva k nemovitosti ze strany banky.