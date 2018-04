Koupě pozemku na úvěr: pozor na jeho zástavu

Na trhu existuje široká škála úvěrových produktů, které lze k financování koupě pozemku použít. Velký vliv na konečnou cenu úvěru má skutečnost, o jaký typ pozemku se jedná a případně jaký je poměr mezi kupní a tržní cenou.

Mezi nejlevnější varianty financování patří bezpochyby úvěr ze stavebního spoření a hypoteční úvěr. Jejich poskytnutí však banky podmiňují tím, že kupovaný pozemek musí mít statut stavebního pozemku. Tím se rozumí pozemek, ke kterému bylo vydáno stavební povolení nebo byl určen pro výstavbu územním rozhodnutím.

. Nestavební pozemek = vyšší úrok Kupující s úmyslem pořídit pozemek, který dosud nemá statut stavebního pozemku (může se jednat o ornou půdu, pastvinu atp.), má na výběr z jiných typů úvěrů, jako je například americká hypotéka nebo spotřebitelský úvěr. Tento typ financování je však zpravidla úrokově dražší.

Hypotéka má dvě zvláštnosti řešení

Klient žádající o hypotéku na koupi pozemku musí pamatovat na dvě specifika tohoto řešení. Hypoteční banky, jak už bylo uvedeno, podmiňují poskytnutí úvěru striktní účelovostí - financují pouze koupi pozemku určeného k výstavbě a hlavně k zajištění úvěru banka vždy požaduje zástavu nemovitosti.

Zajistit úvěr lze bez nejmenších problémů kupovaným pozemkem, pokud k němu již bylo vydáno stavební povolení. V takovém případě jsou banky zpravidla ochotny klientovi "přiklepnout" úvěr v plné výši tržní ceny, stanovené odhadcem.

Problém může nastat, pokud bude chtít žadatel ručit pozemkem, který byl prohlášen za stavební na základě územního nebo regulačního plánu. Banka úvěr k tomuto účelu poskytne, ale jako zástavu tento pozemek nemusí přijmout. A pokud ano, tak výše schváleného úvěru s největší pravděpodobností bude nižší než cena kupní respektive tržní (stanovená odhadcem).

Důvodem je obava banky, že územní či regulační plán může být změněn, a pokud by po změně nebyl pozemek v lokalitě určené pro výstavbu a jeho využití by bylo jiné, takový pozemek rázem ztrácí svou tržní hodnotu a úvěr by byl z pohledu banky nedostatečně zajištěn.

Podmínky si v tomto případě stanovuje každá banka jinak. Pokud banka kupovaný pozemek nepřijme jako odpovídající zástavu, nezbude klientovi nic jiného než úvěr zaručit zástavním právem k jiné nemovitosti, a to alespoň do doby, než ke kupovanému pozemku získá stavební povolení.

. Nenechte se nachytat na vysokou sazbu Průměrné úrokové sazby hypotečních úvěrů se nyní pohybují na úrovni 5,50 % p.a.

Nižší úvěr ze stavebního spoření můžete zajistit ručitelem

Úvěr ze stavebního spoření lze také poskytnout pouze na koupi stavebního pozemku, nicméně výhodou tohoto typu úvěru, v porovnání s hypotékou, je odlišnost v požadovaném zajištění. Úvěr stavební spořitelny totiž není nutné mít vždy zajištěn zástavou nemovitosti. U úvěrů objemově nižších stačí úvěr zajistit ručitelem.

Částku, od které je úvěr bezpodmínečně potřeba zajistit nemovitostí, si každá stavební spořitelna určuje jinak. Obecně však lze říci, že od 500 000 Kč výše je zástava nemovitosti nutností. Pokud žadatel o úvěr má zájem o vyšší částku a zároveň se chce vyhnout sjednání zástavního práva ke kupovanému pozemku, může si o úvěr zažádat ve více stavebních spořitelnách.

Pokud to podmínky umožňují, financujte koupi pozemku tak, aniž byste pozemek zatížili zástavním právem. Jednak s pozemkem můžete jako jeho vlastník snadněji disponovat, a pokud se v budoucnosti rozhodnete na pozemku postavit dům, který budete financovat hypotékou, můžete bance do zástavy předložit jak pozemek, tak i budoucí stavbu. Zajištění úvěru na stavbu bude vyšší o hodnotu pozemku, a vy tak můžete získat výhodnější úrokovou sazbu.

Úrokové sazby u úvěrů ze stavebního spoření jsou podobné jako u hypotečních úvěrů. Záleží především na typu úvěru a tarifu.

