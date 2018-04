Koupě, prodej nebo krádež auta: vždy informujte pojišťovnu

S pojišťovnou, kde si motorista sjednal povinné ručení, je třeba jednat vždy, když dochází ke změnám týkajícím se pojištěných vozidel. Ještě před jejich uskutečněním je však vhodné nahlédnout do smlouvy a prostudovat její podmínky.

Koupě

Zástupci pojišťoven upozorňují, že vlastník automobilu či motocyklu musí povinné ručení sjednat dříve, než usedne za volant. „Platí, že vozidlo bez platného povinného ručení nesmí na veřejné komunikace. A to se týká třeba i přípojného vozíku za motorové vozidlo. I ten musí být řádně odpovědnostně pojištěn, protože i jím je možné způsobit škodu,“ říká Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

„Předtím, než kupec s autem odjede z prodejny nebo autobazaru, musí mít uzavřenou smlouvu na povinné ručení. Není tedy možné odjet s vozem do pojišťovny a teprve tam jej pojistit. Cesta z prodejny do budovy pojišťovny by totiž nebyla krytá povinným ručením,“ potvrzuje Václav Bálek z České pojišťovny.

Co dělat při koupi vozidla - před prvním vyjetím na silnici uzavřít smlouvu o povinném ručení

- přihlásit automobil do registru silničních vozidel

- doplnit pojišťovně chybějící údaje, například státní poznávací značku

Po nákupu vozidla lze sjednat pojištění u obchodního zástupce vybrané pojišťovny buď individuálně, nebo tuto službu zprostředkuje většina prodejců vozidel či leasingové společnosti. Pojistné za povinné ručení je zpravidla součástí leasingové splátky. „Běžně to funguje tak, že pokud si kupec nesjedná povinné ručení přímo u nás, ukáže nám doklad o tom, že si smlouvu uzavřel jinde a auto je mu předáno,“ říká Petr Růžička z autobazaru firmy Opel Autovars. „Pokud by už za auto zaplatil, a přesto platbu povinného ručení nedoložil, v odjezdu mu bránit nemůžeme, to se však zatím nikdy nestalo,“ dodal Růžička s tím, že zákazníci sjednávají povinné ručení zároveň s vyřizováním koupě. Málokdo totiž koupí auto tak, že přijde do bazaru a hned s autem odjede.

V případě, že bude motorista chtít v pojišťovně uplatnit bonus z předchozího pojištění, musí požádat předchozí pojistitele o vydání dokladu o bezeškodním průběhu pojištění. Nová pojišťovna bonus přizná pouze po předložení tohoto dokumentu.



Prodej

Jestliže jde automobil „z domu“, zcela určitě bude nutné vrátit zelenou kartu, byla-li motoristovi vydána. Pojištění povinného ručení zaniká nikoliv dnem prodeje, ale až dnem oznámení této skutečnosti pojistiteli, a proto je nutné změnu co nejdříve oznámit a doložit prodej vozidla pojišťovně.

„Při prodeji vozidla je třeba vypovědět smlouvu o povinném ručení prostřednictvím písemného oznámení, k němuž prodejce přiloží kopii smlouvy o prodeji,“ uvádí Eva Svobodová s tím, že klienti končící leasing by si měli dát zejména pozor na platnost pojistky. Se skončením leasingu totiž končí i povinné ručení sjednané k leasingové smlouvě na dobu splácení. Okamžikem přechodu vlastnictví vozidla na motoristu je tedy nutné znovu v některém pojišťovacím domě uzavřít smlouvu o povinně smluvním pojištění.

Jak se zachovat při prodeji vozidla - automobil odhlásitz registru vozidel

- o změně vlastníka je třeba informovat pojišťovnu

- nový vlastník by neměl provozovat vozidlo dříve, než si sjedná nové povinné ručení

Při prodeji automobilu musí klient v pojišťovně zrušit smlouvu. „Přijde-li k nám s dokladem o prodeji nebo s dokladem o vyřazení z provozu, dostane zpět zbylou část peněz za povinné ručení. Jestliže je měl zaplacené na rok, získá zpět zbylou část od začátku následujícího měsíce,“ vysvětluje Václav Bálek.

Krádež

Co je nutné udělat, když zjistíte, že vozidlo vám bylo odcizeno? Především ihned kontaktovat Policii České republiky. Taktéž je bez zbytečného prodlení třeba nahlásit pojišťovně, v níž bylo sjednáno povinné ručení, že vozidlo bylo odcizeno. Nelze-li dobu krádeže přesně určit, pojištění zaniká, když policie převezme oznámení o odcizení.

Pojišťovny doporučují při krádeži vozidla - ihned kontaktovat Policii České republiky

- neprodleně oznámit událost pojišťovně

- klient musí podat žádost o ukončení smlouvy

Při odcizení auta zaniká povinné ručení ze zákona a rozhodujícím dnem zániku pojištění je datum v policejním protokolu. Po zániku pojištění získá klient zpět alikvotní část peněz, které za ručení zaplatil. Jestliže bylo vozidlo pojištěno pro případ odcizení u některé z pojišťoven, je třeba neprodleně kontaktovat zástupce pojišťovny, nahlásit mu pojistnou událost a dohodnout se na dalším postupu likvidace.