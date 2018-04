Koupí bytu výdaje nekončí. Připravte si další stovky tisíc

Nové byty se prodávají bez vybavení

Developeři za byty v novostavbách požadují stále vyšší ceny. Vybavení těchto bytů přitom bývá omezeno na minimum nezbytné pro provedení kolaudace. Nově koupený byt tedy například musí mít vstupní protipožární, ale nikoliv nutně bezpečnostní dveře. Pro splnění požadavků pojišťovny je tedy bude třeba osadit kvalitním, a zpravidla nijak levným bezpečnostním zámkem. V případě pojištění domácnosti na vyšší pojistnou částku se dveře musí upravit nebo vyměnit za jiné.

Jedinou výbavou v základní ceně bytu bude vana, umyvadlo a záchodová mísa. Cokoliv navíc, v jiném provedení nebo vyšší kvalitě, může získat jenom ten, kdo si připlatil. Předaný byt v tomto stavu určitě nebude možno řádně užívat. Chybět bude osvětlení, kuchyňská linka včetně spotřebičů, nábytek, záclony atd. Jeho uvedení do uživatelného stavu přijde přinejmenším na několik desítek tisíc korun, a to jen pokud se použije to nejlevnější nebo již použité vybavení. Klidně to ale může být částka ještě o jeden řád vyšší. Přitom se nemusí jednat o žádný přehnaný luxus.



Kde na to vzít peníze?

Na výdaje spojené se zařizováním bytu je potřeba myslet včas. Určitě se vyplatí financovat větší část pořizovací ceny bytu z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření, než utratit všechny své úspory a pak si muset kupovat nábytek, spotřební elektroniku a další vybavení na splátky. Přestože úrokové sazby z hypotečních úvěrů rostou, ve srovnání se spotřebitelskými úvěry pořád zůstávají zhruba poloviční. Navíc si tak lze ušetřit i další papírování, dokládání výše příjmů, hledání ručitelů atd.



Některé hypoteční banky, nikoliv ale stavební spořitelny, umožňují určitou část poskytnutého úvěru vyčerpat bez dokládání účtů, tedy utratit třeba i při nákupech vybavení bytu. Této možnosti se však vyplatí využít spíše tomu, kdo z nějakého důvodu nechce nebo nemůže použít vlastních úspor. Nutno ovšem dodat, že financovat pořízení bytu včetně jeho vybavení čistě jen z úvěrových zdrojů bez existence dostatečné finanční rezervy je dosti riskantním podnikem, který určitě nelze nikomu doporučit.

Každý, ještě před tím, než se zaváže ke splácení velkého úvěru, by měl mít jasno, zda zvládne neočekávaná mimořádná vydání i dočasný výpadek svých příjmů. Během několika let se totiž může přihodit ledacos nepříjemného. Živitel rodiny by měl být pojištěn, a to i když banka životní pojistku nebude vyžadovat. Odmítnutí pojištění s tím, že je zbytečně drahé a rodina si žádné další výdaje vedle splátky úvěru nemůže dovolit, by mělo být důvodem k rozhodnutí se za takovéto situace raději vůbec nezadlužovat.



Náklady spojené s užíváním bytu porostou

Častým argumentem při obhajování výhod bydlení ve vlastním bytě je odpadnutí povinnosti platit nájemné. Přitom se ale zapomíná, že i na vlastníka bytu čekají nemalé výdaje. V každém případě bude muset hradit příslušnou část nákladů na provoz, správu, opravy a údržbu domu. U bytu o výměře 70 m2 může tento příspěvek vlastníka činit 1 500 Kč měsíčně, ale také i dvojnásobek této částky. Příspěvek se přitom může, zvláště v případě provádění větších oprav domu, podstatně zvýšit.

Dále je třeba počítat s úhradou nákladů na teplo, elektrickou energii, plyn, vodné a stočné. Všechny tyto položky v poslední době poměrně rychle rostou a vše nasvědčuje tomu, že tento trend vydrží i do budoucna.

Na vlastníka bytu čeká také povinnost platit daň z nemovitostí, a to v budoucnu nejspíš i z novostaveb. V řadě menších měst a obcí přitom tato daň od příštího roku kvůli změnám koeficientů vzroste dvojnásobně až trojnásobně. K tomu je třeba připočíst pojistné za pojištění bytu a v neposlední řadě i výdaje spojené s jeho údržbou. Pořízením bytu tedy výdaje rozhodně nekončí, ale spíše naopak.

