Koupil družstevní byt za dva miliony. Nebydlí v něm, může o něj přijít

Přesvědčil se o tom i náš čtenář Ivan, který do redakce iDNES.cz poslal svůj příběh: "Za členská práva a povinnosti v družstvu jsem zaplatil dva miliony korun. Předpokládal jsem, že v bytě, který jsem takto celkem výhodně získal, budou jednou bydlet děti."

S rodinou žije v bytě v osobním vlastnictví, v tom družstevním nikdo nebydlí. To, že má Ivan další byt, zjistil z katastru nemovitostí člen vedení družstva a oznámil mu, že kvůli jeho vlastnictví dostane výpověď z nájmu družstevního bytu.

"Nejdřív jsem vše považoval za absurdní, myslel jsem, že na mě chce aplikovat něco, co platí jen pro čistě nájemní byty. Jak jsem ale postupně zjistil, o byt mohu skutečně přijít," popisuje Ivan.

Vztahují se na něj dokonce dva výpovědní důvody: nejen, že vlastní další byt, ale i to, že družstevní byt ve skutečnosti neobývá.

Právník: Je to absurdní úprava nájemního bydlení

Co říká občanský zákoník §711 Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu:

c) má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt;

d) neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas; Pozn.: zkráceno

"Družstevní byty skutečně nemají žádný speciální režim. Platí pro ně stejná pravidla jako pro byty nájemní. Pokud má člověk možnost bydlet jinde, v nájmu, ve vlastním nebo má dokonce další družstevní byt, může z družstevního bytu dostat výpověď. Výpovědní důvody podle §711 se tedy vztahují i na družstevní byty," vysvětluje právník Tomáš Pelikán.

Podle něho se jedná o absurdní úpravu nájemního bydlení. Více něž dvacet let po revoluci by už dávno nemělo platit to, co je zakotveno v občanském zákoníku: co občan to jeden byt.

Tomáš Pelikán se za své praxe dokonce setkal se situací, kdy soudy rozhodly o platnosti výpovědi z nájemního bytu, když člověk vlastnil rekreační objekt nedaleko místa bydliště.

Výjimkou může být, pokud člověk bydlí v jiném městě a v družstevním respektive nájemním bytě přespává. Platí to například tehdy, pokud nájemce bytu v jednom městě pracuje a ve druhém žije s rodinou.

Byt prodejte, nebo převeďte na někoho jiného

Pokud jste se dostali do situace jako pan Ivan, existuje pro vás podle Tomáše Pelikána jediná možnost: bytu se zbavit. A to buď prodejem členských práv a povinností, nebo jejich převedením na jinou osobu. Rozhodně tak učiňte dřív, než dostanete výpověď.

V případě, že budete chtít byt prodat, musíte mít souhlas družstva. Při převodu se souhlas nevyžaduje. Členský podíl tak můžete převést na kohokoliv.

Členství v družstvu výpovědí z nájmu nezaniká

Výpovědí z nájmu družstevního bytu však zpravidla nezaniká členství v družstvu. Výjimkou je situace, kdy to má družstvo zakotveno ve stanovách, což je ale podle Tomáše Pelikána málokdy.

Při zániku členství v družstvu se s vámi musí družstvo vypořádat, máte nárok na určitý podíl na majetku družstva. Ovšem nepočítejte s tím, že dostanete zpět všechny investované peníze, které jste za členská práva a povinnosti v družstvu zaplatili.

Například pan Ivan zaplatil předchozímu nájemci za členství v družstvu tržní cenu dva miliony korun. Získal tím právo na nájem daného bytu. Pokud by z bytu dostal výpověď a zároveň by zaniklo jeho členství, družstvo mu vyplatí částku, která se bude rovnat jeho podílu na celkovém majetku družstva, což mohou být statisíce, ale i jen desetitisíce korun.